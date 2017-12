Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 384. Noviembre 1993.

Una tapa con el "canguro" Basile y su retoño Maradona modelos 1993. La angustia había terminado y Argentina tras ganarle en el partido de vuelta en Buenos Aires a Australia 1 a 0 con gol de Gabriel Batistuta el miércoles 17 de noviembre de ese 1993 (la ida en Australia había terminado 1 a 1), se había clasificado para el Mundial de Estados Unidos 1994. La presencia de Diego Maradona fue un gran empuje anímico pero lejos estaría Diego de encontrar la paz soñada.

El día de cierre del presente ejemplar coincidente con el partido complicó los planes y la tapa con la novedad llegó justo a tiempo. No obstante, "Pelota" se vio resentida y no aparece el comentario de Tomás Sanz. Sí, pero sin saber el resultado, el de Walter Clos.

Las trágicas muertes por ácido cianhídrico en Avellaneda, es motivo de investigación -nuevamente- por "Humus". Siete personas fallecieron por causa de un escape de ese gas por las cloacas en calles de esa ciudad, demostrando la absoluta falta de controles por parte del Estado. Lila Pastoriza escribe "Investigación sobre ciudadanos objeto de toda sospecha". Un reportaje al juez de la causa Guillermo Roberts completa el artículo.

No solo el tema era la clasificación está presente en este número. El pacto de Olivos suscripto entre el presidente Menem y el lider del radicalismo Raúl Alfonsín, era otra cuestión excluyente. El acuerdo devolvía a Alfonsín a los primeros planos pero también dejó mucha gente herida en el camino. Desde sus distintas miradas Hector Ruiz Nuñez, Alvaro Abós y Daniel Larriqueta escriben al respecto.

"Pacto Menem-Alfonsín - Un negocio histórico" titula Ruiz Nuñez. Alvaro Abós, mucho mas crítico con Alfonsín dice: "El itinerario de una capitulación - Ahora, Reelección". Daniel Larriqueta -radical él- ante la inevitabilidad de la reforma comienza a esbozar ideas para el contenido de la nueva Constitución. "Presidencialismo" se llama su columna de una sola página y con foto incluída.

"Abrazos históricos", escribe Carlos Abrevaya. Los de Alfonsín-Menem y Maradona-Ruggeri (distanciados hasta antes de jugar contra Australia) se colocan en la mira del gran Carlitos.

Otro (gran) artículo de Hector Ruiz Nuñez: "Un libro convoca a los fantasmas del pasado - Firmenich era espía del Ejército". El copete dice: "El libro del norteamericano Martín Andersen propone una nueva perspectiva al debate sobre la década de los años '70, si es que, en esta época de clima 'light', quedan argentinos interesados".

Alfredo Grondona White (solo) pergeña: "Incursión anual a la heladera". El placer de la incertidumbre sobre con que nos vamos a encontrar.

Reportaje de Norma Rossi al ya ex director del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, doctor Alfredo Miroli. Cuenta la historia de su relevo (con amenazas incluídas) y declara: "Hay fundaciones de lucha contra el SIDA que no tienen fines de lucro, ¡Tienen fines de choreo!". Miroli volvió a la función pública y fue el creador en 1997 de la campaña realizada con los personajes Fleco y Male que con él mismo de interlocutor buscaba combatir la droga dependencia (¿"Dogas, para qué?"). Una de las acusaciones de Miroli era hacia el ministro de Salud de Menem, Alberto José Mazza que, a su vez, era el dueño de la prepaga "Galeno". Igual que ahora, los zorros cuidaban el gallinero.

Otra frase de Miroli: "El virus del SIDA obvia las burocracias, mientras los funcionarios crean burocracias".

Terminada (en forma definitiva, aunque no lo sabíamos a esa altura) su etapa con Tato Bores, Santiago Varela hace gala de su brillante capacidad y escribe "Teoría del boludo necesario. Una nota absolutamente hilarante...y real. Para que exista el deshonesto e incapaz tiene que haber alguien que lo permita. Ese "alguien" generalmente es uno mismo.

Gloria Guerrero presenta en sociedad y antes de los dos conciertos en Huracán el 19 y 20 de noviembre, "Lobo suelto, cordero atado" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Lupus y el Rulo". Además, mas adelantos del libro de las Páginas.

Polémica por la elección de la película argentina para competir en la edición de los Oscar's. No sería la primera ni la última, pero en este caso haber designado a "Gatica el Mono" en desmedro de otras como "De eso no se habla" o "Un muro de silencio" hizo que los perdedores acusaran al director del INCAA, Guido Parissier, de "desprolijidades". Igual, Leonardo Favio (director de la película elegida) ya había aclarado que no pensaba viajar a la entrega por ser (los Oscar's) "una parodia que no conduce a nada". El artículo lo escribe Daniel Enzetti y se titula "El 'Oscar' entre las sogas".

En "La Bolsa del Espectáculo", Moira Soto y Anibal M.Vinelli cantan loas al último film de Woody Allen "Un misterioso asesinato en Manhattan" que marcaba el retorno al mundo "alleniano" de Diane Keaton. Otra obra maestra del gran actor y director. La propia Moira amplía la cobertura escribiendo "El regreso de una pareja explosiva" ("Donde hubo fuego, chispas quedan").

Daniel Enzetti anuncia la visita -en el teatro Gran Rex- de Paco de Lucía. El genial guitarrista volvía al ruedo tras superar la depresión que le provocó la muerte de su amigo Camarón de la Isla y que lo llevó a estar un año alejado de los escenarios.

Ultima página para "Al grano" con declaraciones de la periodista en ese entonces Norma Morandini (corresponsal de Cambio 16) que declara: "Tenemos mucho periodismo obsecuente". ¿Seguirá pensando igual en la actualidad?.

"(...) La 'Teoría del boludo necesario postula, por ejemplo, que si vamos a la verdulería y nos dan la fruta machucada y uno no dice nada, no se queja y, como si esto fuera poco, vuelve al día siguiente (...) uno se transforma en el 'Boludo necesario' que necesita el otro para sacarse de encima la fruta podrida y, encima, cobrarla (...)

A veces no hay maldad, simplemente incompetencia y ahí es cuando el 'Boludo necesario' se convierte en 'Boludo absolutamente imprescindible".

"Teoría del boludo necesario" (Fragmento). Por Santiago Varela. Revista Humor Nº 384. Noviembre 1993.

Patricio Rey, suelto y atado - Lupus y el Rulo. Las Páginas de Gloria. Revista Humor Nº 384. Noviembre 1993.

"A los 74 años murió Alberto Breccia - Adiós, Maestro". Por Juan Carlos Lima. / "¡Pobre Michael!". Nada se pierde. Revista Humor Nº 384. Noviembre 1993.