Tapa Revista Humor Nº 414. Junio 1994.

La noticia acerca de un decreto del gobierno menemista para la instalación de un casino PRIVADO en Capital Federal es motivo de esta tapa de "Humor" en la que están Gerardo Sofovich -apostador VIP- y ¡otra vez! Armando Gostanián (o Bostanián), alias el "Gordo Bolú" o "el señor del baño" (que aparece en los "Saldos y Retazos" de Carlos Nine), presidente de la Casa de la Moneda y denunciado por malversación de fondos en mejoras realizadas en dicha institución.

Si la "Revolución Productiva" no funcionaba, habría que probar con la "Productimba". El proyecto generó fuertes rechazos. El motivo esgrimido (aumentar el atractivo turísitico de la ciudad) no convencía. Finalmente la idea fue desechada hasta que en 1999 se aprovechó un vacío legal creándose un casino flotante que funcionaba en dos barcos anclados en aguas estatales. El juego estaba prohibido en la Capital pero no decía nada acerca del "agua" y así el menemato hizo uno de sus últimos negociados que en junio de 1999 también fue tapa de "Humor". El comienzo es a tres páginas a color -dibujadas por Ceo- con toda la caterva de personajes del menemato "disfrutando" del lugar. Hugo Paredero en sus "Teleindigestiones" titula "¡Argentina: Levántate y juega1".

Título de tapa: "Un juez federal investiga el robo de un sandwich" por Hector Ruiz Nuñez. Verídico. Dio lugar al comienzo de un expediente a cargo del magistrado Gustavo Literas. Causa Nº 874. Sin palabras.

Ruiz Nuñez firma otra nota: "Juicio oral para Guillermo Luque", uno de los acusados por el crimen de María Soledad Morales. Ruiz Nuñez no pretende defender a Luque, solo pide un juicio justo como debería ser en todos los casos. La causa María Soledad fue una de las mas embrolladas de la historia. Lamentablemente.

Lo decíamos en el número anterior con motivo del reportaje. En "Nada se pierde" se le responde a Miguel Angel Solá, furioso por el título de la entrevista que le realizara Moira Soto en el número 413 y que hasta figuró en tapa: "Soy drogadicto, judío y homosexual". Si bien se la extrajo parcialmente de un fragmento mas largo, no daba para semejante reacción de Solá.

Edición de "Humus" sin numerar. "¿Marcos Paz municipio ecológico?" es uno de los artículos. Además, "S.O.S.: Pentaclorofenol en acción". Un conservante de la madera contra hongos y bichos que estaba prohibido en muchos países pero aquí se usaba sin restricciones.

Un recorte de diario sirvió para una sátira de actualidad. "Justicia para todos - Estudiar es una condena". En Mar del Plata habían condenado a un sindicalista a estudiar Derecho, y Sanz -con dibujos de Parissi- aporta nuevos candidatos. Maradona, Relaciones Públicas y Diplomacia; Ruggeri, Medicina; el menemista Rodolfo Barra también Derecho y, entre otros, Mendez, "condenado" a estudiar Geografía y Literatura.

Federico Silvapintos entrevista al periodista Salvador Pinetta , autor del libro "La Nación Robada". El título es "El Banco Nación es una verdadera asociación ilícita". "Un reportaje duro con palabras y denuncias fuertes". Fue Pinetta el primero que denunció el fraude IBM-Banco Nación y su vida a partir de ahí fue un infierno. Se quedó sin trabajo, atentaron contra su vida en dos oportunidades y hasta 2017 por lo menos se lo veía mendigando en estaciones de subte. Ninguna editorial quiso publicarle el libro y lo hizo por su cuenta con el aporte de amigos. Un verdadero ejemplo de lo que debe ser un Periodista. Este artículo refleja lo que contamos y hace la salvedad que solamente "Humor" difundió su denuncia.

Alvaro Abós escribe "Adiós a las armas". El fin del servicio militar era un hecho y Abós reflexiona que lo que no pudieron lograr en tantas décadas los partidos políticos, lo logró una encuesta de opinión de la empresa Gallup. Y, digámoslo, el sacrificio del soldado Carrasco.

Muy buena nota de Oscar Muiño: "Un debate indispensable - Los medios y nosotros". Muiño expresa que "el poder de los medios no preocupa solo a la Argentina". Multipliquemos por cien ese poder en la actualidad.

Lo habitual de Grondona White-Sanz: "Variadas funciones de un marido sustituto - Contratando a un reproductor". La noticia que un "alemán tirando a nazi" en el Chaco se ofrecía como semental para lograr "hijos con mayor rendimiento intelectual" motiva a la dupla para casos similares y no tantos. Desde un piropeador de pilchas, un elegidor de comidas hasta un sumiso mirador de vidrieras. ¿Y en la cama?. Todo un tema que termina con final abierto.

La noticia de la llegada del preservativo femenino inspira la nota de Ana Von Rebeur: "Las nenas pueden cuidarse". Ana se pregunta "¿Hay que ponerse contentas?". No parece estar en las preferencias a la hora de elegir un buen anticonceptivo o prevenir enfermedades de transmisión sexual. Quizás por su poca practicidad.

Reportaje de Daniel Enzetti a Enrique Marquez y Alejandro Borgo, integrantes del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. La definición acerca de manosantas, parasicólogos, mentalistas, etc es clara: "Hay un solo nombre para esta cuestión: Ejercicio ilegal de la medicina. Apuntan sus cañones especificamente sobre el "Pai" Luconi, Schiaritti y Blanca Curi y declaran que Victor Sueyro y Fabio Zerpa nunca se atrevieron a confrontar con ellos. Recordamos a dos que combatieron siempre a estos especímenes: Aquiles Fabregat (ex Humor a esa altura) y Raúl Portal.

Pleno desarrollo del Mundial '94. Argentina debutó con un contundente 4 a 0 frente a Grecia. En la tapa se agradece a Sócrates. En "Pelota" Tomás Sanz analiza lo visto -en general- hasta ahora. Se venía el doping de Maradona con efedrina...

Gloria Guerrero entrevista a un hiper activo Norberto "Pappo" Napolitano. En plena gira, con un álbum en vivo a estrenar, Pappo declara "Ahora me tienen que querer". Y promete: "El año que viene Eric Clapton y yo vamos a tocar juntos". No se dio.

Informe de Moira Soto que muestra una triste realidad: "Nadie quiere (o quiso) ayudar a la Cinemateca argentina - Ni milicos, ni radicales, ni peronistas". Dice Moira en el copete: "Es casi un milagro que (...) -sin apoyo oficial y con serios problemas de subsistencia- cumpla 45 años preservando y exhibiendo tesoros del cine mundial. El presidente de la entidad en ese momento era Guillermo Fernandez Jurado. La cultura de archivo nunca fue algo que en Argentina se le diera importancia. Por lo menos hasta la llegada de la era digital.

"Al grano" a cargo esta vez de Cristian Sirouyán entrevista al locutor Ernesto Frith . Probablemente a nadie ya les suene ese apellido pero era el que ponía su voz a programas como "La aventura del hombre" en Canal 13 y el "Show de Benny Hill" en Canal 11, además de hacer radio. Falleció en julio de 1995 con apenas 55 años. Una de las voces mas personales de los medios de comunicación argentinos.

¿Ha sido este un número especial de "Humor"?. No. Sin embargo, habrán podido notar ustedes que ha sido denso resumirlo, dado la cantidad de artículos que merecían citarse. A pesar de las bajas, la publicación daba pelea y no perdía (como no la perdería jamás) su coherencia.

"Nadie está a salvo cuando los jueces actúan obedeciendo a los políticos, o leyendo los titulares o escuchando los gritos de las marchas populares. (...) Porque las sociedades democráticas tienen el privilegio de exhibir esa calidad, garantizando que los derechos procesales cubran al mas admirado de sus ciudadanos y también al mas detestado, se llamen Perez o Luque".

"Juicio oral para Guillermo Luque" (Fragmento). Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 414. Junio 1994.

"(...) El caso de las AFJP es demostrativo. Los medios callaron -casi escandalosamente- sus defectos de origen, sus dudas a futuro. En silencio, décadas de ahorro de millones de trabajadores y empresarios van a parar para siempre a un puñado de empresas.

Los fondos de la previsión social se transfieren manu militari para crear un mercado de capitales. ¿Quien lo ha dicho?. Silencio.

Los canales de televisión, la mayoría de los medios electrónicos y gráficos receptaron tal cantidad de avisos, que casi todos los comunicadores -muchos de ellos con gran popularidad y aún con fuerte prestigio, acallaron las críticas. (...). Muchos medios de comunicación son accionistas de las AFJP.

El debate es como garantizar la libertad de expresión, junto con el pluralismo y el derecho. No es fácil. En el mundo sigue siendo una asignatura pendiente.

Y es tiempo de comenzar a buscar las respuestas".

"Un debate indispensable - Los medios y nosotros" (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 414. Junio 1994.

"Drogadicto, judío y homosexual". "Nada se pierde". Revista Humor Nº 414. Junio 1994.

Publicidad Libro para colorear y jugar WorldCup USA '94. Retiración de contratapa. Revista Humor Nº 414. Junio 1994.

Publicidad "Colección ¿Donde están todos?". Contratapa Revista Humor Nº 414. Junio 1994.