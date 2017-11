Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 380. Octubre 1993.

La exitosa operación quirúrgica a la que fuera sometido el presidente Menem (destape de una de sus arterias carótidas) es motivo de esta tapa de "Humor" y tema excluyente en los medios desde el jueves 14 de octubre de 1993 y por unos cuantos días. Hay que reconocer que Mendez tenía (tiene) un gran angel de la guarda. Pocas semanas atrás el helicóptero que lo transportaba había caído en Formosa con él dentro de la tripulación resultando todos ilesos. Por unas semanas tenía que conformarse con jugar solamente al golf dejando el futbol de lado.

Edición especial de "Carótidas", con dibujos de Ceo, a propósito de la operación con Menem mostrando -al mejor estilo "Caras" su casa / habitación. Carlos Nine realiza "El carótido maldito".

Hector Ruiz Nuñez se pregunta "¿Menem es imprescindible?". Y realiza la comparación de como ejerce el poder el riojano en contraposición con los radicales. "Entre un Menem temerario y una oposición temerosa, gana el Presidente".

Mas sobre la carótida: Con dibujos de Parissi, "Humor" se pregunta "¿Y si Carlitos no está?". Gatica le cuenta a Perón en "Conversaciones en la Chacarita" por Oscar Muiño "¡El Jefe se salvó!".

Cristina Wargon no se la iba a perder tampoco. Cuenta sobre la visita de la ex Zulema Yoma a la clínica donde Menem estaba internado. Y se pregunta: "¿Para reiterarle su amor o para cortarle el suero?".

"Por la libertad, contra la reforma". La reforma constitucional para permitir la reelección de Menem se venía con todo luego del espaldarazo en las elecciones del 3 de octubre. Daniel Larriqueta expone sus objeciones. Llegaría el pacto de Olivos y se daría luz verde a la cuestión en 1994.

"Humor" da lugar al reclamo de los wichis sobre tierras que historicamente les pertenecían. Mabel Limeres y Marta Sacco entrevistan a Octorina Zamora en una nota que se titula como la canción que cantaba Mercedes Sosa, "Cuando tenga la tierra". Zamora sigue siendo referente en la lucha de los wichis.

Carlos Abrevaya escribe "Feriados ridículos". Transcribimos el copete: "El pasado 12 de octubre fue martes, pero fue feriado un lunes. La fecha del 'descubrimiemto' de América, de discutible celebración, se sumó a tantos otros 'corrimientos de feriados' que ayudan a vaciar de contenido a los momentos simbólicos de la historia".

Vuelve Santiago Varela!. Terminada la -a la postre- última temporada de Tato Bores ("Good Show") en la cual era autor de los monólogos, vuelve con "El rincón oficialista" y escribe "Sobre la inseguridad, la violencia y esas cosas".

Nueva sección "Estado terminal" a cargo del debutante Alfredo Casero. Proveniente del under y con "Cha Cha Cha" en el aire de América 2 con producción de Nicolás Repetto, Casero trata de transportar su delirio escénico de la televisión a lo escrito. Su primer opus se titula "La mujer del planetario que a mi amor se asoma, ¿merece llamarse mujer?". La incursión del actor en la revista no duró demasiado.

Hugo Paredero comenta la semana televisiva en "La Telemorfosis" y, por supuesto, también pone énfasis en la operación de Menem: "Al final, hubo mas alarma en los mercados YPF de Nueva York que en el Instituto Cardiovascular. Eso es lo alarmante".

Diego Rottman entrevista al periodista Joaquín Morales Solá que en el título del reportaje, muy suelto de cuerpo declara "Comprar preservativos es un acto saludable". Seguía -hiciera quien los hiciera- la onda de reportajes light y en un momento JMS dice "Cuando estaba en Clarín sentí que llevaba una vida muy terrible". En fin...

La dupla Grondona White-Sanz ofrecen "Los obsesionados por bajar de peso" y aseguran "¡Tienen un hambre!". Maradona y sus constantes dietas es uno de los ejemplos.

Gloria Guerrero en sus "Páginas" comenta el excelente concierto de Pappo en Obras con invitados. Anuncia mas visitas: John Cale (ex Velvet Underground) en el Coliseo y después de Michael Jackson la llegada de Madonna. "Después del negrito virgen, la blanca pervertida".

"El mas joven de la redacción, Marcelo Lacanna en su "Protección contra el mayor" escribe esta vez "La maldición de los padres consejeros".

Se venía el repechaje con Australia y al Selección emprendía el viaje a Sydney. "Pelota" comienza a ocuparse del tema, adermás de otras cuestiones nimias como violencia en el futbol o la farsa de la Asamblea Anual Ordinaria de la AFA.

La llegada de Madonna es tema de "Picadillo Circo" a cargo de Daniel Enzetti. Toda la info sobre su presentación en dos conciertos en River. La traía el empresario Daniel Grinbank en sociedad con Telefé mientras Canal 13 "lo miraba por TV". "Todo sobre Madonna" es el (previsible) título del artículo.

Críticas de "La Bolsa del Espectáculo". Buena (con reservas) al telefilme "La verdadera historia de Tina Turner" y mala (con ganas) a "Anochecer", envío de Mauro Viale en ATC que completaba tres horas y media de programación para él solo en la hoy TV Pública. Un despropósito. Además en la sección "Videos", el lanzamiento de la considerada peor película de la historia, "Plan nueve del espacio sideral" dirigida por Ed Wood en 1959. En 1994, Tim Burton llevó la vida del director al cine, en un film protagonizado por Johnny Deep.

Moria Soto y otro tema del que comenzaba a hablarse: "Ser o no ser (Esa no es la cuestión) - Travestis, transformistas, transexuales o que?". Las películas "Just like a woman" de Christoper Monger y "El juego de las lágrimas" de Neil Jordan era el disparador de la cuestión para "desestabilizar a los espectadores mas seguros de su identidad sexual".

Y lo que faltaba. Una operación (menor) a la que tuvo que ser sometido Bernardo Neustadt hizo que "Tiempo nuevo" fuera conducido por...Carlos Menem. Gruskoin y Parissi lo reflejan imaginando incluso otros casos. El colmo de la genuflexión. ¿Estaremos muy lejos de algo parecido en estos tiempos?. "Mejor...que lo dejemos ahí".

"(...) Es mentira que este sistema económico margine a grandes sectores de la población. El sistema económico no margina a nadie. Eso sí, premia solamente a unos pocos. La habilidad está en ser uno de esos pocos (...)".

"El rincón oficialista" - Sobre la inseguridad, la violencia y esas cosas" (Fragmento). Por Santiago Varela. Revista Humor Nº 380. Octubre 1993.

"El autor sabe muy poco de intercambio comercial. Pero tiene la sospecha de que cuando los mercaditos de barrio exhiben toda clase de productos importados, algo anda mal".

"Ahora tenemos menú internacional" (Copete nota). Por Aquiles Fabregat. Revista Humor Nº 380. Octubre 1993.

"Los obsesionados por bajar de peso". Por Sanz y Grondona White. Primera página. Revista Humor Nº 380. Octubre 1993.

"Carótidas". Dibujos: Ceo. Revista Humor Nº 380. Octubre 1993.