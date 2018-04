Revista Beatles. Programa Nº 225. Listado de canciones:

1 – With You There To Help Me – Jethro Tull

2 – For Michael Collins, Jeffrey and me - Jethro Tull

3 – Inside - Jethro Tull

4 – Right Now - Billy Preston

5 – My Sweet Lord - Billy Preston

6 – I?ve Got A Feeling - Billy Preston

7 - All along the watchtower – The Beatles

8 – Mama You've Been On My Mind – The Beatles

9 – Teddy Boy – Paul McCartney

10 – Dream – Ringo Starr

11 – Avellaneda Blues – Manal

12 – Doblé en una esquina – Manal

13 – Basta de boludos – Javier Martinez