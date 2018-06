Tapa Revista Humor Nº 431. Octubre 1994.

Y por un número al menos "Humor" deja el tema de la áctualidad política en general y Menem en particular para internarse en cuestiones de la farándula. La telenovela "Nano" protagonizada por Gustavo Bermudez y Araceli Gonzalez era uno de los éxitos televisivos de 1994 y la consumación del amor de la pareja (Araceli hacía el personaje de una sordomuda) da pie a esta graciosa tapa de "Humor" que si bien es bastante light supone un respiro ante tanta impunidad menemista. Ceo en páginas interiores completa el cuadro con "Relaciones carnadas - ¡Hundida!". Nano se había sacado la tapita.

Las relaciones carnales estaban a full y el ex presidente de Estados Unidos, George Bush (padre) gozó de varios días de hospitalidad en la Quinta de Olivos. Sanz-Litvin y Parissi muestran la vida del matrimonio en Olivos y su estupor ante ciertas situaciones que se dan en la residencia por parte de Menem y su séquito.

Carlos Nine termina sus "Saldos y Retazos" para comenzar "Pasiones argentinas - Grandes mujeres de nuestra patria". Nine muestra la historia de personajes ficticios. La primera entrega está dedicada a María Julia Sanchez O'Reilly, "una de las peores amigas del restaurador".

Hector Ruiz Nuñez escribe "Chacho Alvarez made by Mora y Araujo". Relata el vuelco ideológico que para remontar en las encuestas y ganar confiabilidad en su carrera hacia la presidencia realizó el líder del Frente Grande. "Hizo el mea culpa del voto contra la convertibilidad. Elogió el libre mercado ante los empresarios. Declaró que nunca fue de izquierda. Repudió a los comunistas, sus aliados en la última elección". "Ha decidido adaptar su perfil al del candidato público ideal". Pino Solanas era uno de sus críticos acusándolo de "agachadas" y sus votantes del 10 de abril (elección para Constituyentes) se sentían defraudados. Ruiz Nuñez termina preguntándose: "Si las encuestas señalaran una amplia mayoría favorable a la pena de muerte, ¿Chacho Alvarez estaría por la horca o la silla eléctrica?". Oscar Muiño también trata el tema diciendo que toda la oposición trabajaba para Menem '95. Fue así nomás.

Félix Clavijo entrevista al doctor en Derecho y Ciencias Sociales Elías Neuman , "sobre las espantosas condiciones de las cárceles en la Argentina". Dice Neuman "En las cárceles se está cometiendo una catastrófica afrenta a los derechos humanos". A esa fecha, Neuman había escrito 25 libros sobre el tema. Falleció en abril de 2011.

Suplemento "La ciudad desnuda" presenta "De talas, podas y mutilaciones - Hombres contra árboles". "La lógica del mercado y la autopista dejan a la ciudad sin verde y sin oxígeno". El autor de la investigación que ocupa cinco páginas es Cristian Sirouyán.

Vuelve el Dr. Piccafeces y sus fieles secretarias Molita y Aladelta!. Ya extrañábamos al abogado creado por Alfredo Grondona White. En esta oportunidad se la tira contra sus colegas...y encuentra el filón.

En tiempos tecnológicos como los que ya se vivían a mediados de los '90, Marcelo Lacanna presenta "Las nuevas bromas de oficina". Leerlas ahora las hace muy inocentonas.

Tomás Sanz en "Pelota" le da la "Bienvenida a Passarella". Claro, no es de la que le hubiera gustado leer al ex Kaiser.

Buena entrevista de Alejandro Czerwacki a Mario Pergolini, ya un hombre exitoso por esa época. Lider en la Rock and Pop, venía de hacer "La TV ataca" y el fugaz "Turno tarde" en televisión y en 1995 comenzaría "Caiga quien caiga" por América. En el reportaje, Mario no da pista alguna sobre CQC lo cual indica que aún no estaba proyectado. Habla de Romay, Tinelli, Grinbank y la tele en general a la que pensaba volver en cinco años. Pero lo hizo, y con que programa, al año siguiente.

Gloria Guerrero destruye al dúo Beavis & Butt-Head, el nuevo dúo animado que hacía furor en los medios. "Para bajarlos de un hondazo". "Al lado de estos dos forrazos, ¡Bart Simpson es un revolucionario!", dice Gloria. Además, "Todo el futuro - Las Pelotas tocaron en Obras".

Daniel Enzetti cubre un informe sobre el programa de TV "Justicia para todos" que por Canal 13 conducía María Laura Santillán. Un reality show en el que siempre aparecían personas de clase media o baja. La mayoría eran casos de homicidio y los juicios se televisaban. Jueces somo Eugenio Zaffaroni daban su opinión contraria a ese tipo de programas.

En el final, un buen informe de ese gran crítico que fue Anibal M. Vinelli. "Santa Claus en noche de brujas". Tim Burton -22 palos verdes mediante dados por la Disney- filmó "El extraño mundo de Jack". "Una pesadilla en la cual sombríos muñecos transitan espantos inimaginables". Se estrenaba el jueves 27 de octubre de 1994 y la dirigió Henry Selick. En el futuro, "Humor" utilizaría ese estilo de dibujo para hacer sus sátiras.

"(...) Un hombre que no tiene alimentos para llevar a su casa, o medicamentos si sus hijos se enferman, y además vive apretado por el desempleo, ¿es un hombre libre?. Decir esto parecería un dislate porque las leyes conceptúan formalmente que todo individuo es libre y por ende responsable. (...) Y mientras nos colonizan la mente, las realidades pasan por debajo de nuestras narices".

Elías Neuman (Fragmento). Reportaje de Félix Clavijo. "En las cárceles se está cometiendo una catastrófica afrenta a los derechos humanos". Revista Humor Nº 431. Octubre 1994.

Publicidad "Agenda perpetua Humor 1995". Revista Humor Nº 431. Octubre 1994.

"Pasiones argentinas - Grandes mujeres de nuestra patria". María Julia Sanchez O'Reilly (1790-1871). Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 431. Octubre 1994.

"Beavis & Butt-Head, para bajarlos de un hondazo - Que par de pájaros los dos". Por Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 431. Octubre 1994.