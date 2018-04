Revista Beatles. Programa Nº 227. Listado de canciones:

1 – Here I Go – Syd Barret

2 – Octopus – Syd Barret

3 – Who'll Stop the Rain - Creedence Clearwater Revival

4 – I Heard It Through The Grapevine - Creedence Clearwater Revival

5 – Esto va para atrás – Moris

6 – You Always Hurt The One You Love – Ringo Starr

7 – Singalong Junk - Paul McCartney

8 - Positively 4th Street – The Beatles

9 – Rainy Day Women Nº 12 & 35 - The Beatles

10 – Tea For Two - The Beatles

11 – The Most Beautiful Girl – Charlie Rich

Emitido el miércoles 21 de marzo de 2018. 16.00 horas.