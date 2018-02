Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 403. Abril 1994.

Una nueva referencia a películas. En este caso a "Papá por siempre", protagonizada por Robin Williams. Se venían las elecciones para constituyentes y un travestido Menem atendía a sus "hijos" candidatos por Capital Federal, Matilde (Menendez) y Carlitos (Corach) que hacían sus necesidades en sendas pelelas. La marca del papel higiénico es uno que la comadreja de Anillaco usó muchas veces.

Título de tapa: "Cavallo: Tres años de inestabilidad emocional". La voz de pito del entonces todopoderoso ministro era marca de fábrica pero señal también de alguien que vivía empastillado. La última "víctima" del Mingo había sido Martín Redrado ex de Salazar en la Comisión de Valores. Las denuncias contra el "Golden Boy" se multiplicaban. Por ejemplo, de parte de Amalita Fortabat.

Estalla otra denuncia contra Matilde Menendez. Al escándalo por coimas en el PAMI se suma ahora el gasto de la directora de ese organismo en un viaje por el Caribe. 30.000 dólares es la cifra. Humor muestra comprobantes como prueba y la seguiría en números siguientes.

Con investigación de Susana Castiglione y fotos de María A. Kusmuk, "Humus" presenta "Depredación en Santiago - El bosque arrasado". Una nota señera en ese aspecto. 50.000 hectáreas de bosque de quebracho iban a ser arrasadas por una empresa inglesa y la anuencia y complicidad -por supuesto- de los gobiernos provincial y nacional. Las consecuencias climáticas se viene sufriendo desde hace años. Otro informe de "Humus" se refiere a los medicamentos. "¿Y la estabilidad?" se pregunta. Medicamentos que en 16 meses habían aumentado un 249 por ciento. Se publica un listado.

Federico Silvapintos entrevista a Fernando "Pino" Solanas, candidato en ese momento a constituyente por el Frente Grande. Un reportaje en donde se hace hincapié a la vida personal de Pino y no tanto en su actividad política o artística como director de cine. Hace referencia, eso sí, al atentado a balazos que sufriera en 1991 y que lo dejó confinado bastante tiempo a una silla de ruedas.

Daniel Larriqueta, Oscar Muiño y Alvaro Abós analizan las elecciones a constituyentes a efectuarse el domingo 10 de abril de 1994. Decididamente, no había entusiasmo aunque habría, eso sí, alguna que otra sorpresa que ya se analizará el próximo número.

Un tema histórico. "Partidos políticos: La financiación negra". La investigación la realiza -como no podía ser de otra manera- Hector Ruiz Nuñez y el copete reza: "Viajes, pasacalles, radio, televisión, ¿quien paga tantos gastos?. La respuesta -ayer y hoy- es simple: Empresarios que luego serán debidamente recompensados o muy probablemente formen parte del gobierno.

La perla del ejemplar. Patricia Carina entrevista a la diputada peronista Patricia Bullrich (sí, leyó bien) que entre otros hallazgos declara: "Nosotros somos buenitos". Si nadie resiste un archivo, Patricia Bullrich es un buen ejemplo.

Carlitos Abrevaya escribe "Como mejorar la educación". Eran sus últimas notas.

Alfredo Grondona White y Tomas Sanz (Camión y Acoplado) hacen "La tortura de volver después de Semana Santa - No se hace camino al andar". Mas allá de algún hallazgo, estamos seguros que en otros años ya Grondona hizo algo similar. También la ilustración doble de Parissi con textos de Gruskoin "Semana Santa gasolera" suena repetitiva.

María Luisa Livingston venía desarrollando desde hacía un par de números notas sobre un viaje realizado a Cuba, en donde desmitificaba aspectos de la Isla que por maldad o ignorancia se decían. En este caso se refiere a "El Zoo de Santiago de Cuba". Recordemos que el hermano de María Luisa, Rodolfo, había escrito en 1992 el libro "Cuba existe, es socialista y no está en coma" publicado por La Urraca.

En "Pelota", Tomás Sanz se refiere a los incidentes ocurridos en el partido Gimnasia-Velez con el arquero Chilavert como principal protagonista y Walter Clos nos enseña que los estatutos, reglamentos y disposiciones de la AFA sirven..."para violarlos".

"Reflexiones con fiebre" de Gloria Guerrero: "¿Que pasa?. ¿Se acabó el boom de las visitas extranjeras?". Tras un 1993 pletórico, a los recientes visitantes de 1994 (salvo Aerosmith e INXC) no les había ido demasiado bien. Y no había muchos conciertos de artistas extranjeros programados para los próximos meses.

Comienza "Picadillo Circo" y Daniel Enzetti ("El buey solo") escribe "La radio se va a la cama - Gemidos en el aire". Una nota sobre el programa de la Rock and Pop "Rock and Sex" que en el horario de 3 a 6.30 AM los días sábados conducía la bella Carla Ritrovato. Carla entrevistaba a gente diversa que, con sus confesiones, ratoneaba al atento oyente. Una verdadera línea hot line que despertaba pasiones. La conductora también. En el copete se dice que recibía, por noche, unas 70 proposiciones-promedio para hacer el amor.

Para desenterrarlo cuanto antes. "Manual de estilo para asesinos del idioma - Para escucharte mejor". Una idea de Radio América que se puso en práctica para sus integrantes. En esa época América era una radio que transmitía noticias las 24 horas. La crónica es de Silvia Itkin y vale la pena rescatarlo ahora que se escuchan barrabasadas y estupideces por todas partes.

