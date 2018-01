Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 395. Febrero 1994.

La intensa exposición mediática de los hijos de Menem en ese verano del '94 (fundamentalmente Carlitos Jr.) los lleva a ambos a estar en la portada de este número de "Humor" que marca el retorno del Tano Cascioli luego de las vacaciones y que reproduce una insólita denuncia de Zuleman Yoma, madre de ambos y ex esposa del presidente que en el programa "Hora clave" de Mariano Grondona había afirmado que a sus hijos les habían lavado el "cerebrito". Tres páginas a color con la cobertura del hecho.

"Humus", el suplemento ambiental de "Humor" fue señero en muchos aspectos. En su edición Nº 23 trata el tema acerca de "¿Que hacer con las pilas usadas?". Pablo Kiryluk realiza el informe que seguramente fue uno de los primeros sobre este tema en el que hay que seguir insistiendo.

Otro que vuelve de las vacaciones. Hector Ruiz Nuñez y otra nota excelente: "El avance de la estupidización - De tal sociedad, tal prensa y tal Maradona". Se refiere, claro está, al caso de la agresión de Maradona a periodistas en su quinta de Moreno con un rifle de aire comprimido. Dice en el copete Ruiz Nuñez: "No se puede omitir la cuota de responsabilidad de la sociedad en el episodio de Moreno".

Luis Frontera toca también el tema aunque desde otro ángulo y escribe "Muertes y resurrecciones de Maradona - El Mesías del Otro País". Un término (Otro País) que Frontera utilizó y analizó mucho en sus artículos durante su trayectoria en "Humor". Los postergados, los "cabecitas", los villeros. Esos son el "Otro país". A doble página Tabaré dibuja "Que pasó en Moreno".

Daniel Larriqueta analiza la debacle electoral del radicalismo haciendo hincapié que a nivel nacional esa debacle no hubiera sido existido si en el fundamental distrito de la provincia de Buenos Aires la elección hubiera sido mas pareja. Sin contar esa provincia, el resultado hubiera sido 39 a 35 por ciento a nivel nacional, pero con los 22 puntos que el Justicialismo le sacó a la UCR en Buenos Aires, quedó la reelección servida en bandeja para Menem. "El hombre enfermo del radicalismo" es el título.

"Un gerente eficaz". La columna económica de Enrique Kedinger. Da para ampliarla.

Alejandro Pose vuelve a insistir con Mar del Plata. En este caso escribe "Diccionario del turismo marplatense". Interesante.

Regresa Oscar Muiño y con título desolador (y actual): "¿Se acuerdan de la CGT?". "Sorda, ciega y muda". Igual que ahora.

Carlitos Abrevaya (también de regreso) escribe "La reforma laboral que está faltando". Otra nota de increíble actualidad. ¿Sugerencias?, Ahí van:

- Extender la jornada laboral a 26 horas (que el día sea mas largo).

- Mantener el franco de los domingos. (Todos los que se llamen Domingo pueden descansar un día a la semana).

- Reducir las indenmizaciones.

- Derogar todos los estatutos especiales

- Inventar la figura del desempleo insalubre.

- Aprovechar la mano de obra desocupada.

¿Como puede ser que estemos otra vez discutiendo esto???. Tristisimo.

Grondona White y Sanz se destacan esta vez con "El que veranea con mujer e hijas y las quiere 'sacar' deportistas". El problema de añorar un hijo varón y no tenerlo.

"Divertidismo reportaje" de Daniel Enzetti a la actriz Ana Acosta que hasta fin de 1993 se lució en "Peor es nada" con Jorge Guinzburg y Horacio Fontova y a partir de 1994 se desvincularía del ciclo que igualmente haría su útlima temporada. No hay nada que hacerle: nunca nos cerraron ese tipo de entrevistas muy parecidos a las 100 preguntas del suplemento "¡Animo!".

Hueco creativo en las siguientes páginas. La bellisima Ana Von Rebeur escribe "Leer en la playa, placer de dioses" y Marcelo Lacanna hace "Pendejadas - Los chicos y los hobbies". Von Rebeur no tiene la culpa pero en ese verano ya había habido demasiadas notas de "playa" y con respecto a Lacanna, sus artículos también comenzaban a ser repetitivos.

Segundo capítulo de "Historias futboleras" de Parissi y Tabaré. En este caso "El eterno banco de don Francisco". Cinco páginas blanco y negro para el nuevo argumento.

Vamos a "Pelota". Tomás Sanz le cae con toda la crítica a Reinaldo Merlo, director técnico de la selección juvenil de futbol y ladero de Basile, DT de la Selección mayor. Walter Clos le pregunta al presidente: "Los hospìtales se caen, por qué no usa bien la plata?". Una foto del peluquero de Mendez, Tony Cuozzo ilustra la columna.

Comienza "Picadillo Circo" y Moira Soto escribe "El chivo mas buscado - Directores famosos transan con el cine publicitario". Cópola, Woody Allen, Scorsese, Spielberg entre otros sucumbieron ante la oferta de dólares frescos a través de la publicidad subliminal. Chivo que le dicen. No eran los únicos. Hasta Fellini supo dirigir un aviso del Banco di Roma.

Emma Thompson aparece en "La Bolsa del Espectáculo". La gran actriz inglesa declara "En Estados Unidos descubrí un régimen casi de esclavitud".

"(...) El régimen logrará todos sus fines inmediatos merced a una estabilidad cada día mas dependiente de la recesión y la baja de salarios. Ambas exigen mas desempleo porque, sin reactivación real, éste debe superar 20 por ciento para mantener el dólar (...) y la inflación (...)".

"Quimioterapia para la economía argentina - Un gerente eficaz" (Fragmento). Por Enrique Kedinger. Revista Humor Nº 395. Febrero 1994.

"Nada se pierde". La coherencia de la revista "Gente". Revista Humor Nº 395. Febrero 1994.

"Reducir las indenmizaciones. La intención es llegar a indenmizaciones realmente mínimas, para que los empleados no tengan serios problemas económicos porque -vale destacarlo- serán ellos los que deberán pagar a la empresa y no al revés como era hasta ahora. El sentido de esta nueva interpretación es que, realmente, la empresa que despide a un trabajador se siente defraudada por éste, porque el empleado no ha cumplido con los objetivos propuestos, no ha rendido, no se ha tecnificado lo suficiente o lo que sea. Mal podría tener que pagarle, además.

Ventaja extra: se tomarán mas empleados como reaseguro, para despedirlos y así lograr que cierren las cuentas".

"La reforma laboral que está faltando" (Fragmento). Por Carlos Abrevaya. Revista Humor Nº 395. Febrero 1994.