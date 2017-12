Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 387. Diciembre 1993.

Una muy trabajosa tapa hecha por el Tano Cascioli y que marca tristemente un símbolo de la época: El descrédito del órgano supremo del Poder Judicial de la Nación, alineado por la mayoría automática al gobierno menemista. Ocho de los nueve miembros de la Corte Suprema aparecen retratados por el gran Tano. Falta, no tan curiosamente, Carlos Fayt, calificado por Oscar Muiño en su artículo como "socialista". Está claro que no integraba la mayoría automática de la que hablamos.

Detallamos los que aparecen en la tapa (no nos pidan el órden): Eduardo Moliné O'Connor; Rodolfo Barra; Julio Nazareno; Mariano Augusto Cavagna Martinez; Ricardo Levene (hijo); Antonio Boggiano; Augusto Cesar Belluscio y Enrique Petracchi. Algunos, merced al acuerdo entre Alfonsín y Menem por el pacto de Olivos renunciaron para acogerse a confortable retiro, jubilación o -quizás-, algún puesto diplomático en el exterior. Otro (Boggiano), fue destituído mediante juicio político en 2005). No transpolaremos a la actualidad pero sí diremos que comienza a haber demasiadas cuestiones parecidas a 24 años atrás. Nadie reaccionó a esta tapa. No estalló ningún escándalo. Es cierto, "Humor" ya no tenía la influencia de antes pero además, a todos les convenía hacerse los tontos.

Un detalle: Boggiano es el de abajo a la izquierda. Su hijo Miguel -economista neoliberal- tiene la misma cara de muñequito de torta. De tal palo...

Comienzo del ejemplar mostrando a todo color "La Zulemita viajera" con dibujos de Ceo. Una verdadera embajadora itinerante que, como dice "Humor" podría quedarse directamente "por allá".

Oscar Muiño, a lo "Agatha Christie en tercer mundo", escribe "Eran nueve indiecitos". Relata con lujo de detalles la interna palaciega en la Corte Suprema que es motivo de la tapa. Además, y hablando de internas, cuenta también los movimientos en la hoy desaparecida UCR que con la decisión de Alfonsín de transar (perdón!, pactar) con Menem había producido un cimbronazo en el partido de las boinas blancas.

El tema de la semana también es tratado por Alvaro Abós. "Corte a la navaja" y un copete que reza: "Depuración a los empujones o juicio político como trampa".

Otro que no iba a quedar afuera es Hector Ruiz Nuñez. Su siempre muy esperada nota se titula muy duramente: "El grotesco de los jueces descartables - Menem y Alfonsín usan preservativos 'Señora Justicia' ". Habla de códigos mafiosos y hace un poco de historia sobre Estados Unidos. Alejandro Lamothe colabora con "Periodistas jueces". En otro artículo, Ruiz Nuñez anuncia que fue puesto en libertad el ex futbolista de Platense Leonardo Borrego, quer fuera objeto en mayo de una investigación sobre su injusta detención ("El futbolista preso por los chismes del barrio"). Por una vez, la Cámara de Apelaciones, acertó.

La democracia cumplía 10 años y Santiago Varela lo festejaba escribiendo "La Opera de los 10 años". Compuesta por el "afamado compositor oficial Mariano Lopez y Planes" ponía en escena "Las bodas de don Raúl y Carlos Saúl".

El radical Daniel Larriqueta, tras dos semanas de silencio, escribe "El Pacto desagradable". Prefirió esperar un tiempo antes de emitir una opinión y se muestra comprensivo con Alfonsín y su decisión que derivó en el pacto de Olivos. Por supuesto, el tiempo tendría la última palabra.

Síntoma de decadencia (además de tener a Nik com o dibujante). Reportaje de Pablo Kiryluk al carapintada Aldo Rico, diputado nacional a esas alturas. Lo obviamos. Nos sigue pareciendo increíble que "Humor" le haya dado lugar a ese despreciable sujeto. Una entrevista que sí valió la pena leer, es la que Norma Rossi le hizo al diputado saliente Luis Zamora que declara: "Hemos estado censurados: desde los medios y desde el Gobierno".

Alfredo Grondona White dibuja "Señas de un auto a otro avisando que hay un problema - ¿Que me quiere decir?". Con la respuesta del danmificado en la página siguiente.

Marcelo Lacanna esta vez, habla de la vida estando "semicasado". Nos presenta "El semihogar" y la verdad es que sus notas empiezan a aburrir un poco, por lo menos, un cuarto de siglo después.

Y después de luminarias como Michael Jackson y Madonna y de decenas de astros mas, llega el primer Beatle a la Argentina. Eran inminentes los conciertos de Paul McCartney en River. Gloria Guerrero lo anuncia pero confiesa -con sentimiento de culpa- que en su casa no hay ningún disco solista de Paul ni de Wings. Y que no se banca a Linda.

Dejamos atrás la nota de Cristina Wargon que ¡justo! se enfermó estando en Madrid y pasamos a "Picadillo Circo" que nos muestra en nota de Silvia Itkin a "Los chicos malos". Se trata de Fabián Polosecki, Fernando Spinner y Antonio Birabent. "El otro lado"; "Zona de riesgo" y "Rocanrol" los tenía participando en la tele. Sebastián Borensztein -otro chico malo- se negó a aparecer en espacio compartido. Lamentablemente Polosecki decidió quitarse la vida en diciembre de 1996.

Aparece Richard Gere en "Al grano" diciendo: "Mi pasión por el Tibet no es una pose. lleva casi 20 años...". Buen retrato de Fortín.

Parissi y Cía ("Los bañeros del '40) muestran "Los gerontes van a la playa con Moria". Se venía Playa Franka y diversos especímenes de la farándula se muestran como Dios los trajo al mundo. Entre los elegidos están (de izquierda a derecha): Gerardo Sofovich, Neustadt, Lucho Avilés, Roberto Galán, Mirtha Legrand, Mónica y Cesar, Cris Morena, Nacha Guevara, Tato Bores, Silvio Soldán, Rodolfo Ranni, Mariano Grondona y Susana Gimenez.

Moira Soto en su habitual columna de cine escribe "El romanticismo copa la pantalla". Ejemplos de ese 1993 son "La lección de piano", "Síntonía de amor", "La edad de la inocencia" y "El marido de la peluquera".

Y la última página comienza a ser para "Buena vida" escrito por Francisco N. Juarez. Una guía de lugares para descansar y restaurantes (con mucho olor a chivo) para degustar buenas comidas.

"(...) Entre otras frases (...) conviene resaltar una que debe entenderse como un mensaje para quienes construyen un culpable para satisfacer la presión popular (...): 'Los jueces no estamos obligados a condenar para producir tranquilidad social, sino a esforzarnos en hallar la verdad procesal".

"Fue absuelto el futbolista acusado de asesinato - Los jueces y la verdad" (Fragmento). Por Hector Ruiz Nuñez. Palabras del camarista Carlos Elbert.

