Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 220.

Revista Beatles. Programa Nº 220. Listado de canciones:

1 – The End – The Doors

2 – Puppet on a string – Sandie Shaw

3 – Pata Pata – Miriam Makeba

4 – Mellow Yellow – Donovan

5 – New York Mining Disaster 1941 – The Bee Gees

6 – Baby, Now That I've Found You – The Foundations

7 – Arnold Layne – Pink Floyd

8 – Candy and a currant bun – Pink Floyd

9 – She's a Rainbow - The Rolling Stones

10 – On With The Show - The Rolling Stones

11 – Mrs. Robinson – Simon & Garfunkel

12 – The Ballad Of Bonnie and Clyde – George Fame and the Blue Fames

13 – I Can See For Miles – The Who

14 – Sunshine For Your Love – Cream

15 – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club band (Reprise) – The Beatles

16 – A day in the life – The Beatles

Emitido el martes 26 de diciembre de 2017. 20.00 horas.