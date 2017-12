Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 391. Enero 1994.

Tapa símbolo de la era menemista. Carlitos Menem Jr. mostrado en toda su impunidad y con un testigo de lujo: El chupamenem mayor Bernardo Neustadt con un "detalle" que lo dejaba al descubierto.

"El Malevo Junior", como lo denomina la nota editorial de "Humor" (sin firma), en ese verano de 1994 que recién arrancaba había tenido un incidente con un fotógrafo de la revista "Gente" (otra Chupamenem) que fue agredido por sus guardaespaldas que le rompieron su cámara. No era el primero. Ya en 1991 Gonzalo Martinez fotógrafo de La Urraca tuvo el mismo problema con ese "provinciano pacífico" como él mismo se llamaba según un recorte que "Humor" muestra. Ya todos sabemos el triste final de Carlitos Menem Jr. pero eso no impide decir con que soberbia se manejó el hijo del entonces presidente en esos años.

Tema anacrónico. Las declaraciones del director técnico Jorge Solari acerca de la homosexualidad en el futbol desataron un escándalo mediático. "Humor" con dibujos de Ceo trata el tema de una manera amanerada ("Pretemporada caliente") que es impensable -por suerte- hoy en día. Walter Clos en "Pelota" dice en forma lógica: "Homosexuales en el futbol - ¿Por qué no van a existir?". Otras épocas.

El helicóptero nuevo de Menem es retratado a color por el dibujante plagiador serial Nik que -increiblemente- todavía estaba en el staff de la revista. Es probable que en esa época todavía no había plagiado a nadie. No lo sabemos.

Daniel Enzetti entrevista al vocero de Raúl Alfonsín, Simón Lázara que declara "Menem obtuvo la reelección, ¿te parece poco?". El Pacto de Olivos seguía haciendo ruido y había muchos radicales enojados. De la Rúa por ejemplo.

El tema Carlitos Menem se cuela en el artículo semanal de Hector Ruiz Nuñez: "Punta del Este Versus Santiago del Estero - Los dos menemismos". Cara y Ceca de la Argentina menemista.

Carlos Abrevaya escribe "Futuro '94". Es una nota que pronostica lo que será el año que uno repasa con tristeza porque en julio de ese año Carlitos fallecería. Y el final de su artículo: "Como sea, sobre fin de año habrá una notable coincidencia: después del '94, lo seguro es que vendrá el '95" deja un sabor amargo porque para Abrevaya ya no habría mas años por vivir.

Otro reportaje de Daniel Enzetti: Al Concejal socialista Norberto Laporta, lanzado al estrellato por "Humor" allá por 1990. De trayectoria y antecedentes impolutos, Laporta pasó por la función pública en forma inmaculada. La entrevista es light (demasiado) con preguntas que recuerdan aquellas 100 del suplemento "¡Animo!" de 1992. Laporta nació en 1938 y falleció en 2007. Y nadie pudo nunca decir que hizo algo indebido.

La dupla Litvin - Grondona White hacen "¡Otra que el basurero municipal - El escritorio del que se va de vacaciones". Drama de la vida real: Uno se va, deja todo ordenadito pero cuando vuelve el escritorio y aledaños es un auténtico vertedero de residuos. "Limpiar todo eso da mas bronca que volver por la Ruta 2".

Informe del debutante Adolfo Rozenfeld: "Los judíos de Jesús". "A las tradiciones religiosas hebreas agregan la creencia de que Cristo fue el Mesías. Por eso viven entre dos fuegos: los antisemitas los odian y los sectores menos tolerantes del judaísmo los rechazan". Fue título de tapa.

Gloria en sus "Páginas" continúa como en el '93 respecto a "Todo para ver". "El año arranca con Aerosmith y Robert Plant. La seguidilla de visitas no se detenía ni en verano. Se presentaban ¡juntos! en Velez el 17 de enero. La Guerrero comenta además dos excelentes discos de Blues: John Mayall y los Bluesbreakers con "Wake Up Call" y B.B. King (Bibí) con "Blues Summit". Y completa con "VS" de Pearl Jam.

El múltiple Daniel Enzetti también hace turismo aventura y se lanza en clase turista en tren rumbo a Mar del plata por el Ferrocarril Roca. "Y otrra vez en la vía". Vivió para contarlo. Otra que viajó a Mardel fue Cristina Wargon. Cinco días en casa prestada. "Mar del Plata es un acto de fe", nos dice.

Tomás Sanz desmenuza en "Pelota" un reportaje efectuado por la "Chupamenem" revista "El Gráfico" (Editorial Atlántida igual que "Gente") al "Que te jedi" presidente. Lo hacían mientras Carlitos Jr. y sus secuaces agredían a un fotógrafo de la editorial (casi en el mismo momento) y transcribe como titular esta declaración de Mendez: "Leía solo la parte deportiva, lo demás no me interesaba un comino". La conclusión de Sanz bajonea: "¿No resulta algo deprimente tener un presidente así?".

Idea para tiempos actuales: "Grandes periodistas en radios chicas". Sin lugar en los grandes medios, grandes del periodismo se la rebuscaban en FM de baja potencia. ¿Los nombres?. Anoten: Carlos Abrevaya, Sergio Villarruel, Carlos Campolongo y una ya no tan recordada ahora: Gloria Lopez Lecube que tenía su propia emisora, FM "La Isla" que estaba en el 89.9 del dial. Adivinen quien escribe la nota. Sí, Daniel Enzetti, que pateaba los corners e iba a cabecear. ¡Hasta cubría la temporada en mar del Plata!.(En tren clase turista claro...).

Segunda parte del Balance '93 en la TV por parte de Carlos Ulanovsky. Bibiana Ricciardi entrevista en "Al grano" a Chico Novarro presto a inaugurar su teatro propio ("Abrir una sala en Buenos Aires da mucho miedo") llamado Picadilly. Chico arrancaba la temporada con el espectáculo "Arráncame la vida" junto a Silvana Di Lorenzo que reemplazaba a Andrea Tenuta.

Moira Soto en su habitual nota cinéfila escribe "La fascinación del cine por el universo de la ceguera - Ojos que no ven". "Los no videntes pueden ser grandes atracciones de boletería".

La última página sigue siendo para "Buena vida" con Francisco N. Juarez. Nos invita a soñar con California y nos presenta el restaurante "2020" en Arcos 1984, Capital Federal. No la vamos a nombrar siempre a "Buena vida" pero salió durante un buen tiempo cerrando cada ejemplar de "Humor".

"(...) Las correrías vulgares y dispendiosas del hijo del Presidente son la cara de la Argentina menemista que veranea en Punta del Este. La contracara también menemista, veranea e inverna en Santiago (...). El consejo de Henry Ford suena como un eco en los despachos de la Rosada: 'Démosles algo, antes de que nos quiten todo' ".

"Punta del Este Versus Santiago del Estero - Los dos menemismos" (Fragmento). Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 391. Enero 1994.

"María Martha Serra Lima dijo en un reportaje que el rock era un asco, que no se podía difundir por radio. No sé bien que se cree pero canta horrible. Me hace acordar a hoteles alojamiento". (Charly García, setiembre 1982). "El libro de las Páginas". Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 391. Enero 1994.

Provinciano pacífico. "El Malevo Junior". Con dibujo de Jorh. Revista Humor Nº 391. Enero 1994.