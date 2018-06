Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 234.

Greta Garbo habla, George Harrison se ha liberado!. En el Programa Nº 234 de Revista Beatles comenzamos a mostrar el mejor? disco grabado por un ex Beatle: "All thing must pass" y te vamos a contar la historia de "My Sweet Lord" con las canciones que lo inspiraron (¿o "inspiraron"?). Además "Get Back Sessions" con temas de George y John, un hermoso cover de Pedro Aznar y un bonus con Procol Harum.