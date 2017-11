Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 214.

Revista Beatles. Programa Nº 214. Listado de canciones:

1 – Valentine Day - Paul McCartney

2 – Every Night - Paul McCartney

3 – Love the one you're with – Stephen Stills

4 – Go Back Home - Stephen Stills

5 – Sit Yourself Down - Stephen Stills

6 – Woodstock - Joni Mitchell

7 – Big Yellow Taxi - Joni Mitchell

8 – The Circle Game - Joni Mitchell

9 – Jazz Piano Song - The Beatles

10 – Bésame mucho - The Beatles

11 – You Really Got A Hold On Me - The Beatles

12 - You Really Got A Hold On Me – Smokey Robinson and the Miracles

13 – Camino lugares - Piero

14 – Como decirte ahora - Piero

15 – Bye Bye Blackbird - Ringo Starr

16 – You're Sixteen - Ringo Starr

Emitido el martes 14 de noviembre de 2017. 20.00 horas.