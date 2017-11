Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 383. Noviembre 1993.

Candidata a la mejor tapa de 1993. Con el escándalo Rodriguez Saá en plena ebullición y la reforma constitucional cuyo único objetivo era que Carlos Menem pudiera ser reelecto, "Humor" mezcla con brillante mordacidad ambos temas.

Raúl Alfonsín se mostró enérgicamente en contra de llamar a un plebíscito para reformar la Constitución. Finalmente todo derivó en el Pacto de Olivos y el acuerdo entre el ex mandatario y la comadreja riojana. Alfonsín siempre insistió en que fue el mal menor. La incógnita sobre que hubiera sucedido quedará para siempre.

Tabaré nos muestra el famoso motel "Y...No C" por dentro a dos páginas color y detallada cada pieza lo que contiene. La sátira a Adolfo Rodriguez Saá continúa con "Futbol de Primera Vez" y Marcelo Araujo diciéndole a través de la pantalla "La que te devoraste", una de sus muletillas preferidas.

Hector Ruiz Nuñez escribe "El reino del sexo fariseo - El adulterio de Rodriguez Saá es solo otro caso". El copete dice: "La conjunción de dirigenes disolutos y clero represor da por resultado una sociedad sexualmente hipócrita".

Jaime Emma, autor del libro "San Luis, la cárcel de los Rodriguez Saá" es entrevistado por Alejandro Lamothe y declara: "No importa si a Rodriguez Saá lo violaron o no; importa que es un represor feudal y fascista".

En la sección "Hacete amigo del juez...", Osvaldo Gazzola también aborda el caso de San Luis desde el punto de vista judicial con "Retrato de familia". Y se pregunta si cuando se efectúe el juicio público se llegará a la verdad, teniendo en cuenta que en la provincia puntana (como a nivel nacional), la división de poderes no existía.

"Humor" realiza una encuesta selectiva a mas de dos años de la famosa frase del sindicalista Luis Barrionuevo, "Hay que dejar de robar por dos años". Se pregunta si "le dieron bola" y responden -todos negativamente- Jorge Guinzburg, Norma Morandini, Lalo Mir, Tato Bores, Jorge Maestro, Marcelo Araujo, Bobby Flores, Horacio Fontova, Osvaldo Granados, Joaquín Morales Solá, Chiche Gelblung, Juan Carlos Perez Loizeau, Sergio Vainman, Enrique Macaya Marquez y Roberto Carnaghi.

Enrique Kedinger deja por esta vez de lado su columna económica y se mete con el tema de la corrupción: "Negocios turbios en pleno auge". Crímenes, Mercado Central, secuestros, etc. en la mira del periodista.

Tres hojas para Alfredo Grondona White y una "dramática" historia (verídica) que lo tuvo a él como protagonista: "¡Secuestrado en nuestra propia casa1". Ocho horas conviviendo con un "sérvice" que además de preguntar cualquier cosa y a cada rato, hacía un ruido espantoso. Por suerte todo termina bien (o casi...).

Entrevista de Anibal Litvin al ex embajador de Chile, Oscar Spinosa Melo. Y un título entrador: "Si ponen un detector de narices en la entrada de la Casa de Gobierno, nos quedamos sin gobierno". El reportaje en realidad es una avanzada del libro que Spinosa Melo escribió para Ediciones de la Urraca con el nombre "Sobre el volcán" y no hay preguntas de Litvin sino declaraciones del ex embajador como, por ejemplo: "Di Tella es una de las grandes verguenzas nacionales"; "A Eduardo Menem no lo quieren ni los perros y "Sin Menem el resto no vale 5 guitas".

Hugo Paredero despide a Federico Fellini, fallecido el 31 de octubre de 1993 a los 73 años. "Lo que el Mago nos dejó": "Habrá que empezar de nuevo, echando mano a sus 22 varitas mágicas en forma de película que hemos heredado de ese hombre". Conmovedor.

Las Páginas de Gloria y "Jethro Tull en Obras: Hijunagran Flauta". "Uno de los recitales mas divertidos de los últimos tiempos" y gloria al maestro Ian Anderson. Además, "Informe obsesivo - Los libros del Rock: Leer para creer". 20 libros sobre rock argento dedicados a personajes como Tanguito, Miguel Abuelo, Fito Paez, Seru Giran, Sumo (por Pettinato); Spinettta, Soda Stereo y otros. También hay algunos escritos sobre músicos foraneos. Gloria dispone en este ejemplar de tres hojas y en un recuadro al final anuncia que los Redonditos de Ricota presentan en Huracán "Lobo suelto, cordero atado" y promete información para el próximo número.

Llega "Protección contra el mayor" con Marcelo Lacanna que desarrolla en esta oportunidad "Los riesgos de la progenitura". Explica por que no conviene ser el primer hijo de un matrimonio.

Daniel Enzetti y un informe en "Picadillo Circo" que involucra al trío Midachi. Copiamos textualmente el copete: "Los shows del trío fueron vistos por 1.600.000 espectadores que dejaron una recaudación que supera los 32 millones de pesos, pero los cómicos no quieren pagarle el porcentaje que corresponde a la obra social de los actores. (...) Estos pésimos chistes forman parte de una denuncia que llevará a la Justicia la Asociación Argentina de Actores (...)". No sabemos como terminó la historia pero sí hace constar Enzetti que los Midachi no eran los únicos.

Páginas color casi sobre el final para un nuevo artículo cinéfilo de Moira Soto: "Ser mala es mas divertido - Las transgresoras copan la pantalla y la complicidad del público". Las heroínas son Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Glen Close, la española Maribel Verdú, Meryl Streep, Madonna, Robin Givens y Drew Barrymore.

Parissi y Cía dibujan "La Moda Cul - La farándula está en el marmol". Una tapa en la revista Gente con el símbolo sexual Gerardo Romano desnudo da pie a otras situaciones mordaces y divertidas con protagonistas como Gerardo Sofovich, Cris Morena, Sandra y Celeste y las modelos de Pancho Dotto (y Dotto también).

Y en la sección "Al grano" aparece María Laura Santíllán, conductora del programa de Canal 13 "Causa común" tras hacer durante dos temporadas "Fax" con Nicolás Repetto. "En tevé la cosa sexista no existe".

"(...) "Habrá que empezar de nuevo, echando mano a cualquiera de sus 22 varitas mágicas con forma de películas que hemos heredado del hombre". No tanto para resucitar el alma del genio, que no ha muerto, sino para ayudarnos a recordar, con sus palabras, el único sentido de la vida por el cual vale la pena darla: hay que amarlo todo (...). Felliniano. Dícese del habitante del planeta Tierra con vista al cielo".

"Lo que el Mago nos dejó" (Fragmento). Homenaje a Federico Fellini. Por Hugo Paredero. Revista Humor Nº 383. Noviembre 1993.

"(...) El agujero negro judicial (...), está combinándose con el desempleo suburbano y el deterioro salarial. En otras palabras, esta economía ABC1 fomenta todo tipo de delitos, corrupción policial, denegación de justicia y violencia organizada".

"Negocios turbios en pleno auge" (Fragmento). Por Enrique Kedinger. Revista Humor Nº 383. Noviembre 1993.

"La que te devoraste". Idea: Abrevaya / Dibujo: Ceo. Revista Humor Nº 383. Noviembre 1993.

"Jethro Tull en Obras: Hijunagran Flauta". Gloria Guerrero. Foto: Gonzalo Martinez. Revista Humor Nº 383. Noviembre 1993.