Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 396. Febrero 1994.

Una nueva tapa referida a películas y después de bastante tiempo. El estreno de "Los Beverly Ricos" da lugar a esta portada dibujada por Andrés Cascioli y en un nuevo juego de palabras con el apellido Menem que daba para todo (los Menem también). "Los Menemly Ricos", "Una familia que crece económicamernte" hacían su presentación. La clásica historieta de tres páginas a color con dibujos de Ceo completa el cuadro. Al no haber publicidad en la retiración de tapa hacía que el contenido de la revista comenzara ya desde allí. Una mala señal. Practicamente las únicas publicidades que había en la revista pertenecían a promociones de publicaciones de La Urraca.

Informe especial de "Humus". "Villeros: sin lugar en el mundo?". Trataba sobre la erradicación de la Villa 31 en Retiro. 25 años después la cuestión sigue pendiente.

Avance. Hector Ruiz Nuñez informa: "Requiem a los edictos policiales - Llega el nuevo Código Contravencional". Los jueces iban a empezar a juzgar a los infractores y no el jefe de la Policía Federal. Ruiz Nuñez da el listado de contravenciones y observa que muchos porteños podían llegar a ser "futuros presos".

Daniel Larriqueta se pregunta: "¿De quien es la crisis educativa?". Una encuesta acerca de la "Calidad de la Educación" había arrojado resultados alarmantes. El gobierno menemista había reconocido en cierta forma la crisis. Aunque de ahí a solucionarla había un largo trecho. Walter Clos en "Pelota" también toca el tema.

Tres páginas para la didáctica entrega de esta semana de la dupla Sanz / Grondona White: "El 'aguaviva', terror de la playa". Todo sobre el "molesto bicho" que "pica bastante fiero".

Idea de Sanz, dibujos de Parissi y textos de Abrevaya para "Garrotes de Ipanema". La represión policial brasileña hacia muchos turistas argentinos visto desde el lado humorístico.

Aquiles Fabregat desafía: "Que aparezcan los curados por el agua de Tlacote". Un tema delicado que estuvo fogoneado por los medios en 1993 y que dejaron de tratarlo cuando dejó de ser negocio. Se jugó con la fe y el drama de mucha gente enferma y nadie se hizo cargo luego. Fabre expone toda la inmundicia de la cuestión pero, por supuesto, nadie recogió el guante. Una verguenza mas.

Tomás Sanz nos cuenta: "Alquilé una quinta". Tres hojas de desventuras en un lugar al que uno -supuestamente- va de vacaciones. Creemos recordar muy vagamente otra nota similar de Tomás años atrás.

Nuevo opus de Marcelo Lacanna: "¿Que se necesita para ser sexy?". Encuestas sospechosas sobre las preferencias masculinas y femeninas en materia de hombres y mujeres.

Nueva historia futbolera: "El acomodo de Troncoso". Guion de Parissi y dibujos de Tabaré.

Título de tapa: Carlos Abrevaya y un reportaje -supuesto- al presidente de Boca Juniors, Antonio Alegre, que había efectuado desafortunadas declaraciones acerca de las barras bravas, poco menos que apoyándolas o no creyendo que eran violentos. Un lunar en la gestión de don Antonio en Boca, club al que, junto con Carlos Heller como vice presidente, salvó de la quiebra.

Gloria Guerrero retorna de sus vacaciones y anuncia a los australianos INXS para el 4 de marzo en Velez con Babasónicos y Los Siete Delfnes como soportes. Además mas apuntes para el libro de las Páginas y "chorrera de recitales" que se venían en marzo: Fight, el 11 en Obras; Sting y James Taylor en Velez el 25 y Chick Corea en el Teatro Opera el 30.

Nuevo informe cinéfilo de Moira Soto: "Las cowgirls copan el lejano oeste". Dejando de lado su papel sumiso en el género aparecían las heroínas que copaban la parada en las películas. ¿Ejemplos?: Jodie Foster y Sharon Stone.

Daniel Enzetti escribe "Los escritores leen y graban sus historias y poesías - Agarrá los 'compacts' que no muerden". Discos lanzados entre otros por Osvaldo Soriano, Ernesto Sábato, Juan Gelman, Roberto Fontanarrosa, Eduardo Galeano y...Jorge Lanata!! (¿?), increiblemente jóven en la ilustración del maestro Raúl Fortín. Una excelente idea que quedó para la posteridad aunque en Youtube cueste encontrarlos. Por lo menos con la imágen de la carátula de los CD's.

"(..) En el caso del agua de Tlacote hay una gran culpa que no ha sido expiada. Si no hubiera sido por los medios, muchas familias se habrían ahorrado el drama económico que sumaron al drama de la enfermedad. Lo que hicieron los medios, en nombre de la fe y la esperanza, fue acrecentar la tragedia de la mayoría de los afectados. Porque la fe mueve montañas, pero el agua no cura el cáncer ni el SIDA".

"Que aparezcan los curados por el agua de Tlacote" (Fragmento). Por Aquiles Fabregat. Revista Humor Nº 396. Febrero 1994.

Publicidad Agenda Escolar Mafalda. Ediciones de la Urraca. Contratapa Revista Humor Nº 396. Febrero 1994.