Tapa Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.

Cronología Hum®

Tapa Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.

Ilustración: Andrés Cascioli.

Con la nueva Constitución sancionada y la posibilidad para Menem y Duhalde de ser reelectos en sus respectivos cargos, comenzaba la danza de nombres para acompañar a la "Comadreja de Anillaco" en la fórmula presidencial. Dos de esos candidatos eran Carlos Alberto Reutemann y Ramón Ortega. Ambos eran gobernadores pero su mandato en Santa Fe y Tucumán respectivamente terminaba en 1995. Finalmente el elegido como vice presidente de Menem fue el partidario de la mano dura Carlos Ruckauf y el Lole y Palito quedaron al márgen. Oscar Muiño en su columna política titula "Lole vs. Palito - ¿Los rubios o los negros?".

La dispendiosa vida de los hijos reconocidos de Menem, Carlitos Jr. y Zulemita y su despilfarro permanente hace que "Humor" satirice el tema con dibujos del siempre imprescindible Ceo. "Hijos de funcionarios piden 'Ley de enganche' " con petitorio incluído. La idea es de Sanz y el dinero, de todos...

Nuevamente el inefable Monseñor Antonio Quarracino es citado por Hector Ruiz Nuñez. "Quarracino no quieren que vayan a El Cielo". La referencia es al boliche con ese nombre haciendo juego de palabras. Dice el copete: "Un mensaje contradictorio: el cardenal primado aconsejó a los jóvenes que no dilapiden su juventud en boliches y discotecas, mientras la sociedad corona como 'triunfador' a quien aparece fotografiado en esos lugares". Imágenes del empresario Franco Macri, Carlitos Jr. y el ex asesor presidencial Carlos Spadone en lugares de moda, ilustran la siempre interesante nota de Ruiz Nuñez.

Daniel E. Larriqueta se adelanta al tiempo y escribe "Claves de la nueva política - El fin del bipartidismo".

Martín Malharro (debutante) entrevista a Rodolfo Terragno, de quien se especulaba podía llegar a ser candidato por el radicalismo en 1995. Además del título que está en la tapa, en la nota interna dice: "Los argentinos somos muy pomposos. A un pastizal de la costanera lo llamamos 'reserva ecológica'. Y a un plan de ajuste, lo llamamos 'modelo' ". También expresa "Es imposible que el peso valga siempre un dólar. Es imposible hasta para Alemania o Japón".

Otra historia de Grondona White y Sanz que perduró en el tiempo: "¿Es peor el remedio...?". Habla de "el desalojo de los vendedores callejeros y las medidas defensivas de los comerciantes". Una historia de nunca acabar y que va in crescendo.

Reportaje de Mariano Gorodisch a las pedagogas Gabriela Augotowsky y Silvia Tabakman, investigadoras docentes. Cuentan su singular expriencia "A ver chicos ¿Que es la corrupción?".

Llega el segundo opus de Edda Diaz y se luce, a doble página, con "El rap de la crisis". Hiperactual. Edda además, destroza en "La Bolsa del Espectáculo" a Grecia Colmenares, protagonista de "Mas allá del horizonte", telenovela del Canal 9 de Alejandro Romay que había llegado a su fin.

Una frase para dilucidar -una vez mas- cuan traidor a la patria fue (es) Domingo Felipe Cavallo. La escribe, en su habitual columna económica, Enrique Kedinger: "Si nadie para a Cavallo, en pocos meses Menem, Duhalde, Alvarez, Bordón, Storani y otros serán apenas marionetas intercambiables".

Continuación de las páginas tecnólogicas. Marcelo Lacanna escribe "La hora del modem" y da cátedra de computación -fax incluído- en los años '90. Y Cristina Wargon -a quien le pasan todas y le siguen pasando- se lamenta: "¡¡¡Tengo el virus Michelángelo!!!". Le reconoce a Lacanna haber acertado en el diagnóstico aunque primero le sugirió "una arterioesclerosis galopante".

La designación de Diego Maradona (en dupla con Carlos French) como director técnico del Deportivo Mandiyú de Corrientes es motivo de la nota editorial de Tomás Sanz en "Pelota". "Que lástima Diego". Sanz aventura otro final previsible en esta nueva experiencia de Maradona y -otra vez- volverá a acertar.

Entrevista "singular" con el arquero de Velez Sarsfield José Luis Chilavert. Reciente campeón de América y futuro campeón del mundo, atravesando un gran momento llega a las páginas de "Humor" a través de Gabriel Frydman. Dice algunas cosas rescatables y otras que mejor no mencionar. Chilavert le haría un juicio a "Humor" por algo que publicó Walter Clos en "Pelota". En 1994 no parecía tan deleznable.

Gloria Guerrero vuelve a reportear a Las Pelotas que se preparaban para otro Obras. El primero fue el 4 de junio de 1994 y también fue motivo de nota por parte de Gloria

en el Nº 411 del mes de junio. Las Páginas presentan la letra de un tema inédito de la banda: "Grasa de chancho" que aparecería en el álbum "Amor seco" de 1995.

Daniel Enzetti en "Picadillo Circo" analiza el boom de los dibujos animados cáusticos. "Los Simpsons" ya eran estrellas por la FOX, había llegado "El Crítico" por HBO y para completar el círculo aparecieron los terribles Beavis and Butt-Head que "entre ayudar a una viejita a cruzar la calle y patearle el bastón, eligen lo segundo". "Pendex y críticos en la onda perversa" se titula la nota. Opina también Anibal M. Vinelli´, crítico de Espectáculos y que todavía escribía para "Humor" ("La gente no es boluda").

"Al grano" entrevista al gran actor Carlos Carella, ejemplo de coherencia y trayectoria que había sido reporteado por Mona Moncalvillo en el Nº 58 de mayo de 1981. Carella (fallecido en 1997) dice con desánimo: "Ahora las salas son templos o supermercados".

Moira Soto se mete en el fenómeno "Forrest Gump" y escribe "El cine los prefiere ingenuos - Los deficientes mentales son lúcido negocio". Moira hace, como en otros informes, un racconto de películas en donde las "estrellas" son personajes con alguna discapacidad.

Sigue apareciendo mucha gente nueva en la revista, sobre todo en quienes hacen los reportajes. Aparecen por número no menos de cuatro o cinco entrevistas y con personajes de toda laya y pelaje. Algunos -muchos- no merecían estar en las páginas de "Humor".

"(...) Los valores de la sociedad actual no son los de hace apenas diez años y mucho menos los de hace treinta. Si antes un hombre se ufanaba de ser 'pobre pero honrado' porque su grupo de pertenencia valorizaba esa cualidad, hoy esa frase sería una declaración de fracaso. La importancia de una persona ya no se mide por lo que es sino por cuanto tiene. Alguien 'es' si 'tiene' (...)".

"Quarracino no quieren que vayan a El Cielo"(Fragmento). Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.

"El rap de la crisis". Por Edda Diaz. Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.

"¿Es peor el remedio...?". Primera página. Por Grondona White y Sanz. Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.

"La Merello". Por Moira Soto. Ilustración: Dose. La Bolsa del Espectáculo. Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.

Publicidad Video No Convencional Blackman. Contratapa Revista Humor Nº 430. Octubre 1994.