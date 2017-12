Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.

Ultimo número del año. "Humor" seguía dando pelea y para despedir 1993 publica una edición de 96 páginas con 32 a todo color. Casi como en las "viejas" épocas. Una tapa que muestra a la presidenta del Banco Hipotecario en ese momento, Adelina Dalesio de Viola, que tras militar en la UceDe de Alsogaray en donde consiguió sus primeros cargos políticos viró coherentemente al menemismo neoliberal. Fue famosa su frase "Socialismo las pelotas" dicha en 1990. Un ejemplar que llevó al maestro Cascioli nada menos que al living de Susana Gimenez que reunió a varios editores que mostraban sus revistas en esa semana. Cascioli llevó el número 389 y es probable que haya logrado vender algunos miles mas. Lamentablemente no hay registros en Youtube. Hay que reconocerle a la Gimenez la falta de rencores para con "Humor" que la "atendió" siempre y lo seguiría haciendo. La invitación no se volvió a repetir.

Variadito el ejemplar. Comienza con los "Verdaderos personajes del año" en contrapunto con los tradicionales de la revista "Gente". Se destacan Raúl Alfonsín, el "gato" muerto de Menem que se despidió de su cabeza; Mariela, la madre transexual que tiene una hermosa dedicatoria; la Turca Sesín (amante de Rodriguez Saá); Sanfilippo; el vino trucho, el agua de Tlacote, Javier Otaegui (el encuestador fallido) y muchos otros. Los dibujos a dos páginas color son del infalible Ceo.

Artículo sin firma pero con estilo a Oscar Muiño. "La bronca". Diciembre -obvio es decirlo- siempre fue un mes complicado. En 1993 hubo graves incidentes y disturbios en Santiago del Estero, Chaco, Tucumán (en donde se había fugado de la cárcel el Malevo Ferreyra) y la mismisima La Rioja. El ajuste se hacía sentir pero las elecciones dijeron otra cosa. Mientras tanto y en ese caos, Menem había sido condecorado con un título nobiliario. De ahí la sátira "La Heráldica de Menem". Ruiz Nuñez trata la pueblada de Santiago del Estero en forma particular. Algunos la compararon el "Cordobazo" y otros -salvando las distancias- con la Revolución francesa. Menem intervino la provincia y designó como interventor a Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba.

Hablando de Tucumán, dura crítica de la revista al gobernador Ramón Ortega que se unió al festejo del boxeador Látigo Coggi tras ganar una escandalosa pelea gracias al árbitro. Tomás Sanz, acérrimo enemigo del boxeo ("Fiambres en el ring") no se lo pierde y escribe en "Pelota": "¡Milagro en Tucumán! - 'Látigo' levántate y anda". El copete no tiene desperdicio: "Coggi resucitó después de una experiencia increíble que ya asombra a todos en todo el mundo". ¡Hasta Victor Sueyro da su opinión!. Genialmente explicado el burdo tongo. Walter Clos realiza un balance del '93 "a vuelo de cohete".

Edición Nº 21 de "Humus" y con el tema principal de la pìrotecnia. "¿Seguiremos jugando con fuego?". Además y entre otros artículos, un balance muy negativo de 1993 a cargo de la responsable del suplemento Lila Pastoriza.

Regalo findeañero: Nostalgias telúricas con el Cacique Paja Brava!. Siempre con la prosa de Fabre y los dibujos de Tabaré vuelve (por última vez) "un viejo personaje, que se fue sin que lo echaran y vuelve sin que lo llamen". Para los 15 años de "Humor" en junio había hecho ya una reaparición.

Primera parte de Hector Ruiz Nuñez acerca de los fallos de la Justicia. "Los jueces no deben juzgar pecados". Con investigaciones a cargo de Alejandro Lamothe y con tema principal referido a la liberación de los Niños de Dios.

La fuga del Malevo Ferreyra da lugar a la cobertura satírica de "Humor" y Parissi. "Esto es malevoso". Recordemos que este comisario torturador se terminaría suicidando ante las cámaras de TV en noviembre de 2008.

"A quien Dios no le da hijos, el diablo da gatitos". Confesión de Marcelo Lacanna ante su primer mascota.

Excelente ocasión un fin de año para ordenar los escritorios. Así lo hacen Tomás Sanz y Alfredo Grondona White con ¡A guardar!, ¡A guardar! Cada cosa en su lugar".

Inevitable nota de Cristina Wargon llegando las Fiestas de fin de año. "¡Coraje, igual hay que pasarlas!". Crónica de lo que venía y algunos consejos para hacer mas soportables los eventos.

Aquiles Fabregat nos vuelve a deleitar con uno de sus temas favoritos a través de los años: El de la salud y sus vericuetos. En este caso escribe "La amenaza de los médicos y las medicinas". Una extracción de la muela del juicio derivó en pesadilla aumentada por el pánico de Fabre a los dentistas y todo lo que los rodea (cuestión abordada por el autor números atrás). La serie de medicamentos ingeridos pusieron a Aquiles al borde del colapso por no decir de la muerte. Es increíble que haya podido hacer con este cuadro una síntesis humorística. Y sin embargo, la hizo.

"Charly en Ferro - La indómita luz". La crónica de Gloria Guerrero sobre el concierto de García en el estadio verdolaga. Charly se despidió por un buen tiempo de sus grandes hits para abocarse a su nuevo proyecto "La hija de la lágrima". 1994 sería un año movido y caótico para el bicolor que incluyó teñirse el pelo de rubio. Sergio Marchi lo detalla muy bien en su libro de 1997 "No digas nada". Gloria además sigue adelantando frases de lo que sería su libro "La historia del palo".

Gran momento gran en esta época de repasos: "Lo mejor del Idiotómetro 1993". Para compartir.

Llegamos a "Picadillo Circo" y nos encontramos con "La noticia quiere guerra". Escrito por Daniel Enzetti nos anuncia que a TN (que no desapareció) y Cable Visión Noticias" (que sí lo hizo) para el '94 estaba previsto el lanzamiento de Crónica TV (por Hector Ricardo García) y "Red de Noticias" del Grupo Telefé (Editorial Atlántida"). Esta última tampoco se sostuvo en el tiempo. La inversión prevista estaba alrededor de los 17 millones de dólares.

Gruskoin, Parissi y Cía continúan con el escándalo de Pata Villanueva y sus modelos. "Mas metidas de Pata". Los mismos y a doble página color hacen: "1993 Los que se hicieron el año 1993". Las visitas internacionales que la juntaron con la pala y en verdes (obvio). Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna, Claudia Schiffer, Axl Rose y Slash, Alain Delon, Mickey Rourke, Bon Jovi y Liza Minelli vinieron, vieron y vencieron (y cobraron). Charly, Mercedes, Sandro y el Polaco Goyeneche la miran de afuera.

A color y sin firma "200 veces Shakeaspeare". "En 'Mucho ruido y pocas nueces' se ratifica la vigencia del genio". Brillante ilustración de Raúl Fortín.

Y entre tantos informes sobre videos y películas no podía faltar el del cine porno argento. Lo escribe Silvia Itkin y entrevista a Samantha Roy, protagonista y Victor Maytland , director. Algunos títulos realizados con una inversión aproximada de 15.000 dólares / pesos: "Las tortugas mutantes pinjas" y "Los Pinjapiedras". En la era del VHS fueron durante aquel tiempo sin Internet muy buscadas (aunque sea por curiosidad) para competir con la feroz competencia extranjera.

Llega a su fin 1993, el primer año completo en que "Humor" fue semanal. También lo sería en 1994 para retomar la frecuencia quincenal a partir de 1995. Dijimos al comienzo que la revista seguía dando pelea, pero la misma ya era muy desigual a esa altura. Y se acentuaría aún mas a partir del '94 con condenas por juicios incluída. Fue imposible evitar la crisis económica con la consiguiente sangría de periodistas, dibujantes y lectores pero mientras tanto, la historia (o la leyenda) continuaba. Felíz 1994!.

"(...) Salir de pobre: Todos saben que unos pocos podrán lograrlo. Pero la mayoría cree que su nombre brillará entre esos pocos elegidos...Cuando flaquea la solidaridad, la salvación individual no llega por los dioses ni el compromiso, por la lucha común ni el destino compartido. Solo por ver como puede salvarse cada uno. Es la Civilización del Egoísmo (...)".

"La bronca" (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.

"Primero empezó ganando el centro de la atención de todos los argentinos que no podían comprender como un transexual podía criar hijos. Luego, mterminó ganando el cariño de muchos, cuando notaron que Mariela era mas madre que muchas madres".

"Mariela, el transexual" (sic). "Los verdaderos personajes del año". Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.

"De chico me decían: el que no es comunista a los 18 no tiene corazón, y el que no es derechista a los 40 no tiene inteligencia". (Miguel Zavaleta, noviembre de 1985).

"Seguimos adelantando - El libro de las Páginas" . Por Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.

El último cuadrito de la historia. "El Cacique Paja Brava". Por Fabre y Tabaré. Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.

"Una cita con los grandes pensadores del año - Lo mejor del Idiotómetro 1993". Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.

Publicidad Agenda Mafalda 1994. Revista Humor Nº 389. Diciembre 1993.