Tapa Revista Humor Nº 418. Julio 1994.

Número posterior al atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) el lunes 18 de julio de 1994 que dejó el saldo de 85 muertos y mas de 300 heridos. "Humor" realiza una cobertura inicial con una editorial y la opinión de Alvaro Abós ("Zona libre"); José Pablo Feinamnn ("Contra el oscurantismo"); Oscar Muiño ("La matanza de los inocentes" y Hector Ruiz Nuñez ("El terrorismo no es irracional"). Como podía uno imaginarse a pocas horas de ocurrido el hecho que era el comienzo de la mas bochornosa causa judicial de la historia argentina. 24 años después seguimos esperando VERDADERA justicia.

En la tapa vemos a un Menem embarazado junto con Papa Juan Pablo II con una frase muy actual (demasiado) que en realidad nunca dejó de estar de moda. Esto es, aquellas personas que se dicen fervientes defensoras del bebé por nacer pero no tiene ningún pudor en pedir que se aplique la pena de muerte. En ser cínico e hipócrita Menem era abanderado. Su careta terminó de caer cuando en setiembre de 1999 en plena campaña electoral su ex esposa Zulema Yoma confesó haber abortado en 1968 con acuerdo y apoyo de su entonces pareja. El entonces presidente apenas ocurrido el atentado a la AMIA solicitó la aplicación de esa medida extrema para los responsables. Moira Soto se ocupa de "El tema del aborto en el país del no me acuerdo". Un texto que podría haber sido escrito hoy.

Muchos temas puntuales para la época y reflejados en la portada: La clausura del Concejo Deliberante de Buenos Aires muestra -dibujados por Ceo- a los tenores Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti cerrando el acto como hicieron en la ceremonia final del Mundial de Estados Unidos. Daniel Enzetti entrevista al ombudsman porteño Antonio Cartañá que declara: "En la Inspección General está todo armado para robar".

Otro tema de tapa es el alquiler de U$S 10.000 que en una torre de Palermo Chico los vecinos Isabel Martinez viuda de Perón y el genocida Massera pagaban mensualmente. La pregunta está a la vista: ¿Como hacen?.

Columna económica de Enrique Kedinger: "Económía: La otra cara - Los gerentes financieros duermen mal". Según Kedinger: "Se acabaron los fondos del exterior y tampoco hay un mango en la calle". Reproduce un artículo de "La Nación" firmado por Angel Anaya que sostiene que pensar "un peso = un dólar para toda la eternidad es estrámbotico".

Un breve recorte de diario acerca de una "Viuda Negra" da pie para una de las clásicas historias de Grondona White y Sanz: "Atención, machos: Hay sátiras por todos lados". La "Polilla"; la "Loba Efedrina"; la "Araña AFJP"; la "Mosca Tse Tse" y la "Bilardo" son de las que hay que cuidarse.

Edición especial de "Humus" sobre un tema importante: "Residuos plásticos descartables - Nada se recicla, todo se amontona". Un gran informe de Liliana Sanchez sobre una cuestión en la que, si bien se ha avanzado, todavía queda mucho por hacer.