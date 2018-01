Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 392. Enero 1994.

Vuelve a estar en esta tapa veraniega de "Humor" uno de los personajes mas patéticos que pasaron por la (des)administración Menem: El presidente de la Casa de la Moneda, el "gordo bolú" Armando Gostanián (o Bostanián). Creador del billete "menemtrucho y dueño de la Camisería Rigar's en la que tenía la publicidad "Menem 1995" cuestión que la revista muestra. Tuvo sus problemas legales pero, obviamente, zafó.

Parodia con uno de los "enemigos" declarados de la publicación: Bernardo Neustadt, que seguía siendo (si bien ya en leve declive) el comunicador estrella del menemismo y el establishment. Lo presentan en "Penetrar mejor al mundo del saber", parodia de la revista "Conocer y Saber". Casado con Claudia Cordero Biedma -mucho menor que él- Bernie alardeaba en tapas de revistas, programa de televisión y playas. Neustadt no lo dejaría ahí: Inició un juicio contra la Editorial que terminaría ganando con La Urraca ya quebrada. No quedaba otro recurso que la sátira y la burla ante la mirada atónita de la "gente" que mas allá de protestar envidiaba el estilo de vida de políticos y farándula que, a esa altura, eran uno solo.

Grave y actual. Hector Ruiz Nuñez escribe "Una estrategia peligrosa - Menem agita el fantasma del rebrote subversivo". Pareciera que todo gobierno neoliberal (de antes y de ahora) necesita imperiosamente un enemigo interno para poder reprimir a los marginados del sistema económico.

Norberto Bermudez (desde Barcelona) escribe "Tangente argentina". Y se pregunta "¿Por qué desaparecen cosas del juzgado de Martín Irurzún?". No hay dudas que su estrategia le dio resultado con el correr de los años: hoy integra la Sala II de la Cámara Federal.

Corta entrevista (una página) al diputado radical Enrique Benedetti, "ferviente opositor al pacto Menem-Alfonsín: "Esto nació mal parido". La realiza Daniel Enzetti. En pocas semanas aparecería denunciando al Grupo Macri.

Otro artículo que asusta por su actualidad. Lo escribe Enrique Kedinger: "Cara y ceca de un proyecto abiertamente autoritario - ¿Volver al '67 o al '76?".

Carlitos Abrevaya nos presenta: "La nueva moda en avisos de 'bien público' - Ingeniosos, inútiles y carísimos". Transcribimos un párrafo: "Es una verdadera pavada suponer que con avisos que digan: no se emborrache, no se drogue, no choque, no contamine, no robe, no pegue, no se contagie o no rompa los teléfonos, se logrará una transformación significativa de las personas que cometen esos delitos legales o morales".

Sanz y Grondona White presentan: "Costumbres veraniegas - ¡Somos del montón!". La costumbre de los argentinos (porteños en particular) de amontonarse vayan donde vayan de vacaciones (Mar del Plata en especial).

Marcelo Lacanna vuelve a aparecer para escribir "Cuando los padres se van de vacaciones". El relato de cuidar la casa paterna mientras nuestros progenitores están gozando de su merecido descanso.

¿Se acuerdan del curandero Garrincha?. Diego Rottman lo entrevista en este número de "Humor" con fotos de Gonzalo Martinez. Rottman también escribe "Loco por la computadora". Guía práctica para los neófitos, novatos e inexpertos en el manejo de una PC de los '90 antes de la era Internet.

Gloria Guerrero cubre los conciertos de Robert Plant y Aerosmith en Velez Sarsfield el 17 de enero de ese flamante 1994. "Y la roca está viva". Haberlos esperado tanto valió la espera, nos dice Gloria. Además, mas críticas de CD's: "Devorador de corazones" por La Portuaria; "Bone Machine" de Tom Waits y "American Caesar" de Iggy Pop.

"El SIDA discrimina, los gobiernos también". Título de Luis Frontera en su sección "La política en su cama".

Walter Clos en "Pelota" saca a relucir su "memoria y archivo" tal cual le enseñara su maestro Dante Panzeri para exponer en toda su obscenidad las notas siempre elogiosas de revista "El Grafico" de editorial Atlántida a presidentes dictatoriales como Videla (1978) o elegidos por el voto como Menem (1994). La obsecuencia como modus operandi y la referencia de Clos a declaraciones de Mendez en la publicación "Libre" sobre lo que opinaba de Atlantida en 1984. Una sensación muy parecida al asco.

Nuevo video del autor de "Las patas de la mentira". Miguel Rodriguez Arias presenta "Séptimo Mandamiento", un nuevo trabajo sobre actos fallidos de políticos. El artículo escrito por Daniel Enzetti se titula muy coherentemente, "No robarás".

Sean Connery aparece en "Al grano" diciendo: "Ya no me peleo tanto con James Bond". Carlos Ulanovsky realiza la tercera parte del balance '93 de la televisión. Faltaba un capítulo mas.

Informe de Daniel Enzetti sobre Playa Franka ubicada a un costado de la ruta interbalnearia provincial 11, a escasos 3 kilómetros de Santa Clara del Mar, inaugurada a comienzos de año por Moria Casán y su pareja de entonces Luis Vadalá. 35.000 metros cuadrados de superficie total para fanáticas o simpatizantes del topless y mirones. Se cita a Vadalá diciendo: "La plata la puse yo". ¿Que habrá opinado Moria respecto a esa declaración?. En 2004 la concesión se dio de baja por falta de pago del canon anual que era de ocho mil pesos y del cual solo se pagaron los dos primeros años. "Hacer negocios gratis es fácil" declaró el intendente de Mar Chiquita en ese momento Jorge Paredi.

