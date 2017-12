Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 215.

En Revista Beatles presentamos a David Bowie y un LP clave en su carrera: "The Man Who Sold The World" (¿Adivinen que otra versión vamos a pasar?). Segunda parte de "Layla" con Derek and the Dominos (o sea Eric Clapton y amigos). Mas "Get Back Sessions" con Los Beatles y los trabajos solistas de Ringo y Paul. Y un homenaje hecho canciones a Facundo "Indio Gasparino" Cabral.

Revista Beatles. Programa Nº 215. Listado de canciones:

1 – Black Country Rock - David Bowie

2 – All the Madmen - David Bowie

3 – The Man Who Sold The World - David Bowie

4 - The Man Who Sold The World – Nirvana

5 – Keep On Growing - Derek and the Dominos

6 – Bell Bottom Blues - Derek and the Dominos

7 – Nobody Knows You When You're Down And Out - Derek and the Dominos

8 – Rit It Up / Shake, Rattle And Roll / Blue Suede Shoes – The Beatles

9 - Blue Suede Shoes – Carl Perkins

10 – Hot As Sun / Glasses - Paul McCartney

11 – I'm A Fool To Care – Ringo Starr

12 – Que te vaya bien – El Indio Gasparino

13 – Volveré...volveré - El Indio Gasparino

14 – No soy de aquí ni soy de allá – Facundo Cabral

15 – Vuele bajo – Facundo Cabral

Emitido el martes 21 de noviembre de 2017. 20.00 horas.