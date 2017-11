Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 376. Setiembre 1993.

La difusión por parte de fuentes oficiales que el auto utilizado para atacar al periodista Hernán Lopez Echague era propiedad del Gobierno de la Pcia de Buenos Aires da pie a esta tapa de "Humor" muy elocuente teniendo como protagonista a Eduardo Duhalde. El gobernador en ese entonces lo atribuyó a los servicios de inteligencia y a la clásica "campaña en contra". Menem no quería rivales externos pero mucho menos, internos.

Satírica referencia al accidente sufrido por el presidente Menem cuyo helicóptero se precipitara a tierra en Formosa resultando todos los ocupantes del mismo ilesos: "¿ Suerte o desgracia - ¿No era mejor convertirse en leyenda?". Con dibujos de Parissi titulan "Como Gardel en el avión".

Llegamos a la columna de Hector Ruiz Nuñez. Habla de los principales candidatos en la Capital Federal, Erman Gonzalez y Martha Mercader. Luego en un recuadro con foto incluída del agredido periodista Lopez Echague escribe "La prensa como principal oposición". Fue una frase que dijo el propio Menem. A falta de partidos políticos opositores para Mendez ese lugar lo tomaba cierta prensa. Ruiz Nuñez volvía a preguntarse "Menem versus Clarín, ¿quien es mas poderoso?". Adivinen...

Elecciones término medio para el 3 de octubre de 1993. Anibal Litvin y Alfredo Grondona White hacen "¡Como rompen las boletas!". La publicidad electoral a pleno aclarando por supuesto que "la democracia es mejor que cualquier otro sistema".

Daniel Larriqueta escribe "Gobernando con la mafia". Y se pregunta "¿Que le puede pasar a una sociedad que durante los seis años de un período presidencial tiene un gobierno que cohabita o por lo menos tolera presencia de hábitos y personajes mafiosos en la cercanía del poder?".

Lila Pastoriza escribe "Chau, Retiro". Denuncia un "remodelación" en Retiro que encubre un fabuloso negocio inmobiliario. "Si tiene árboles, se tala, si hay intrusos se los echa. "La ciudad no es para su gente"; "Espacio público, se busca". Algunas de las frases del copete de la nota que nombra al arquitecto Rodolfo Livingston, acérrimo defensor de los espacios verdes.

Reportaje de cuatro páginas de Daniel Enzetti (con fotografías de Gonzalo Martinez) al senador y futuro presidente Fernando De la Rúa: "Esto es como Nerón en Roma, espero que no llegue el incendio". Premonitaria frase la del título de la entrevista a un De la Rúa -enérgico en esa época- que dejó algunas frases rescatables: "Si Menem sigue cuatro años mas se acentuarían el autoritarismo, la concentración de poder y seguramente la corrupción". "Está la inseguridad que crea el delincuente y la que crea la propia policía". En 1996 se convertiría en el primer Jefe de Gobierno electo en la Capital Federal y en 1999 en Presidente de la Nación. En 2001 huyó en helicóptero.

Aquiles Fabregat escribe "Elogio de los justicieros". Sorprendente nota que comprende o intenta explicar al acto de justicia por mano propia. O como Aquiles dice "Convertirnos en cuentapropistas de la justicia". Aconseja como proceder cuando nos estafan, invaden, o abusan de nuestra buena fe o confianza.

Gloria Guerrero comenta la presentación de Charly García y su nueva banda "Los Indeseables" por los barrios porteños: "Los deseables" es el título y anticipa una buena crítica. Además, producido el legendario encuentro entre B.B. King y Pappo tocando juntos en Estados Unidos, Gloria lo cuenta y anuncia al Carpo en Obras para el 9 de octubre. Y para el 25 y 26 de setiembre la llegada de Chuck Berry!.

En "Picadillo Circo" Silvia Itkin toma el tema publicidad electoral y escribe "El teledrama de los políticos - Un aviso, un voto y volvemos". Entrábamos en la era del marketing.

Se acercaba la llegada por primera y única vez a la Argentina de Michael Jackson para actuar en River. Silvia Itkin explica el fenómeno y los entretelones de su visita. "El carapálida se pone verde" es el título de la nota. Lo trajo al país el productor Hector Cavallero. Fue el 12 de octubre de 1993 y mas allá de las extravagancias de Jackson fue algo impresionante. Un artista en todo la dimensión de la palabra. Una de las exigencias de Michael era que si no estaban vendidas por lo menos el 70 por ciento de las entradas no actuaba. Por supuesto no era la única. Pero también visitó el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez y se dice que donó dos ambulancias. Ya lo ampliaremos.

Se estrenaba la nueva película (o la nueva "maldad") de Pedro Almódovar "Kika", protagonizada por Victoria Abril y Verónica Forqué. Moira Soto realiza la crónica correspondiente. "La teve carroña" se titula la nota teniendo en cuenta lo que trataba el film. Si observamos en que se convirtió la televisión la obra de Almodovar se quedó corta.

¿Es este un ejemplar flojo?. Diríamos que no. Pero la sombra de la rutina se agazapaba sobre la publicación, algo que la frecuencia semanal acentuó. Y no se pudo remontar la caída.

"(...) Gobernar con la proximidad de la mafia significa no solo violentar en el presente las mas elementales normas de moral pública.Significa no saber como se saldrá en el futuro de los compromisos que se puedan haber adquirido con los bajos fondos (...)".

"Gobernando con la mafia" (Fragmento). Por Daniel Larriqueta. Revista Humor Nº 376. Setiembre 1993.

Las virtudes de un buen equipo. Publicidad Lista 3 Unión Cívica Radical. Retiración de tapa Revista Humor Nº 376. Setiembre 1993.

Publicidad Revista Sex Humor. Sextraordinario de primavera. Revista Humor Nº 376. Setiembre 1993.

Alimañas argentinas. Mantecon (Ubaldi Lágrima Christi). Enciclopedia práctica de Humor. Ilustración: Carlos Nine. Retiración de contratapa Revista Humor Nº 376. Setiembre 1993.