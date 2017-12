Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 388. Diciembre 1993.

Era muy raro que en una semana no pasara nada en la Argentina (o en la Buenos Aires) menemista. Y ésta, una de las últimas del año, no fue la excepción. Pata Villanueva, modelo que había incursionado por la actuación y que había estado casada con el ex futbolista Alberto Cesar Tarantini, había organizado un desfile en el boliche Blades con modelos en ropa interior. Concurrieron al mismo conocidos políticos y empresarios. Comenzó a correr el rumor cada vez mas fuerte que se sorteaba la ropa de las modelos con las chicas dentro. Un escándalo que "Humor" aprovecha para poner en tapa a la propia Villanueva con alguien que no tenía problemas en prostituirse (sobre todo con los banqueros yanquis). Estamos hablando del infame traidor a la patria Domingo Felipe Cavallo que "desfila" con los colores de la bandera de Estados Unidos. A comienzos de ese 1993, Pata Villanueva había tenido un fugaz y fogoso romance con David Lebón que incluso fue tapa de revistas de la farándula. En cuanto a Tarantini, tres años después se vio involucrado en el famoso caso Cópola. Y para rematar (nunca mejor expresado el término), Pata y David aparecieron esa semana en la portada de "Sex Humor". Cartón lleno.

La fiesta de "Gente", símbolo de la frivolidad menemista, es mostrada por "Humor" con su particular estilo. La tilinguería a la orden del día con el propio Menem presente en la fastuosa reunión.

El otro tema de la semana que fue recuadro en la portada fue el insulto racista expresado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Alberto Pierri quien trató al periodista Román Lejtman de "judío piojoso" (sic). De ahí el título "Pierriculosis" para expresarlo. El radical Cesar Jaroslavsky ensayó una débil defensa de Pierri (¿alguna devolución de favores tal vez?) y de ahí la clásica frase "tengo un amigo judío" y una ilustración que muestra al recordado "Chacho" como varios piojitos rondando la cabeza del diputado.

Tras varias breves entrevistas a legisladores que abandonaron su cargo el 10 de diciembre de 1993 (a cargo de Pablo Kiryluk), Daniel Enzetti hace lo propio con el diputado Alfredo Bravo que declara: "El espíritu racista de Pierri compromete la credibilidad de todo el Parlamento". Obviamente, no pasó nada.

Hector Ruiz Nuñez da cuenta de la liberación de los Niños de Dios. Un escándalo con condena mediática incluída antes que hable la Justicia. Ruiz Nuñez lo dice: "Fueron liberados los Niños de Dios. ¿Y ahora, como le explicamos a la gente?". El título de la nota es "Autocrítica" y está escrita -contra la costumbre de HRN- en primera persona. Es interesante porque el autor enumera una serie de sucesos o trascendidos tratados por la prensa buscando solamente el impacto y no la verdad. Por supuesto sigue sucediendo y mucho mas ampliado que antes.

Enrique Kedinger escribe "Recesión + Recesión + Recesión". La receta de Gilberto Manhattan Ruiz, haciendo referencia al personaje de Alfredo Casero en "Cha Cha Cha" muy parecido al ministro Cavallo.

Segunda aparición de Hector Ruiz Nuñez: "Un país al márgen de la ley - El acostumbramiento de la ilegalidad".

Marcelo Lacanna hace una pregunta que es casi una confesión: "¿Soy un inútil?". El jovenzuelo le echa la culpa a sus padres de no saber cocinar o arreglar un enchufe.

Tomás Sanz y Alfredo Grondona White hacen "Confusión en el hospital". El drama de no saber donde ir además de tener un pariente enfermo.

Cristina Wargon escribe "Apostillas de Madrid", a propósito del viaje reciente a esa capital europea por parte de la cordobesa.

Gloria Guerrero y un escaso recuadro sobre Paul McCartney en River ("Gloria al Padre") y hoja y cuarto para la conferencia de prensa de Charly García anunciando el concierto en Ferro acompañado por su banda "Los Indeseables" y su nueva obra "Conceptual u Opera Rock" "La hija de la lágrima". B.B. King con Pappo que la rompieron en el Gran Rex y la seguirían rompiendo en varias funciones mas y una mención a la muerte de Frank Zappa con una de sus lúcidas frases.

Se comenzaba a hablar de las "Empresas motivacionales" y Silvia Itkin trata el tema en su artículo "A pedido del público", comenzando "Picadillo Circo". Se chequeaban los gustos del los televidentes en cuanto a argumentos y actores y eso hacía que muchos quedaran afuera por ese chequeo. Aclaración: Todavía no existían los trolls (aunque...).

Oliver Stone comenzaba a pergeñar el musical "Evita". 1300 postulantes pasaron por el casting en Buenos Aires y Daniel Enzetti lo cuenta en "Las envíadas de Oliver Stone - Actores, cantantes y bailarines para 'Evita' ".

Moira Soto se ocupa de Robert De Niro: "50 años, 40 films, ahora director - Especialista en psicópatas".

Y un dato importante del staff de "Humor". Desde el número anterior se incorporó como secretario de redacción Anibal Litvin, compartiendo funciones junto a Aquiles Fabregat. Es el comienzo de la despedida del gran Fabre de la revista que lo tuvo 16 años en ese puesto. Si estaba así previsto o la decisión se tomó luego no lo sabemos. Aquiles seguiría unos meses mas escribiendo ocasionalmente algún artículo.

" 'Si hay un infierno, el fuego espera por ellos, no por nosotros'. Escribió Zappa en 'Meets the Mothers of Prevention", cuando las ligas de moralidad le prohibían difundir su música. Si alguna singular distinción le corresponde por encima de su genio único y el legado inmenso de sonidos que supo dejar (volteando las barreras entre el rock, el jazz y la música clásica) fue el hecho de que nadie lo copiara. Seguramente, porque nadie podía. Eternamente adorado por todos, pocos tenían el paso tan agitado como él, y ninguno le seguía tanta marcha.

Así que no lo busquen en el infierno. El no está ahí".

"Frank (1940-1993)". Por Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 388. Diciembre 1993.

