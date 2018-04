Tapa Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.

El día 2 de agosto de 1994 la CGT realizó su segundo paro general contra el menemato. Como bien muestra esta tapa de Clarín de ese día, el gobierno de Menem había declarado ilegal la huelga y recordaba que el primer paro convocado en 1992 había tenido poca repercusión. En la portada de "Humor" aparecen el ministro de Economía, el infame traidor a la patria Domingo Felipe Cavallo, y el sindicalista estrella durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Saúl Ubaldini, bien guardado durante lo que iba de la gestión menemista. Como "llorar es un sentimiento pero mentir es un pecado", Ubaldini aparece llorando junto a Cavallo. En la tercera página se muestra el "ensayo de las lágrimas" de Saúl, mostrando como se transformó su rostro entre 1991 y 1994. Con bombos y platillos -con guion de Sanz y dibujos a todo color de Ceo- Humor anuncia la vuelta de "Mantequita" Ubaldini, el apodo que le había puesto Alfonsín.

Grave de toda gravedad: A solo 15 días del atentado a la AMIA, Hector Ruiz Nuñez escribe "Service Press". Primera nota que muestra como operaban los servicios para empiojar una causa que es símbolo de bochorno para toda la justicia argentina. Textual: "El operativo periodístico de los servicios de inteligencia - El juez no encuentra pruebas pero en diarios y revistas aparecen los identikits de los autores y hasta sus fotos y nombres. ¿De donde proviene esa 'información'?. Pasaron miles de días y miles de fojas. La verguenza y el dolor continúan. Los servicios de inteligencia también.

Lucrecia Teixido escribe un buen artículo para alguien debutante: "La justicia en la Argentina":

Enrique Kedeinger y su columna económica: "En el punto de no retorno": "La convertibilidad hace el agua, aumenta el desempleo, sube el malestar". Alvaro Abós en su nota escribe "El gobierno está tocado". Pese a todo ello hubo Menem por cuatro años en 1995.

Alejandro Czerwacki entrevista al obispo Osvaldo Musto: "El problema mas grande de la Iglesia son los cristianos mediocres. Un casi rebelde la jerarquía eclesiástica argentina que era titular de la parroquia porteña Nuestra Señora de Balvanera. Musto falleció el 12 de marzo de 2011.

Al cumplirse el centenario de la aparición del periódico socialista "La Vanguardia", Andrea Ruiz y Meriem Choukroun hacen una reseña y cuentan la historia de este medio que sigue apareciendo con frecuencia mensual y que el Socialismo lo reconoce como órgano oficial del Partido. El primer número apareció el 7 de abril de 1894, uno de sus fundadores fue Juan B. Justo y uno de sus directores -en 2012- fue Carlos Gabetta, que fuera director del semanario "El Periodista" publicado entre 1984 y 1989 por Ediciones de La Urraca. Por sus páginas pasaron entre otros Mario Bravo, José Ingenieros, Alicia Moreau de Justo y Jacinto Oddone. Una curiosidad en un recuadro de la nota: "En 1903 también inventaban candidatos".

Otro reportaje. Norma Rossi al actor español Imanol Arias, radicado en esa epoca en Buenos Aires por razones laborales. "Soy muy dificil de atrapar pero tengo necesidad de caríño" es la romántica frase que da título a la entrevista. Recordemos que Arias coprotagonizó con Susú Pecoraro "Camila", la gran película de María Luisa Bemberg.

Nuevo opus del dúo dinámico Grondona White - Sanz: "Lugares donde no ponerse". Un molinete, la puerta de un tren, de un baño, etc. Cosas lógicas y sin embargo...

En "Pelota" Tomás Sanz analiza la "angustia" de la selección nacional de futbol por estar momentaneamente sin director técnico. Faltaba poco tiempo para que Daniel Passarella se convirtiera en el sucesor de Alfio Basile. Walter Clos por su parte -y cuando la mayoría ya no tocaba el tema- pone en el tapete el doping de Maradona en el Mundial de Estados Unidos. "Entretelones oscuros" titula Clos en un tema que ampliaría.

Gloria Guerrero comenta el "show deslumbrante" de David Byrne en el Gran Rex. Aún faltaba una función mas prevista para el día 6 de agosto. Andrés Ingoglia se ocupa del Festival Roadrunner en el Estadio Obras: "Andá a cantarle a Satán".

Daniel Enzetti escribe "En Boca cerrada entran moscas". Se refiere al Teatro de la Ribera. Su nuevo director, Lito Cruz, iba a intentar reflotarlo ante la desidia oficial que venía de mucho tiempo atrás. En la sección "Al Grano", Jairo declara "En el Colón no quieren los artistas populares".

Crítica solo regular en "La Bolsa del Espectáculo" para "3.60 Todo para ver" el programa de Canal 13 que en ese 1994 conducía Julian Weich tras terminar con ese excelente programa que fue "El agujerito sin fin". Los co-conductores del ciclo eran Marley y Catalina Dlugi. Iba de lunes a viernes a las 13 y como dice el epígrafe de un dibujo de Julián hecho por Raúl Fortín, "con la simpatía no alcanza".

Moira Soto desborda de elogios al director Stephen Frears, pronto a filmar "Maty Reilly" con Julia Roberts que trata la historia de la criada del doctor Jeckyll. Frears terminaba de filmar "Esperando al bebé" con actores no conocidos.

La ópera prima en libros de Susana Gimenez, "Detrás del maquillaje", da pie para que Parissi, Kappel y Cía realicen "Los famosos se hacen la novela". Casos típicos: Mirtha Legrand hace "Detrás del lifting"; Diego Maradona, "Detrás de la efedrina" y, entre otros, Adolfo Rodriguez Saá presenta "Por detrás". Refiriendose, claro, a su sonado affaire con la Turca Sessín en el Motel "Y...no C".

"Los jueces son políticos, lo quieran o no. Y por ello su elección debe ser democrática. Porque una elección democrática es garantía de independencia de los jueces (...)".

"La Justicia en la Argentina" (Fragmento). Por Lucrecia Teixido. Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.

"La ley de flexibilización laboral que está con estado parlamentario, y canalizada friamente, es lo mas contrario a la Doctrina Social de la Iglesia. El trabajador no solo necesita trabajar y ganar un salario, sino tener la seguridad que va a tener continuidad en el trabajo y no que en cualquier momento le den una patada rebajando el peso de las indenmizaciones y queriéndolo hacer descansar en horarios que no son los apropiados. (...)".

Monseñor Osvaldo Musto. Reportaje de Alejandro Czerwacki. Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.

"(...) El vedetismo y el amarillismo de nuestra prensa, que tanto nos altera la comprensión de lo cotidiano y el estímulo al esfuerzo creador, también nos están debilitando ahora frente a la violencia. (...)".

"La vida, la violencia y la información" (Fragmento). Por Daniel E. Larriqueta. Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.

"Atentado contra la AMIA - Service Press. "El operativo periodístico de los servicios de inteligencia". Presentación. Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.

"Moda Bebeto: Mas festejos de goles y acontecimientos familiares". Guion y dibujos: Tomás Sanz. Sección "Pelota". Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.

"Una historia del socialismo poco conocida - En 1903 también inventaban candidatos". Informe de Andrea Ruiz y Meriem Choukroun. Revista Humor Nº 420. Agosto 1994.