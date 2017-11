Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 212.

En el programa Nº 212 de Revista Beatles comenzamos oficialmente las "Get Back Sessions" y los primeros LP's solistas de Ringo Starr y Paul McCartney. Además, los Jackson Five y Pot Zenda (que antes fue Perico Gomez y estuvo en el Club del Clan). Y un final a todo Paul-Michael.

Revista Beatles. Programa Nº 212. Listado de canciones:

1 – ABC - Jackson Five

2 – The Love You Save - Jackson Five

3 – (Come Round Here) I'm The One You Need - Jackson Five

4 – Basta de llorar – Pot Zenda

5 – Vuelvo a sonreir - Pot Zenda

6 – Deja de hacer lo que hacés (Luis Alberto Spinetta) - Pot Zenda

7 – Adagio for Strings – The Beatles

8 – Don't let me down – The Beatles (Let it be...naked)

9 – Sentimental Journey – Ringo Starr

10 – Night and day - Ringo Starr

11 – Lovely Linda – Paul McCartney

12 – That Would Be Something - Paul McCartney

13 – The Girl Is Mine – Michael Jackson

14 – Say Say Say – Paul McCartney con Michael Jackson

Emitido el martes 31 de octubre de 2017. 20.00 horas.