Rafaela.com

Si en el número anterior, "Humor" trataba el escándalo Rodriguez Saá - Sesin un tanto solapadamente, en este ejemplar pone toda la carne en el asador a medida que el tema ganaba espacio en los medios. La reforma de la Constitución para permitir fundamentalmente la reelección de Menem era la noticia excluyente y esto da pie a "Humor" para combinar ambas cuestiones con una tapa muy elocuente y, en el interior de la revista, tratar en profundidad (nunca mejor utilizada la palabra) que había pasado realmente en San Luis.

Lo primero que vemos, con dibujos de Ceo es el "Kama Saatra - Manual de posiciones puntanas". Luego, la publicidad del libro "San Luis, la cárcel de los Rodriguez Saá" que en 1992 había escrito Jaime Emma y editado La Urraca. Era una excelente oportunidad para volver a venderlo.

"¡Fiche estos afiches!" dibuja Julio Parissi. Se venía la campaña por la reelección de Mendez y uno de los destacados es "¡Síganme! - No los voy a defraudar otra vez". Hay uno de Duhalde con un revolver apúntandole a su inmensa cabeza muy elocuente: "El también se convenció".

"Berni's Maldición", el nuevo "Saldos y Retazos" de Carlos Nine. Aunque se extrañan sus "Alimañas argentinas".

"Basile y la mediocridad general". Fuera de "Pelota", Tomás Sanz analiza el empate entre Australia - Argentina en el partido de ida por el repechaje para el Mundial '94 con la selección local como visitante.

El rumor que la Fórmula 1 vendría para correr, no en el Autódromo de Buenos Aires sino en los Bosques de Palermo, es motivo de la columna de Alvaro Abós, "Mas allá de Palermo". La delirante idea por suerte nunca se concretó y por dos años (1995 y 1996) la máxima categoría del automovilismo volvió a la Argentina para tener su carrera donde debía ser, o sea en el circuito porteño.

Pablo Kiryluk y una charla informal con Carlos "Chacho" Alvarez: "Para Menem, la transa es su único sistema de acción política".

Desvinculado Enrique Vazquez, el que toma la posta en cierta manera en la sección de Política es Hector Ruiz Nuñez. En este caso, y ante el plebíscito por la Reforma que se venía escribe "¿Se divide el Radicalismo?". Sin comentarios.

Siguiendo con el tema, Carlos Abrevaya titula "Que hacer frente al Plebíscito". "¿Votar, ¿No votar?, ¿Vincularse?, ¿No vincularse?". Y la alternativa siempre vigente de votar en blanco.

"La privatización del poder". Serio (por no decir dramático) artículo de Daniel Larriqueta.

Sanz y Grondona White advierten: "¡Cuidado! ¡Mucha gente entra a su casa!". Terrible.

Edición Nº 18 de "Humus" y como tema principal "Los virus de Azul". Enfermedad virósica transmitida a 300 habitantes de esa localidad bonaerense. La habitual rigurosidad investigativa del suplemento ya era una marca distintiva.

Daniel Enzetti entrevista al cantautor Alberto Cortéz: "Si sigo así, voy a ponerme una túnica para disimular la gordura". Ese es el título pero nos quedamos con esta frase: "En España ya no se ocupan de mi ni de Serrat".

En sus "Páginas", Gloria Guerrero comenta (no tan extensamente) la presentación de Madonna en River el sábado 30 de octubre de 1993 en la gira "The Girlie Show Tour". Gloria cita a Hilda Lizarazu, su ex fotógrafa y cantante de Man Ray, que dijo que podría haber utilizado su popularidad "para algo mas que meterse el dedo en la boca". La reina del Pop volvería al país en diciembre de 2012.