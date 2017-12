Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 218.

Revista Beatles. Programa Nº 218. Listado de canciones:

1 – San Francisco – Scott Mckenzie

2 – Twelve Thirty - The Mamas and the Papas

3 – Happy Together – The Turtles

4 – Flowers in the Rain – The Move

5 – See Emily Play - Pink Floyd

6 – I Had Too Much To Dream Last Night – Electric Prunes

7 – Waterloo Sunset – The Kinks

8 – Everlasting Love – Love Affair

9 – Itchycoo Park - The Small Faces

10 – Sunday Will Never Be The Same – Spanky And Our Gang

11 – Paper Sun – Traffic

12 – Inciense and Peppermints – Strawberry Alarm Clock

13 – San Franciscan Nights - Eric Burdon and the Animals

14 – Let's Go To San Francisco – Flower Pot Men

15 – All You Need Is Love – The Beatles