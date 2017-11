Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 379. Octubre 1993.

Otra tapa "quincenal". Excelente una vez mas el Tano Cascioli para reflejar la procaz relación de Menem con "su" Corte Suprema de Justicia, desprestigiada como nunca en esa época tras la mayoría automática de Mendez. No había duda quien -como dice la tapa- parió esta Justicia.

El descrédito de esa corte menemista llegaba a lo que Sanz y Parissi denominaron en sus viñetas "Corte de los milagros". No había nada que quisiera el Ejecutivo que ellos no concedieran. Desde una cautelar hasta un Per Saltum. Era casi inaudito ver satirizados a componentes de una Corte Suprema como ocurría en Argentina. Con cero rebote por supuesto. Ni siquiera de parte de los patéticos supremos de la mayoría automática.

Llegaban las máquinas expendedoras de boletos en los colectivos. Un gran paso que Litvin y Ceo no dejan pasar adelantando las tecnología que vendrá. "¡Hay darse máquina!" nos dicen y muestran como, por ejemplo, un brazo automático despertárá al falso durmiente que no quiere darle el asiento a una embarazada o persona mayor.

El excelso Carlos Nine termina su etapa de retratar "Alimañas argentinas" y comienza con "Saldos y Retazos". El primer "privilegiado" es el encuestador Javier Otaegui, que tras su pifia descomunal en el pronóstico del resultado en la Pcia de Buenos Aires, fue blanco de todo tipo de pullas y cargadas. Serían sus últimos momentos de "gloria" ya que desaparecería de la escena definitivamente.

Otra del activisimo Tomás Sanz, hombre orquesta de "Humor": "El día de la industria del juicio". "Debió ser una fiesta. Terminó siendo una gran fiesta". El tema da para tanto -denuncias delirantes del traidor a la patria Domingo Cavallo mediante- que Alfredo Grondona White hace retornar al abogado paradigma de los curros: Piccafeces!. Vuelve con "La industria del desperjuicio". Por supuesto lo acompañan como siempre sus fieles secretarias Molita y Aladelta.

Hector Ruiz Nuñez escribe a propósito del tema de tapa "Suprema desverguenza". "Cero en educación democrática". El restante análisis de Alvaro Abós sobre la actualidad.

Daniel Larriqueta en su habitual columna hace futurismo y se traslada a 2003, previendo la situación que se viviría a 20 años de la restauración definitiva de la democracia. Titula su artículo "Con la democracia se cambia" y obviamente jamás se hubiera podido imaginar que derivaría en el estallido de 2001.

El infame traidor a la patria Domingo Felipe Cavallo era protagonista esencial en la interna palaciega del gobierno. Su relación con Menem era de tolerancia por conveniencia mutua pero se la pasaba haciendo denuncias. Una de estas fue contra miembros de la Corte Suprema que no adherían a la mayoría automática como Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Era habitué de "Tiempo nuevo" el programa de Bernardo Neustadt y desde allí instalaba los temas. Enrique Kedinger pone esto en el tapete y escribe: "Su choque con la Corte agudiza la inseguridad jurídica - ¿Y si se va Mingo?". Reza el copete: "Las truculencias de Cavallo y su voz de pito, típica de quien vive a pastillas, empujan al abismo los restos de seguridad jurídica. Y eso, afuera, alarma".

María Luisa Livingston en otra historia tipicamente femenina: "Dramas capilares - Sadomasoquismo en la peluquería". "Antes eran simplemente peluqueros. Ahora son 'coiffeurs' o 'estilistas'. Y si atienden en lugares coquetisimos, no trepidan en asestar rudos golpes a las economías femeninas". Nos acordamos del caso de la mamá de Luisana Lopilato ocurrido en junio de 2017.

Diego Rottman entrevista al bailarín Julio Bocca. Es un reportaje light, medio zumbón, al mestilo de las perimidas 100 preguntas del suplemento "¡Animo!" pero igual Bocca dice cosas interesantes. Por ejemplo lo que figura como título de tapa. Julio no da el nombre pero sí aclara que es alguien MUY alto del gobierno. ¿Será el que sospechamos y cuyo apodo es "Mendez" o "Fúlmine, y se llama Carlos?. Apostaríamos lo que no tenemos que es ese.

Tercer opus del joven Marcelo Lacanna en su sección exclusiva "Protección al mayor". Esta vez "Que se debe hacer para ser joven". "Normas, conductas y actitudes para ser un digno representante de la juventud actual".

Cristina Wargon vuelve a sus mejor nivel humorístico para escribir " 'Humus' es para estómagos fuertes (El mío es débil)". Cristina basicamente nos dice que desde que salió el prestigioso suplemento dirigido por Lila Pastoriza sufre de "sudores nocturnos, bulimia y asco existencial". Lila le dice a Cristina que todo tiene caca, pero que en pequeñas dosis no hace daño. La Wargon pide ayuda en la redacción y Fabre le dice que "eso" en pequeñas dosis le da sabor. A Cristina el ayuno la tiene débil. Todo empezó con la nota de los quesos Port Salut del número 378. Gran momento.

Gloria Guerrero trata de comentar de la mejor manera posible lo que significó la presentación el 12 de octubre de Michael Jackson en River. "El Mega Negro". Jackson arrasó con todo lo conocido además de manejar la psicología cuántica como explica la sicóloga Vivian Loew que supo incursionar en "Humor".

El debut (uno mas) de Maradona en Newell's Old Boys de Rosario es motivo de la nota de Tomás Sanz en "Pelota". "Volvió la rabona". Tomás muy realistamente dice "Me extrañaría que el nuevo proceso, a largo o a corto plazo, termine bien (...) pero me alegraría muchisimo". No terminó bien.

Eramos pocos y llega la Fundación Argentina del Mañana, "El Ku Klux Fam". Una entidad censora de raices cristianas que sigue asolando. En esa época querían inundar el Comfer con "testimonios del torrente de pornografía que se ve en televisión". Como se ve la historia es repetida pero siempre la señal de la cruz está en el medio. La nota la escribe Daniel Enzetti. Uno de los promotores de la FAM era Cosme Beccar Varela de Tradición, Familia y Propiedad y Monseñor Antonio Quarraccino los apoyaba en sus pedidos. Todo dicho.

Sergio Nuñez y Julián Ferreyra se meten en la noche porteña con el nuevo boliche "The Age of Comunication". "Uno de los reductos predilectos de la comunidad vernácula. Tres niveles con discoteca, restaurante, biblioteca y bar-terraza para que 2.000 noctámbulos copen el lugar los fines de semana. El artículo se titula "La 'age' y el sexo ambiguo". El dueño del lugar era Juan Carlos Calcarami. No duró mucho, a mediados de la década cerró sus puertas pero fue algo muy innovador.

La última página es para la sección "Al Grano" como hace ya algunos números. En este caso aparece la gran actriz Liv Ullman comentando su ópera prima "Sofie" ya estrenada en Buenos Aires.

"En pocas etapas de la historia argentina las instituciones estuvieron tan degradadas. No hay justicia confiable, fueron desactivados los organismos de control y los legisladores oficialistas son levantabrazos. Pero hay estabilidad, todo está bien.

