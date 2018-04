Revista Beatles. Programa Nº 229. Listado de canciones:

1 – Hesitation Blues – Hot Tuna

2 – Uncle Sam Blues - Hot Tuna

3 – Know You Rider - Hot Tuna

4 – Si supiera esta niña - La Barra de Chocolate

5 – Buenos Aires Beat - La Barra de Chocolate

6 – El divagante - La Barra de Chocolate

7 – Let the rest of the world go by - Ringo Starr

8 – Kreen-Akrore - Paul McCartney

9 – Gone, Gone, Gone – The Beatles

10 – Hi Ho Silver – The Beatles

11 – Gone, Gone, Gone – Carl Perkins

12 – Yakety Yak – The Coasters

13 – Get It - Paul McCartney con Carl Perkins

14 – Honey Hush - Paul McCartney