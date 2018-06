Tapa Revista Humor Nº 434. Noviembre 1994.

Tapa compartida. El presidente Menem con Carlos Tacchi, secretario de Ingresos Públicos, feroz recaudador. Insobornable e intachable que no miraba quien era quien a la hora de querer cobrar. Su frase mas célebre fue dicha en el programa de Bernardo Neustadt: "Voy a hacer mierda a los evasores". Lo cumplió a medias pero no lo acompañó la salud ni el gobierno que no quería que toque a sus amigos. Falleció de cáncer en mayo de 1998 y en la tapa aparece haciendo un gesto conocido que lo inmortalizó junto con la frase. Mediático, locuaz y extrovertido. Buen funcionario. Para el menemato, un lujo. Con dibujos de Ceo y a todo color, "Humor" presenta "Los Mitacchi". Mingo, Tacchi y Charly.

Hector Ruiz Nuñez, con ilustración de Carlos Nine, escribe "Vuelve la policía de los apremios - El proyecto del ministro Barra". Transcribimos el copete: "Desde 1984, dentro del clima de recuperación de las garantías constitucionales y derechos procesales, las atribuciones policiales fueron gradualmente reducidas. Se proclama ahora que la población ha quedado a merced de la delincuencia y la Policía Federal debe recuperar esas facultades". Cualquier parecido con la realidad...es la derecha.

Tres! cronistas (Litvin-Sirouyán y Patricia Aguiar) para un informe dedicado al ministro Cavallo: "Los jubilados que roban cobrando 149 pesos". Cavallo había denunciado a quienes cobraban jubilaciones de privilegio y "Humor" no quiere ser menos. Dos páginas con letra menos que micróscopica con el padrón de los "ladrones". Y un recibo de haberes de regalo.

"Hay una rata en mi sopa". El capítulo de este número a cargo de Grondona White y Sanz. Parece ser que en todas las épocas los cuerpos extraños aparecían en alimentos y bebidas. Recordamos un caso reciente.

Gustavo Borda entrevista a Nita Silvestrini, presidenta de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana: "En Cuba la gente está tan cansada, que no tiene ganas de sacrificarse". Desgrana su visión sobre la Isla y mas allá de ese título algo engañoso mira con objetividad lo que ocurre y critica el eterno bloqueo de Estados Unidos.

Tras escribir sobre los adolescentes, Edda Diaz reflexiona en este número sobre "La crisis de la mediana edad". "La gente que está entre los 40 y los 50 años".

Informe de Moira Soto sobre infertilidad: "Madre no hay una sola". Con ilustración de Carlos Nine aborda un tema conflictivo para miles de parejas. Realiza una entrevista a Susana Sommer, bióloga autora del libro "De la cigueña a la probeta".

Dos páginas de información de Gloria Guerrero con "Patadas a los locos" y la crítica de Andrés Ingoglia sobre la actuación en Buenos Aires de la Rollins Band.

El habitual informe de Daniel Enzetti para "Picadillo Circo" presenta: "La caja boba va al cine". La nueva ley imponía que la televisión debía financiar la realización de películas nacionales, quedando como propietaria de la cinta para luego ser exhibida en el canal aportante. Funcionarios y directores dan su opinión.

Informe de Moira Soto volviendo al cine: "Asesinos por naturaleza - Violencia alucinante en la próxima de Oliver Stone". Como decía el título de tapa, se mostraban 52 asesinatos en el film de marras producidos por una pareja de asesinos en serie. Soto también realiza la crítica en "La Bolsa del espectáculo" calificándola apenas como regular ("Neofascista por conveniencia").

"(...) Burlándose de las conclusiones de la CONADEP y de los fallos condenatorios dictaminados por la Justicia argentina, nuestro Presidente agradeció a los militares por su intervención en la "guerra sucia". (...).

Se olvidó de los chicos secuestrados, de los miles de desaparecidos, de la tortura institucionalizada, de los encarcelamientos inocentes, de las embarazadas violadas, de los robos y de los métodos salvajes que utilizó el régimen militar para obtener esa supuesta victoria. (...)

A este señor, cuyo discurso es una cáscara hueca de todo contenido, sediento de poder y aturdido por la soberbia, los argentinos van a reelegir muy pronto -con total seguridad- para que nos represente ante el mundo.

¿Alguien puede negar que los pueblos tienen -como se afirma- los gobiernos que merecen?".

"Gracias por el fuego". Mercado de piojos. Por Juan Carlos Muñiz. Revista Humor Nº 434. Noviembre 1994.

