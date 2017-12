Rafaela.com

Los Insufribles: Noviembre 2017.

- El bullying de Macri.

- La telekinesis de Massa.

- La página de Facebook "La Baby Etchecopar".

- La manija al Cyber Monday.

- El VAR.

- Los nenitos y nenitas que te tocan timbre para pedirte golosinas por Halloween.

- Los lloriqueos de Farinella en el diario deportivo Olé.

- Los lloriqueos de Farinella en Estudio Futbol.

- Farinella.

- El flequillo de Jaime Bayly.

- Los que terminan el bidón de agua del dispenser y se hacen los sotas para no reponerlo.

- Los que cada vez que van a comer algo rico dicen "no debería por mi colesterol".

- Los que sabiendo que el lavarropas está en reparación te clavan cinco toallas y cinco puloveres para lavar.

- La Srta. Marengo.

- El Sr. Fernandez.

- Las reformas de Macri.

El cargo “Coordinador de Administración y Análisis de Bases de Datos de la Dirección de Planificación de Campañas de Comunicación Directa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL CIUDADANO de la SUBSECRETARÍA DE VÍNCULO CIUDADANO de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

- El dos por uno al cura Grassi.

- Las preguntas del Operativo Aprender.

- La tribuna de TyC Sports en el Superclásico.

- La fiesta de "Caras".

- El Elfo argentino.

- Los conceptos visuales y estéticos de la cirujana del Nordelta.

- La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos.

- Los envases de aerosol que cuando los querés usar se les sale la válvula.

- Las toallitas para baños transparentes que se te deshacen en las manos.

- Las toallitas para baños simil lija que te dejan las manos hechas bolsa.

- Los cordones extra largos de las zapatillas.

- Los que meten en el "Club de los 27" a cualquiera que fallezca a esa edad.

- La Sra. Achával Cornejo.

- El Sr. Reato.

- El lateral de Macri.

- El desayuno brunch de De la Rúa.

- Los lloriqueos de Luis Juez.

- Las cartas públicas de ex funcionarios.

- La ceremonia de los Martín Fierro en Radio de APTRA.

- APTRA.

- El homenaje al rock argentino en La Plata con Lali Espósito, Soledad y Agapornis.

- El programa agropecuario de La Nación+ los domingos a la mañana.

- El acento castizo de Leonor Manzo en "Cuéntame como pasó" de la TV Pública.

- Los pelagatos que pululuan por los medios y que cuando se ven involucrados en algún escándalo declaran "Con mis abogados estamos viendo el curso de acción a seguir".

- Los que dejan el peine en la ducha después de bañarse.

- El padre de Diego.

- El hijo de Alfredo.

- La Sra. Giani.

- El Sr. Burzaco.

- La Gold Insigne de la Americas Society and Council of the Americas de Macri.

- Los profesionales de rutas marítimas e ingenieros navales especializados en submarinos recibidos en la presente semana.

- Las fotos de funcionarios mirando mapas ante situaciones de inundaciones, catástrofes y otros cataclismos.

- La canción "La chica del momento" del reggaetonero Manuel.

- El mensaje privado que te mandan por Facebook con la leyenda "Pasalo porfi".

- Los pendex que te hacen una consulta sin sacarse los auriculares.

- Los veteranos que se hacen los pendex llevando la mochila colgada como ellos.

- Los que te obsequian algo y después te preguntan que hiciste con el regalo.

- La carmela de Roberto Leto.

- Las imitaciones de Ricardo García.

- Los que usan el auto como segundo ropero.

- La publicidad "Hola a una nueva Iberia".

- La Sra. Villata.

- El Sr. Aguad.