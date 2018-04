Revista Beatles. Programa Nº 228. Listado de canciones:

1 – Sex Machine Part I – James Brown

2 - Sex Machine Part II – James Brown

3 – Positively 4th Street - The Byrds

4 – Chesnut Mare - The Byrds

5 – Just A Season - The Byrds

6 – Vivimos, paremos - Pedro y Pablo

7 – Johnny Bigote - Pedro y Pablo

8 – Have I Told You Lately That I Love You - Ringo Starr

9 – Third Man Theme - The Beatles

10 – Tennessee - The Beatles

11 - Tennessee – Carl Perkins

12 – Maybe I'm Amazed - Paul McCartney

13 – No More Lonely Nights - Paul McCartney