Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 219.

Revista Beatles. Programa Nº 219. Listado de canciones:

1 – Light My Fire – The Doors

2 – Wild Honey – The Beach Boys

3 – Heroes and Villains – The Beach Boys

4 – Strawberry Fields Forever – The Beatles

5 – Penny Lane – The Beatles

6 – Let's spend the night together - The Rolling Stones

7 – Ruby Tuesday - The Rolling Stones

8 – A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum

9 – Nights In White Satin – The Moody Blues

10 - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – Jimi Hendrix

11 - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – The Beatles

12 – With a little help from my friends - The Beatles

13 – Lucy in the Sky with Diamonds - The Beatles

14 – Somebody to love - Jefferson Airplane

15 – White Rabbit - Jefferson Airplane

16 – Nothing's Gonna Stop Us Now – Starship

Emitido el martes 19 de diciembre de 2017. 20.00 horas.