Rafaela.com

Después de unos meses de relativa "tranquilidad" en donde el tema reforma constitucional se llevaba casi todas las menciones principales, un nuevo escándalo de corrupción sacudía al menemato. La directora de PAMI, la mayor obra social del país estaba en medio de casos de coimas que incluso habían sido filmadas con funcionarios a su cargo acusados de recibir retornos de hasta un 25% (de ahi la mención de ese porcentaje en la tapa) por parte de prestadores a quienes ponían esa condición para seguir estando en la nómina de proveedores del PAMI. La frecuencia de los "sobres" era mensual y el destape del hecho hizo que finalmente Menedez y todo el directorio renunciara. Por supuesto, después de muchos años, todos fueron sobreseídos por la "Justicia" que tarda pero no llega. El PAMI fue finalmente intervenido. Otra casualidad permanente de Mendez y su gavilla. Matilde Menendez es la elegida por Carlos Nine para su "Saldos y Retazos".

Comienzo habitual con historieta y "Humor" presenta con guion de Litvin y dibujos de Ceo "La lista de Alfonschlinder", en referencia a la nueva película de Steven Spielberg "La lista de Schlinder". Era palpable el desastre electoral al que se encaminaba el desaparecido partido radical. De ahí el subtítulo de la historieta: "¡No pudo salvar de mandar al muere a 120 constituyentes! en otra referencia a lo que trata este gran film que dio, en la carrera de Spielberg, un giro fundamental a su historia. Moira Soto realiza la crítica en "La Bolsa del Espectáculo" y habla de "un film absolutamente necesario".

"Todos juzgan a Maradona menos el juez". La nota semanal de Hector Ruiz Nuñez haciendo referencia a la agresión con rifle de aire comprimido por parte del todavía futbolista a periodistas y fotógrafos. El privilegio de ser famoso aunque -como bien enumera Ruiz Nuñez- hubo oportunidades en que ser conocido le jugó en contra a la persona involucrada.

Marito y El Ruso (dos de la nueva camada) nos cuentan "¿Que hará el Malevo en la cárcel?". Tras estar varios meses prófugo el comisario represor tucumano Malevo Ferreyra había sido recapturado en Zorro Muerto, paraje de la provincia de Santiago del Estero. Se terminaría suicidando en 2008 y ante las cámaras de TV.

Gran reportaje como aquellos de Mona Moncalvillo. Edgardo Krawiecki entrevista a Emilie Schlinder de 86 años, junto a su ya fallecido esposo Oskar, responsable de haber salvado de la muerte a 1.200 judíos a manos de los nazis. Son los referentes de la película antes mencionada de Steven Spielberg "La lista de Schlinder" y se encontraba viviendo en la localidad de San Vicente, Pcia de Buenos Aires. Vinieron a Argentina en 1950 pero en 1957 su marido la abandonó para viajar a Alemania a cobrar un resarcimiento por sus industrias. Nunca mas volvió. El falleció en 1974, ella en 2001 pocos días antes de cumplir 94 años.

Norberto Bermudez desde Barcelona cubre la visita presidencial a España ("La comitiva de los milagros"). Parissi satiriza desde el dibujo ("Un chiste de mal gusto").

Por supuesto, Mendez llevó a su peluquero personal Tony Cuozzo.

Tras la nota económica de Enrique Kedinger que menciona la tapa y habla de los Bonos "basura" Brady, llegamos al artículo de Alvaro Abós que ya en 1994 se preguntaba "¿Somos capaces de sacrificarlo todo en el altar de la convertibilidad?". "Rehenes" es el título y el tiempo demostró que sí, que se lo sacrificó absolutamente todo derivando en diciembre 2001.

Conmovedora "Carta de una maestra" transcripta por Oscar Muiño. Se trata de una directora de un colegio capitalino pero no hay nombre. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, el texto es tristemente actual.

Alfredo Grondona White (guion y dibujos) analiza "La relatividad porteña - Si le sobra tiempo, salga una hora antes".

Aquiles Fabregat comienza una polémica: "Idolos caídos - Todavía quedan la Streisand y la Bardot". ¿Que había pasado?. Muy simple. Cristina Wargon se había sometido a una cirujía estética y para Fabre no hubo consuelo. Es cierto que el archivo condenaba a Wargon pero...la resolución estaba tomada y Aquiles no podía resignarse que también ella cayera en las garras del bisturí. Por supuesto, la respuesta de Cristina no se hizo esperar.

Otro reportaje pero mas light: Federico Silvapintos entrevista a Juan Martín "Látigo" Coggi, campeón mundial de boxeo que venía de un escándalo arbitral en su última defensa. Nos quedamos con el título: "Cuando haya castración de curas, ahí voy a empezar a creer en los curas". Fuerte.

Con Tomás Sanz de vacaciones nos quedamos con lo que escribe Walter Clos. "Futbol privatizado". "Los certámenes futboleros que ocupan el receso anual, son organizados por empresas privadas. El reglamento de la AFA no lo admite, pero la AFA lo permite. ¿Les suena actual?.

Con la Mississippi Blues Band de soporte, Gloria Guerrero nos anuncia: "Viene John Mayall - Otro padre". Del Blues, claro. Además, crítica al concierto de INXS en Velez: "Noche sin sobresaltos".

Increíble pero real. Silvia Itkin entrevista a Chiche Gelblung que había comenzado "Memoria" por Canal 9 junto a Silvia Fernandez Barrio. El mismo que fue director de "Gente" en plena dictadura y cuya frase de cabecera era "No dejen que la verdad se interponga entre ustedes y una buena nota". Impensable reportaje unos años atrás.

Sergio Nuñez, a color y en "Picadillo Circo" escribe "La noche 'swinger' de Buenos Aires". Había una discoteca llamada "Ghost" que reunía por fin de semana un promedio de cien matrimonios "swingers". Con investigación de Karina Davis y Martín Zubieta, Nuñez bucea en el tema del cual el director Roman Polansky iba a filmar una película que hasta donde pudimos googlear quedó trunca.

Dos críticas pulgar para abajo en "La Bolsa...". Moira Soto para la película "Papá por siempre" con Robin Williams (y su "colección de tics") y Silvia Itkin para el flamante programa de TV "Montaña rusa" con Nancy Duplaá y Eric Grinberg. "El triunfo del envase".

Y Silvia Itkin también, escribe sobre FM JAI, la primera radio judía de Latinoamérica. "Desde el Once (y para todos)". En esa radio iba a estar Hector Ruiz Nuñez conduciendo "Periodismo y medialunas" de lunes a viernes de 7 a 9 y con la participación de otra colaboradora de "Humor", Ana Von Rebeur.

