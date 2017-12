Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 390. Enero 1994.

Comienzo de 1994 y la inauguración de Playa Franka, el balneario nudista propiedad de Moria Casán y su pareja en ese momento Luis Vadalá, es motivo de la primera tapa de "Humor" del año. Hubo fiesta y corte de corpiños (aunque no por parte de la propietaria) y el genial Tano Cascioli muestra una "foto" de las primeras lolitas "en caer": La susodicha Moria, Cris Morena, Graciela Borges y Silvia Fernandez Barrio, que comenzaba con Chiche Gelblung el ciclo "Memoria" por el Canal 9 de Alejandro Romay.

Número con resaca tras las fiestas. Con idea de Abrevaya y dibujos de Ceo aparece la revista "Padres" de "enero de 1994 - 15 días y 14 noches" con tres páginas a color sobre "Nuevas angustias - La nena y el nene veranean solos". Algo quizás obvio para esta época pero que en los '90 todavía no era algo tan habitual.

Hector Ruiz Nuñez escribe "Menem traicionará a Alfonsín" y a base de prólogo cuenta el cuento del escorpión y la rana. "Es mi naturaleza" dice el escorpión. Ruiz Nuñez sostiene lo mismo respecto a Mendez. "Su código ético es la falta de código". Se venían las elecciones constituyentes y la historia se seguiría escribiendo.

Daniel Larriqueta que desde hacía algunos números disponía una sola página para escribir sus artículos, nos ofrece en esta oportunidad "El Rey que no tenemos". Comparación entre la transición democrática en España y la Argentina de 1994. Larriqueta había bajado mucho la calidad en sus notas.

Reportaje de Lila Pastoriza a la secretaria general de ATE Santiago del Estero, Luna Alba de Castillo. "La ira de los mansos no la para nadie" dice, a propósito de la pueblada santiagueña de fin de año '93.

Segunda nota de Hector Ruiz Nuñez sobre los Niños de Dios, después del fallo de la Cámara Federal. "Los menores violados" se titula el artículo y hace recaer la responsabilidad en el Estado. Testimonios de las víctimas completan la nota.

Impactante la entrega de "Protección al Menor". Se titula "Kheyvis" y hace referencia al incendio ocurrido en la discoteca con ese nombre ocurrido el 20 de diciembre de 1993 en Vicente Lopez. Remite inmediatamente a Cromagnón 11 años después y la tristeza de otro caso que quedó impune y que la historia siempre vuelve a repetirse.

A raíz de lo escrito por Marcelo Lacanna en el número 385 acerca de la comida basura que su madre le hizo comer siempre, llega la " Respuesta a un joven que come basura". Es María Luisa Livingston la que confiesa que de niña, a ella también le pasaba lo mismo. Pero que ahora cocina bárbaro y hasta invita a Lacanna a degustar algunos de sus platos.

Tomás Sanz y Alfredo Grondona White comienzan el año con "Grandes huevadas de la vida - Cuando uno se siente genio por cualquier pavada". Por ejemplo, llamar desde nuestro teléfono a nuestro propio número y...¡alegrarse porque da ocupado!. O también probar la abrochadora eternamente hasta que cuando la necesitamos realmente no anda.

Cristina Siscar en la siempre presente sección "Los libros de la cabecera" dedica la misma a Slvina Ocampo, fallecida el 14 de diciembre de 1993 a los 90 años. Diversos escritores como Noemí Ulla, Angélica Gorodischer y J. C. Martini Real la despiden comentando su obra.

Daniel Enzetti entrevista al rosarino locutor y animador Quique Pesoa, que comenzó su carrera en emisoras rosarinas y trabajó hasta fin de 1993 en Radio Rivadavia en donde hacía el programa "La Oreja". Coherente ideologicamente destacamos esta frase: "No tener deudas me permite seguir diciendo: No, ese programa no lo hago". Otra: "Menem, basicamente, es un traidor...Una especie de serpiente que va tejiendo arreglos a medida que avanza". Pesoa se terminaría yendo a vivir a San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba, despuntando el vicio en una pequeña FM de allá. Incluso en el reportaje ya habla del terreno que se compró en esa localidad y de la casita que se fue haciendo. Gran personaje.

Gloria Guerrero realiza un breve balance del '93 y dedica sus páginas casi con exclusividad a Norberto Napolitano, "Videocarpo". Otro que hace balance, en este caso de la TV '93 en su primera parte es Carlos Ulanovsky con su sección "En el medio".

Walter Clos en "Pelota" trata un tema eterno: "¡Los barras bravas hacen las valijas!". Era para ir al Mundial de Estados Unidos 1994 como ahora las hacen para ir al de Rusia 2018. Pueden haber cambiado los nombres pero no los métodos. Y allá van...

Llega "Picadillo Circo" y Silvia Itkin entrevista a alguien que supo colaborar en "Humor" allá por 1984. Nos referimos al escritor Osvaldo Soriano que habla de la película que de su libro "Una sombra ya pronto serás" iba a realizar el director Hector Olivera quien ya había filmado en 1983 otro obra de Soriano, "No habrá mas penas ni olvido". "El país sin cine no existe" dice el recordado escritor fallecido en enero de 1997.

"Fui por Barracas hoy...- Un lugar que se niega a ser recuerdo". Cristian Sirouyán entrevista a la poeta María D'abate.

Edición Nº 22 de "Humus" que presenta "Aguas feroces". El serio tema de la contaminación tratado por el suplemento ambiental de "Humor".

Llegaba "La realidad virtual" y Sergio Nuñez (el "Eternauta") nos dice que "Los cibernautas coparán la caja boba". Solo había que ponerse un casco computarizado para tripular una nave interplanetaria, por ejemplo. Un salón del barrio de Belgrano en Buenos Aires fue el pionero. Los planes eran llevarlos a la TV por cable y a la de aire.

El futuro llegó hace rato...

