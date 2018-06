Tapa Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

Una de las mejores tapas del año. Se había conocido la noticia que en una población ubicada en el noreste de Brasil una familia fue captada en una espeluznante foto mientras comía un par de enormes ratas que eran su único alimento para el día. Como bien lo explica Juan Carlos Muñíz en "Mercado de piojos" con el subtítulo "El poder de las ratas", el hecho dio lugar a una "conmoción hipócrita". Humor muestra al nefasto traidor a la patria Domingo Felipe Cavallo a punto de freir un roedor y bajo el título "Cochina Bella". Genial pese al terrible suceso.

Las tres primeras páginas (a color) son para "La rata, fuente de croteínas" con dibujos de Julio Parissi. "Humor" vuelve a sus grandes momentos satíricos mostrando una receta y "Argentine Food", además de mostrar el nuevo sistema "Lauchon Ticket".

Hector Ruiz Nuñez escribe "Después de 17 años admiten el asesinato - Pernías: La Armada mató a las monjas francesas". El represor Antonio Pernías lo declaró en el Senado y como dice Ruiz Nuñez, "a pocos les importa". Excelente ilustración de Carlos Nine. El entregador fue Astiz, conviene decirlo una vez mas ahora que algunos piensan en darle prisión domiciliaria.

Nota anticipación: "Los deportes que harán furor en el '95". Con informe de Sanz y Litvin y dibujos de Ceo en otras tres páginas a color presentan "Boching Park Sporting"; "Disk Shooting"; Dinenti Stone Ball"; "Hide and Seek Club" (Juego de escondidas) y "Canicas Play".

Desde Barcelona Norberto Bermudez escribe sobre el atentado a la AMIA. "¿Fue hexógeno y no amonal?" es el título y la teoría -en un informe no divulgado- del Servicio Secreto Israelí era esa. La visión del Mosad era diferente a la del juez ¡Plop! Galeano. Bermudez expone sobre la posible ruta del hexógeno y el ingreso al país en el momento en que Ibrahim Al Ibrahim (que no sabía una palabra en castellano) estaba al frente de la Aduana.

Daniel Enzetti entrevista al concejal socialista Norberto Laporta, a quien se mencionaba como candidato a intendente porteño en 1996. Laporta, hombre de trayectoria intachable fallecido en abril de 2007, ya había sido reporteado por Mona Moncalvillo en el Nº 303 de noviembre de 1991. Fue siempre uno de los preferidos de "Humor" que incluso allá por 1990 llegó a publicar su foto en cada número durante algunos meses.

Grondona White y Sanz presentan "¡Toda la fribolidez!". "Las ondas del verano que ignoran "Gente", "Caras" y "La Voz de Claromecó". Una guía completa para estar en la movida. "Chacarera Gym"; "La armadura-top"; "Voley en el agua" y "Futbol 5 con patas de rana" entre otros.

Tercer opus de Edda Diaz: "La crisis de la adolescencia". y reportaje que es título de tapa: Félix Clavijo entrevista a Marcos Mundstock, integrante de Les Luthiers. "La oportunidad para conocer un poco mas a Marquitos".

Tomás Sanz en "Pelota" y a propósito de la exigencia del nuevo DT de la Selección de fútbol Daniel Passarella que los jugadores se corten el pelo, se pregunta "¿Se cortarán las mañas?".

Gloria Guerrero en sus Páginas titula "La Blusera se mueve". Reportaje a Adrián Otero que junto con Memphis presentaban en vivo su disco en vivo (sic).

Además anuncia "Vuelve papá". B. B. King se iba a presentar en Obras los días 28 y 29 de octubre.

Informe de Daniel Enzetti en "Picadillo Circo" sobre los dobles en cine y tevé vernáculos: "Mentiras verdaderas". Los que ponían el cuerpo en lugar de las estrellas que se llevaban todos los méritos.

Un muy buen ejemplar, con mucha creatividad y gracia y los informes políticos y de actualidad rigurosos con Hector Ruiz Nuñez (fundamental) a la cabeza. Casi casi, como en las viejas épocas.

"¿Que sucedería en países como Estados Unidos, Francia, España o Inglaterra si un militar de alta graduación admitiera que su arma utilizó la tortura de civiles como métido y asesinó a dos religiosas?. La conmoción sería enorme, sin duda. En la Argentina sucedió eso y todo sigue igual, a pocos les importa. El Presidente aconseja no remover el pasado y los obispos no se dan por enterados".

"Después de 17 años admiten el asesinato - Pernías: La Armada mató a las monjas francesas". Copete nota. Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

"La rata, fuente de croteínas". Idea. "Humor". Dibujos: Parissi. Segunda página. Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

"Pernías: La Armada mató a las monjas francesas". Copete nota. Por Hector Ruiz Nuñez. Ilustración: Carlos Nine. Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

Pasiones argentinas - Amalita Lacruz de Fortachón. Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

Espacio cedido por Humor para informes de Amnistía Internacional. Pena de muerte: ¿Otra vez?. Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

Mercado de piojos. "El poder de las ratas". Por Juan Carlos Muñiz. Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.

"A los 30 años de Mafalda". Ediciones de la Urraca. Libro para colorear y jugar. Retiración de contratapa Revista Humor Nº 432. Octubre 1994.