Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 214.

En Revista Beatles presentamos desde las 20.00 a David Bowie y un LP clave en su carrera: "The Man Who Sold The World" (¿Adivinen que otra versión vamos a pasar?). Segunda parte de "Layla" con Derek and the Dominos (o sea Eric Clapton y amigos). Mas "Get Back Sessions" con Los Beatles y los trabajos solistas de Ringo y Paul. Y un homenaje hecho canciones a Facundo "Indio Gasparino" Cabral.