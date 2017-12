Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 216.

Llega el Programa Nº 216 de Revista Beatles y presentamos a una de las mejores bandas británicas de la historia: Los Kinks y su LP de 1970 "Lola". Además, los siempre cumplidores Hollies, una tema de Los Gatos con historia y, por supuesto, las "Get Back Sessions" de Los Beatles mas Ringo y Paul.

Revista Beatles. Programa Nº 216. Listado de canciones:

1 – Denmark Street - The Kinks

2 – Lola – The Kinks

3 – Top of the Pops - The Kinks

4 – The Moneygoround - The Kinks

5 – Los días de Actemio – Los Gatos

6 – Teddy Boy - The Beatles

7 – Mailman, Bring Me No More Blues - The Beatles

8 - Mailman, Bring Me No More Blues – Buddy Holly

9 – Junk – Paul McCartney

10 – Stardust – Ringo Starr

11 – Survival on the Fittest - The Hollies

12 – Confessions of the Minds - The Hollies

13 – Lady Please - The Hollies

14 – Bad Case Of Loving You (Doctor Doctor) – Robert Palmer

Emitido el martes 28 de noviembre de 2017. 20.00 horas.