Tapa Revista Humor Nº 421. Agosto 1994.

Vuelve a ser tapa de Humor (¿por última vez?) la ex dirigente de la UCeDe Adelina "Inutilisima" D'alesio de Viola. Se desempeñaba como directora del Banco Hipotecario y había sido desplazada por el ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo en desacuerdo con algunos manejos de Viola respecto de la mesa de dinero del Banco. Las intenciones de Adelina de postularse como intendente de Buenos Aires se esfumaban. La tapa era muy similar a la de l número 296 de agosto de 1991 con la jueza Servini de Cubría.

Comienzo del ejemplar con "Parahaití" y la parodia con la revista de Editorial Atlántida para cubrir una nueva intervención militar de Estados Unidos, esta vez en Haití. Lo curioso (o no, dado la histórica clarividencia de la revista) es que la misma se efectivizaría recién el 19 de setiembre de 1994 pero para un mes antes aproximadamente era un secreto a voces que Clinton tomaría la decisión de invadir. Lo hizo y sin el acuerdo del Congreso de Estados Unidos. Mas allá de la dictadura que gobernaba el país, otra flagrante violación de los yanquis. Y eso que se considera a Bill Clinton uno de los presidentes mas "democráticos" en la historia del "gran país del norte". Hay grandes ilustraciones de Ceo.

Título de tapa: Hernán Lopez Echague (periodista agredido por patotas oficialistas en 1993) entrevista -sin fotos- a Daniel Angel Sanchez que involucra al intendente de Morón y ex socio del Grupo Macri en la construcción de cloacas, Juan Carlos Rousselot en una fuga de la cárcel de Olmos en 1992. Denuncia además que el yerno de Rousselot ayudó al narcotraficante Mario Anello a cambiar su identidad.

En otra ilustración a tapa doble, Julio Parissi dibuja lo que le encontraron al ex intendente porteño Carlos "Choro como" Grosso en un allanamiento realizado a su vivienda. "Todo muy Grosso" como dice el título pero al final no pasó nada.

El tema del doping de Maradona durante el Mundial '94 seguía dando que hablar. Humor reproduce un reportaje efectuado por el mensuario El Médico del Conurbano" al doctor Roberto Peidró en donde expresa: "El procedimiento antidoping a Maradona debió ser declarado nulo". Peidró fue el representante de la AFA en la realización de la contraprueba. El asunto es simple: El frasquito de la contraprueba ya tenía el rótulo con la droga encontrada. Era una flagrante violación a las disposiciones vigentes. Pero Julio Grondona se lavó las manos y evitó pelearse con la FIFA para no perder todos los privilegios que tenía ni sacar los pies del plato. Dato de color: El autor de la entrevista es Mauro Federico, actual director de Ambito Financiero y que lució su histrionismo en el ciclo televisivo "Duro de domar". Digamos que en un recuadrito Walter Clos, en "Pelota", también escribe sobre el tema.

Artículo de Hector Ruiz Nuñez: "¿Llegó la 'Mani Pulite' a la Argentina?". Una pregunta esperanzadora por algunos movimientos efectuados por fiscales rebeldes contra Grosso, Adelina de Viola y otros pero que quedó en la nada lamentablemente.

En el correo de lectores "Quemá esas cartas", se publican dos misivas mas en despedida a Carlos Abrevaya. Una es de su señora madre, la otra de Daniel H. Bravo, colaborador de Abrevaya en una FM comunitaria de Haedo en lo que fue la última incursión radial de Carlitos. Son las últimas referencias.

Enrique Kedinger escribe: "Todo vale cuando no hay voluntad de controlar - ¿Y donde está el Estado?". Cavallo había dicho que no había que exagerar el control del Estado sobre las empresas concesionarias de servicios. "Esta vez, no mentía" dice Kedinger.

Mientras Oscar Muiño escribe "La Argentina de San Cayetano" con esperanzas o expectativas que luego no se concretaron; Daniel E. Larriqueta se ocupa de la Convención Nacional Constituyente que seguía su rumbo pese a hechos terribles como el atentado a la AMIA. Con ilusión Larriqueta titula su nota "La Asamblea del Siglo" y expresa su optimismo por el resultado final. Parece que en definitiva, no solo se trató de permitir otro período presidencial sino de dictar leyes progresistas y de avanzada.

Reportaje serio y como de otra época. Una sorprendente Moira Soto (con especialidad en Espectáculos) entrevista al Licenciado Carlos Escudé "sobre el antisemitismo en la Argentina". El hombre de profusa barba dice: "En la Argentina especialmente, en la clase alta, es respetable ser antisemita". Y agrega: "El Papa Pio XII nombró a un obispo para organizar la huída de los nazis a la Argentina". Muy interesante. Soto también entrevista en este número a la gran actriz Graciela Dufau. Ante críticas que le efectuara el propio presidente, Graciela responde: "Menem está lleno de adulones".

Otra "conquista" de los '90 fueron los deliverys. Sanz y Grondona White presentan "La Moda Rap" y distintas clases de pedidos llevados a domicilio: Videos, helados y hasta plomeros.

"Humus" en su edición Nº 29 a cargo de Meriem Choukroum nos enseña lo que es el biogas. Fuente de energía en base a residuos orgánicos como plantas, postres, papas y demás ingredientes. Aportaban "Materia prima de calidad para enriquecer las tierras y alimentar a los animales. Y sin contaminar". Además "Hierbas medicinales bajo la lupa" por Fabiana Furch.

Todos los boletos para ser director técnico de la Selección los tenía Daniel Passarella. Tomás Sanz en "Pelota" comienza a analizar que puede dar esa designación. Y no era muy optimista. Passarella prometía pelos cortos y disciplina. ¿Pero jugar bien?. Aparte, recuerda sus malos antecedentes con hechos de violencia física y verbal en sus tiempos como jugador y ya como DT de River.

Nota de Daniel Enzetti a Juan Carlos Gené, flamante director del Teatro San Martín. Para que nadie se confunda declara: "Yo no soy funcionario de este gobierno".

Y en "La Bolsa del Espectáculo", Silvia Itkin destruye a "Reina en colores" envío (supuestamente) infantil que iba por ATC de lunes a a viernes a las 17 con Reina Reech . "Para los súbditos" es el título. "El contraste entre el empeño que denotan los números musicales y el desdén por sus destinatarios es, por momentos, ominoso".

"Cada año nos maravillamos con que adolescentes argentinos consiguen destacarse en campeonatos de Informática o Matemáticas. Ahora, eso sí, los pibes son buenisimos pero la desorganización que deben sufrir por parte de los organismos estatales potencia aún mas esos logros. (...) algunos se tuvieron que bancar el pasaje, otros lo recibieron el mismo día que debían viajar y en la Embajada argentina en Suecia recién se enteraron de su participación... el mismo día que finalizaba el campeonato".

"Penurias y amarguras de nuestros genios de la Informática que ganaron medallas de plata y bronce en Estocolmo - Aplauso, medalla y beso". Copete nota. Por Cristian Sirouyán. Revista Humor Nº 421. Agosto 1994.

Edición especial "Parahaití". Revista Humor Nº 421. Agosto 1994.

Sin Abrevaya I y II. "Quemá esas cartas". Revista Humor Nº 421. Agosto 1994.

Publicidad "Los Picapiedras". Libro para colorear y jugar. Retiración de contratapa Revista Humor Nº 421. Agosto 1994.