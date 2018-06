Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 235.

En el Programa Nº 235 de Revista Beatles llega la Banda de Gitanos de Jimi Hendrix. Comenzamos a mostrar el segundo LP de Ringo Starr y continuamos con "All thing must pass" de George Harrison y las "Get Back Sessions" de Los Beatles. El único simple de un ignoto grupo argentino, Materia Gris y un final a todo Queen.