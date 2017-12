Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 385. Noviembre 1993.

Número "maso" después de una seguidilla de buen nivel producto de las noticias con que nos bombardeaban día a día. Se había consumado el Pacto de Olivos con la clara sensación que había habido un rotundo ganador como después de demostró: Mendez, que obtuvo el derecho a pelear por su reelección, y todo su séquito. Aunque algunas cosas conseguidas por Alfonsín (Jefe de Gabinete o Consejo de la Magistratura) en los papeles estaban buenas. En la tapa vemos muy bien reflejado el espíritu que movía a ambos pactistas: Menem con el Kamasutra y Alfonsín con la Constitución. "Humor" se preguntaba "¿Que nos quieren vender?" y hablaba de Acoso Constitucional teniendo en cuenta el decreto que imponía sanciones al acoso. En un recuadro, se ve en la portada al flamante DT de Boca Juniors, Cesar Luis Menotti con el relator Marcelo Araujo diciéndole una frase que, en realidad, el propio Araujo había popularizado diciéndola antes del comienzo del segundo partido entre Argentina y Australia por el repechaje para el Mundial 1994 y que se disputó en el estadio de River.

Con idea de Abrevaya y dibujos de Ceo, "Humor" se pregunta "¿Será contagioso?". Es la mención al famoso suceso en donde Lorena Bobbit le cortó el pene a su marido. El caso dio la vuelta al mundo y la paranoia se apoderó de muchos varones. Por lo menos, de los que muestra Ceo en estas viñetas.

Editorial no oficial: "Los negocios del gobierno - ¿Reformistas o Deformadores?". Repite la tapa con Alfonsín y Mendez y cuestiona al menemato y a la Justicia cómplice.

Increíble: Escribe en "Humor" la periodista María Laura Avignolo. Lo hace desde Londres y el artículo se titula "Papelón internacional - La historia del polémico documental de la BBC sobre el tráfico de niños en la Argentina". Decimos increíble porque Avignolo fue corresponsal durante muchos años en esa ciudad europea de la revista "Gente", con quien "Humor" siempre planteó sus diferencias ideológicas y éticas.

Una sola página para Hector Ruiz Nuñez: "Hacia el bipartidismo". "Menem y Alfonsín no solo acordaron la reforma constitucional. También produjeronun cambio brusco en el escenario político nacional". Análisis político de la actualidad. HRN se reserva dos para escribir "Su Majestad la prensa". Un tema hiper actual que ya en 1993 mostraba el poder de los medios de comunicación que, a esa altura. ya eran holdings. Y siempre los mismos. "Poder sin contrapoder" es uno de los subtítulos.

De lo mejor del ejemplar: El Dr. Piccafeces y "Sea fiscal en 14 lecciones. ¡Y juez en 15!". Muchos jueces actuales pararecerían haber estudiado ese curso por correspondencia ideado por el gran Alfredo Grondona White.

Alvaro Abós, muy crítico con el Pacto de Olivos, escribe "Retrato de familia". muestra una foto de Alfonsín junto con Menem y toda su gavilla que es un símbolo. La mostramos para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Llega Marcelo Lacanna y declara: "Estoy harto de comer basura - Matricidio imaginario". Dice el copete: "Una vez mas, nuestro colaborador de 21 años arremete contra sus progenitores. En esta ocasión, la destinataria de sus dardos es la autora de sus días, que según parece no sabe cocinar".

Otras épocas. Cristina Wargon comenta su experiencia en Madrid, donde fue invitada a un encuentro informativo organizado por las gigantes multinacionales del tabaco Massalín Particulares y Nobleza Piccardo. Como lo leen. Fumadora consuetudinaria, la Wargon titula su opus: "Fumar es un placer genial y sensual". Y termina la nota diciendo "Fuego, por favor".

"Reportaje loquísimo y muy mal educado con Horacio Fontova". Lo realiza Diego Rottman y la estrella en ese momento de "Peor es nada" , entre otras cosas declara: "Si me metieran preso por muchos años, me haría trolo apenas entro" y "Llegué a tomarme 18 botellas de cerveza en un solo día. Era muy borracho".

Crónica de Gloria Guerrero a los conciertos de los Redondos en Huracán. Mas anticipos de "El libro de las Páginas" y el anuncio de Living Colour en Obras: "Píntalo de negro". Viernes 26 y sábado 27 de noviembre de 1993 en Obras. Como soportes, Zona Púrpura y Los Visitantes.

Carlos Abrevaya analiza el hit "Salta", interpretada por King Africa y con letra incluída. "Salta y salta, y salta, salta, salta. Salta sin parar". "Un salto creativo" se titula la nota.

Esperado análisis de Tomás Sanz tras la clasificación argentina al Mundial '94. "Ahora viene lo mas fácil". Título irónico ante la frase hecha que "las eliminatorias son lo mas difícil". Walter Clos comenta "Lo que quedó del partido" reventas de entradas incluída.

Un tema remanido: "La municipalidad quiere borrar de un plumazo a los artesanos". Eran 1.200 y estaban en Plaza Francia. las presiones eran del grupo Perez Companc, sueños de un shopping inaugurado el día 18 de noviembre. Nada ha cambiado. Un chiste de la dupla Langer-Rulloni asombra por su actualidad.

Recuerdos del futuro: "Llega la teve interactiva - Para hacer compras, participar en concursos y jugar al Prode desde el hogar". Escribe Sergio Nuñez y en la era pre-Internet muestra como, con solo oprimir un botón del control remoto de un aparato llamado Telepick, los espectadores asociados podían hacer todas esas cosas "sin llamar por teléfono". Genial.

Adriana Varela en "Al grano": "Los machistas no joden tanto, a mi me dan risa".

"La imitación como una forma de vida - Espejito, espejito...". Artículo de la dupla Daniel Enzetti-Bibiana Ricciardi sobre los imitadores que hacían un culto de su profesión. Sandro, Charly García, Madonna entre los "homenajeados".

En la última página debuta una sección quen estuvo durante bastante tiempo: "Buena vida", escrita por Francisco N. Juarez. Una breve guía de lugares, hoteles y restaurantes de todo el país donde pasarla bien.

