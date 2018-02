Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 402. Marzo 1994.

Tapa no demasiado recordable. Un alusión a la clásica Feria del Libro porteña y a la cita de Mendez sobre las "Obras completas de Sócrates". La Urraca, a pesar de los problemas económicos que ya tenía, nuevamente estaba presente con su stand en el evento. El ejemplar comienza con los títulos de tapa que figuran en la parte superior. No demasiado (a esta altura) para comentar. Demasiadas alusiones a Menem cuando ya estaba demostrado que a la comadreja riojana no le entraban las balas humorísticas por ningún lado. Eso sí, entre paréntesis luego del precio se menciona a Redrado. El Golden Boy no quería dejar su puesto al frente de la Comisión de Valores, pese a que Cavallo exigía su cabeza. Finalmente fue echado. Teniendo en cuenta lo que pasó años después (enero 2010) cuando estaba al frente del Banco Central y se produjo la misma situación ante Cristina Kirchner, debemos deducir que Martincito siempre fue un hueso duro de echar.

Tercer reportaje de la historia de "Humor" al ex presidente Raúl Alfonsín. "Sobre el pacto y la actuación del radicalismo en las próximas elecciones". Alfonsín trataba de dar muestras de optimismo respecto de las inminentes elecciones para constituyentes pero no hay dudas que el Pacto de Olivos lo había dejado maltrecho. "Hubo un gran egoísmo por parte de De la Rúa" declara. La suerte estaba echada. Lo realiza Daniel Enzetti.

Hector Ruiz Nuñez es otro de los que habla sobre el tema elecciones y el escaso interés que despertaban en la gente. "Con un Primer Ministro, ¿habrá mas empleo? - Con la reforma ¿se cura, se come y se educa?". Nota con historia respecto de la otra Asamblea Constituyente, la de 1853.

"La epopeya de la banalidad - De Chiche Gelblung a Milan Kundera; la vida privada como único horizonte". La columna de Alvaro Abós.

El triunfo electoral del magnate Silvio Berlusconi con su partido Forza Italia es motivo de la nota de Oscar Muiño: "¿Quien dijo que los pueblos votan bien - Forza Italia, Aguante Argentina". La ola derechista mundial de los '90 no se detenía. Algo que se está repitiendo en la actualidad.

Marcelo Lacanna cuenta su experiencia en literatura jóven. Había publicado su libro "Rompiendo huevos" y escribe "Los adolescentes en la Feria". Promete verlos allí. Y pide que nadie se conforme con ser un artista jóven porque la juventud pasa rápido.

Cristina Wargon anuncia "He parido mi tercer libro". Se trataba de "Oid Mujeres, el grito sagrado" y, por supuesto, lo publicaba Ediciones de la Urraca. Otra que iba a la Feria del Libro.

Reportaje feminista: Moira Soto entrevista a la escritora Isabel Allende, sobrina y ahijada del ex Presidente chileno derrocado por el genocida Pinochet. Se estrenaba en Argentina la película "La casa de los espíritus" con Glenn Close y Meryl Streep basada en su novela. Nos quedamos con un subtítulo: "Abolir el militarismo sería un gran avance social".

Alfredo Grondona White nos entrega: "El elector siempre pierde - Grandes placeres que quedan truncos". Un efímero disfrute de ciertas situaciones cortado por los eternos pinchadores de globos.

Aquiles Fabregat escribe "La casa encantada II". Lo de segunda parte es porque ya en otra oportunidad Aquiles contó que en su casa se percibían ciertos fenómenos paranormales. "Ni 'La casa donde vive el horror', ni 'House', ni 'La casa de las sombras', ni 'La mansión de los muertos vivos', ni 'Amytiville' pueden competir con mi casa", nos dice Fabre.

Gloria Guerrero anuncia a Scorpions (sábado 2 de abril en Obras), canta loas a John Mayall, maestro del Blues, elogia (pero no tanto) a Sting y James Taylor y nos dice que ¡por fin!, está en la calle "La historia del palo", su libro con selecciones de las "Páginas" en Humor 1981 - 1994. Casi 400 páginas y 300 fotos del archivo de la revista. Grande.

Nuevo reportaje: Federico Silvapintos al arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya. El "Mono" atajó las preguntas bastante bien.

Tomás Sanz analiza en "Pelota" el 2 a 0 de Brasil sobre Argentina, partido jugado en Recife. "Pasto alto, ingenio corto".

Daniel(a) Enzetti escribe "Boquitas pintadas". "Se inicia el primer concurso nacional de arte transformista". Ya ser habían inscripto unos 500 concursantes.

"El sorprendente destape del cine asiático - Los amarillos copan la pantalla". Nuevo informe sobre el celuloide de Moria Soto sobre filmas chinos, vietnamitas, coreanos y hongkoneses. Dos títulos llegaban: "Adiós mi concubina" con Gong Li y "El aroma de la papaya verde".

"(...) Los partidos están corrompidos (...). Y los grandes corruptores -aquellos empresarios que la ponían para conseguir sus propósitos- se convierten en crisálidas de la honradez y abanderados de la renovación.

Hoy esa estrategia da frutos. Pero nada es eterno. Semejante concentración de poder político, económico, social, cultural y mediático no garantizará la estabilidad del modelo. Al final del camino, una gigantesca desilusión se irá apoderando de capas cada vez mayores de la población. Será el momento para que las fuerzas del progreso social intenten reconquistar la confianza popular, bajo nuevas leyes que están por escribirse".

"¿Quien dijo que los pueblos votan bien? - Forza Italia, Aguante Argentina"(Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 402. Marzo 1994.

"Soy un hombre ético y le aseguro que nunca he actuado tan patrióticamente como ahora".

"No hay ninguna persona cuerda que pueda suponer que yo he cometido algún acto deshonesto".

Frases de Raúl Alfonsín. Reportaje de Daniel Enzetti. Revista Humor Nº 402. Marzo 1994.

"Ni 'La casa donde vive el horror', ni 'House', ni 'La casa de las sombras', ni 'La mansión de los muertos vivos', ni 'Amytiville' pueden competir con mi casa. Seguramente un antiguo maleficio pesa sobre ella. Tal vez el edificio esté construído sobre un antiguo cementerio tehuelche.

Como entre sueños, escucho las voces de mi primogénita y mi segundogénito afirmando que soy un histérico".

"La casa encantada II". Por Aquiles Fabregat. Revista Humor Nº 402. Marzo 1994.