Rafaela.com

Revista Beatles. Programa Nº 221. Listado de canciones:

1 – Hello, Goodbye – The Beatles

2 – Foxy Lady - Jimi Hendrix

3 – Little Wing - Jimi Hendrix

4 – La balsa - Los Gatos

5 – Ayer nomás - Los Gatos

6 – El rey lloró - Los Gatos

7 – Astronomy Domine - Pink Floyd

8 – Lucifer Sam - Pink Floyd

9 – People Are Strange - The Doors

10 – Heroin – The Velvet Underground

11 – Combination of the Two - Janis Joplin & The Big Brother and the Holding Company

(Monterey Pop 1967)

12 – Satisfaction – Otis Redding (Monterey Pop 1967)

13 – Magical Mystery Tour – The Beatles

14 – I Am The Walrus – The Beatles

15 – Dancing in the Street - The Mamas and the Papas (Monterey Pop 1967)

16 - Dancing in the Street – Mick Jager y David Bowie

Emitido el martes 2 de enero de 2018. 20.00 horas.