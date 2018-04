Tapa Revista Humor Nº 417. Julio 1994. Edición homenaje a Carlos Abrevaya.

Carlos Abrevaya falleció el viernes 8 de julio de 1994 de cancer de pleura. Hacía poco mas de un mes que había escrito su última nota. Tenía apenas 45 años y tantas ideas para desarrollar. De hecho se lo sindica a él como el autor de la idea para el título de la revista en 1978. Así lo cuenta en una de las despedidas Alfredo Gondona White: "Bien...(siempre empezaba con bien). Va a ser una revista de humor ¿sí? (siempre terminaba con sí). Bien, por qué no la llamamos Humor". AGW garabateó el famoso logo con la ® y Cascioli completó la idea. Tomás Sanz y Carlos Ulanovsky también escriben conmovedoras notas. Una pérdida inconmensurable de alguien -otro mas- que "Humor" nunca pudo reemplazar.

Hacía poco mas de un mes que Aquiles Fabregat se había desvinculado y ahora se producía la muerte de Abrevaya. El equipo creativo de la revista hacía agua. Para hacer todo aún mas triste, la nota póstuma de Abrevaya y que se publica en este número se llama "Mala muerte". Es el original de un texto aparecido en su último libro "Desnudo y con documentos" editado por La Urraca: “La muerte: ese segundo que dura una eternidad. Esa eternidad que acorta tanto la vida”.

Se había ido alguien necesario. Imposible no pensar que papel hubiera tenido -por ejemplo- en la discusión y redacción de la Ley de Medios Audivisuales promulgada en 2009 y que el gobierno actual desguazó. Luchó siempre por una comunicación mejor como escribió en su libro de 1989 "Medios locos": "De los medios de difusión depende nuestra vida". Solo queda, 24 años después, agradecerle por tanto.

La tapa de este número es sobre la película estrenada para las vacaciones de invierno "El Rey León" (de los Estudios Disney) copiando el estilo del afiche y con un leve cambio de nombre ("Perón") como ustedes pueden apreciar. El uso de películas para ilustrar las portadas de "Humor" se había convertido en algo demasiado obvio y reiterativo. Carlitos Abrevaya hubiera merecido una tapa mejor. Una historieta -idea también un poco remanida- dibujada por el gran Ceo completa el cuadro.

Por llamar a Bernardo Neustadt "Mercenario y agente de los lobbies internacionales", la Justicia había condenado en primera instancia a Alejandro Romay, dueño de Canal 9, a cuatro meses de prisión en suspenso tras un juicio por injurias que le había iniciado el nefasto Bernie. Hector Ruiz Nuñez analiza el caso diciendo: "El fallo es sobrio, con fundamentos serios, mas allá de los reparos que puedan hacerle algunos juristas. Pero invita a un debate, porque Romay fue condenado por decir lo que probablemente cree la mayoría de los argentinos. ¿La Justicia defiende a los personajes públicos de la mala imagen que ellos mismos se han forjado?". No sabemos como terminó la causa pero es interesante transcribir como finaliza su nota Ruiz Nuñez: "Neustadt es un formador de opinión. Como tal, si la gente piensa que es un 'mercenario' y un vendenotas, lo que debería hacer es preguntarse como transmitió esa imagen. En lugar de ir a quejarse a la justicia".

Categórica definición del especialista en Seguridad Social, Jorge Urriza, acerca de las AFJP: "Conviene mas poner la plata en un departamento que en una AFJP". Lo entrevista Federico Silvapintos y hay un recuadro -que reproducimos- demostrando que va a haber menos dinero para los jubilados. Como terminó ocurriendo.

En su habitual columna económica Enrique Kedinger se pregunta "¿Como detener la megaespeculación cambiaria?" y titula "Un mundo de riesgos".

Oscar Muiño escribe "El fin del principio". Se refiere a la posibilidad que Menem pierda las elecciones en 1995 (cosa que obviamente no ocurrió) pero con aristas interesantes para transpolarlo a la actualidad: "Si alguien es capaz de unir al país de los contreras, el Menem II podrá viajar al 'País del Nunca Jamás' ". En el '95 la cosa no funcionó. ¿Y en 2019 que pasará?.

Muy buena nota de Marcelo Lacanna (aunque no aparece su firma) para desasnarnos en esa época: "¿Quien dijo que las computadoras son frías?". Hay un breve diccionario de palabras que hoy resultan comunes pero que en 1994 nos eran totalmente extrañas.

"Conversaciones embarazosas - Meter la pata...". Alfredo Grondona White y tres páginas para mostrarnos que, cuando una conversación empieza mal, es imposible de levantar.

Entrevista de Norma Rossi al dibujante Hermenegildo Sabat, que fuera reporteado por Mona Moncalvillo en el número 33 de mayo de 1980. Resaltamos el título: "Es mas dificil trabajar en la democracia que en la dictadura". Sin comentarios.

En la parte final del Mundial '94 llegamos a "Pelota". Tomás Sanz comenta, a propósito de la prohibición para el arquero de tomar la pelota con sus manos en el área tras recibir el pase de un compañero con el pie -implementada a partir de ese Mundial- "la escasa destreza de muchos jugadores. Incluídos los mmismos arqueros". Y muestra ejemplos. El caso Maradona comenzaba a desvanecerse pero Walter Clos aporta sus opiniones.

La nostalgia siempre estuvo de moda. Gloria Guerrero tira toda la data de "Woodstock '94 en Nueva York y muestra su escepticismo con este revival: "El negocio todo lo puede y todo lo compra, hasta los recuerdos". Red Hot Chili Pepper, Aerosmith, Peter Gabriel, Allman Brothers Band, Joe Cocker, Johnny Cash, Santana y...Bob Dylan! (que en 1969 estuvo ausente) son algunos de los que iban a estar presentes 25 años después.

"Picadillo Circo" y un informe de Daniel Enzetti. "Recambio en la cultura menemista". El pintoresco Jorge Asís había sido nombrado Secretario de Cultura por Menem tras su paso como Embajador en la Unesco.

En "La Bolsa del Espectáculo" un par de críticas. Favorable para "Memorias de una princesa rusa y cobarde" (unipersonal de Gabriela Acher) y regular para el clásico "Así es la vida" que tuviera dos versiones en cine, la última con Luis Sandrini en 1977. La protagoniza el ex "Alvarez" Javier Portales con la dirección de Osvaldo Bonet. Otro que integraba el elenco era Roberto Carnaghi que venía de trabajar en la tele, con el Actor Cómico de la Nación Tato Bores.

"(...) La vida es trágica, cierto. cuando lo mas importante es la muerte. Ese segundo que dura toda una eternidad. Esa eternidad que acorta tanto la vida, comparativamente. Y las comparaciones siempre son odiosas. Y los odios son matadores, en general. (...)

Lo que te mata de la muerte final es ese exceso de ausencia de vida. (...) Tarda tanto en venir la respuesta que nos cansamos de repetir la pregunta. Debe haber, pese a todo, alguna solución al acertijo. O no. Oh, no. ¿Será la muerte un chiste para morirse de risa?".

Mala muerte (Fragmento). Nota póstuma de Carlos Abrevaya. Revista Humor Nº 417. Julio 1994.

"Menos para los jubilados". Entrevista a Jorge Urriza de Federico Silvapintos. Recuadro. Revista Humor Nº 417. Julio 1994.

"Un breve glosario por si las moscas". Por Marcelo Lacanna. Revista Humor Nº 417. Julio 1994.