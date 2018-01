Rafaela.com

Hebe de Bonafini en Revista Humor

-¿La Iglesia las ha apoyado?.

- Con algunas excepciones, no hemos recibido ningún tipo de ayuda, para nada. Incluso hemos pedido reiteradas veces entrevista con monseñor Aramburu y nunca hemos tenido respuesta. Hay cosas que son aterradoras. En la época de mayor represión, cuando nos hacían disparar de cualquier forma de la Plaza de Mayo, la Catedral cerraba sus puertas, para que no nos pudiésemos guarecer allí...Alguna vez que por una festividad especial la puerta de la Catedral quedaba abierta, nos metíamos; y la policía nos llevaba, llamada por el mismo deán de la Catedral que, junto a un policía, revisaba para que no quedara ninguna madre escondida

- Nuestra lucha la hemos hecho solas, sin iglesias, sin academias, sin partidos políticos, sin medios de comunicación, y sin la debida asistencia oficial, sin nada.

Extractos del reportaje de Mona Moncalvillo a Hebe de Bonafini. Revista Humor Número 92. Octubre 1982

"(...) Estos mil jueves son de todos, y que son de todos los que luchan, de todos los que pelean, de todos los que no se resignan, de todos los que son rebeldes. Esta es una lucha de la vida contra la muerte, a pesar de la muerte misma. A pesar de la muerte, la vida. Porque esto es la vida. Es como dice la canción: "Que va a hacer la muerte, con tanta vida...".

"Mil jueves". Entrevista de Pablo Kiryluk. Fotos: Gonzalo Martinez. Publicado en Revista Humor Número 480. Junio 1996.