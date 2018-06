Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 236.

Revista Beatles. Programa Nº 236. Listado de canciones:

1 – Your Song – Elton John

2 – I Need You Turn To – Elton John

3 – Take Me To The Pilot – Elton John

4 – This Is The Rock - Fleetwood Mac

5 – Blood On The Floor - Fleetwood Mac

6 – One Together - Fleetwood Mac

7 – Mujer de carbón - Los Gatos

8 – Let It Down – The Beatles

9 – Hear Me Lord – The Beatles

10 – Isn't A Pity (Versión 1) – George Harrison

11 – Moonlight Shadow – Mike Oldfield

Emitido el miércoles 23 de mayo de 2018. 16.00 horas.