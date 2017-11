Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 375. Setiembre 1993.

En la era de las recompensas ofrecidas por los gobiernos nacional (Mendez) y provincial bonaerense (Duhalde) para encontrar delincuentes o criminales (y que se siguió en el tiempo volviendo a estar de moda en la actualidad), "Humor" muestra en la tapa a otro "buscado". Se trata del hombre fuerte de La Matanza, Alberto Pierri, actual dueño de Canal 26 y la empresa operadora de cable Telecentro, y que fuera presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante toda la década menemista (1989-1999).

Muchos títulos en tapa pero con un tema primordial sobrevolando la semana: La repercusión mediática que tuvieron las declaraciones de José Francisco Sanfilippo que en el programa de Bernardo Neustadt " Tiempo Nuevo" le dijo face to face al arquero titular de la selección Sergio Goycochea "Usted pibe se comió todos los amagues" en referencia a los 5 goles recibidos por Argentina ante Colombia. Fue tema nacional por varios días y "Humor" no fue la excepción. Hugo Paredero, Carlos Ulanovsky y, por supuesto, Tomás Sanz escriben sobre la polémica mediática.

La fallida (por ese momento) reforma constitucional fue uno de los "amagues" de la semana. Hubo otros como los de Fidel Castro a Menem o Maradona al Bambino Veira (DT de San Lorenzo en ese momento, Diego firmó finalmente para Newell's) que Ceo dibuja con su eficiencia habitual. Hay también una parodia del debate entre "Sanfilippo" Barrionuevo vs. "Goyco" Menem.

Hector Ruiz Nuñez prosigue con el caso "Los Niños de Dios" con investigación de Alejandro Lamothe. "Peligra la libertad religiosa" es el título de la nota. Mientras la mayoría de los medios había exprimido el tema y casi lo había abandonado, Ruiz Nuñez lo seguía con toda seriedad.

Ana Guzzetti, que había escrito un libro de reciente publicación por La Urraca sobre el cordobés Regino Maders, asesinado en setiembre de 1991, se mete de lleno en el Mercado Central y escribe "Los Batatas y el Berenjena - El mercado del terror". Testimonios de gente que se animó a hablar y semblanzas de personajes menemistas como Alberto Brito Lima y el propio Alberto Pierri. Buenos muchachos.

Carlos Abrevaya escribe: "Pierri y Sanfilippo, del silencio al grito". Comparaciones (¿odiosas?) entre ambos.

"Exportar o perecer". La columna semanal de Daniel Larriqueta. Muy interesante son estas frases: "Sin divisas y sin trabajo, la economía no puede caminar"./ "Solo José Alfredo Martinez de Hoz y Domingo Cavallo han actuado de otra manera" / ¿Habrá que agregar otros nombres de la actualidad que actúan de la misma manera?.

Mordaz historieta con guion de Fabre y dibujos de Grondona White: "La aduana del primer mundo". Si no te mataba el agua de Tlacote te mataba el vino adulterado.

"Humus" se ocupa del sur porteño, eterna zona olvidada. Un informe de Cristian Sirouyan con fotos tristisimas en blanco y negro como, por ejemplo, la vieja fábrica Citroen que yacía abandonada. "Al sur, sombras nada mas".Todo dicho.

Séptima! entrega de María Luisa Livingston sobre "El mucamo polaco". Punto culminante con "La peligrosa solución final".

Gloria Guerrero entrevista al querido Negro Carlos García Lopez. Guitarrista eximio que en 1993 había formado su propia banda de blues: García Lopez Band tras dejar a Charly García luego de varios años (luego volvería). La reemplazante del Negro en el grupo de Charly fue María Gabriela Epumer. Inolvidables los dos.

Y llegamos a la esperada "Pelota". Tomás Sanz lo aborda desde el ángulo exclusivamente futbolístico y precisamente de eso se trata el título: "El lío se armó porque...Sanfilippo habló de futbol". Recordemos que también participaron del programa de Neustadt, Oscar Ruggeri (futbolista en actividad), Hugo Orlando Gatti (ex arquero), el ex DT de la Selección Carlos Salvador Bilardo y el legendario Adolfo Pedernera, integrante de la famosa máquina de River en los '50 y también ex director técnico. Tomás también pone (una vez mas) paños fríos a la euforia despertada (otra vez) por la llegada de Maradona a Newell's Old Boys de Rosario.

Nota de Bibiana Ricciardi: "Los chicos y la música - Informe para padres, abuelos y otras plagas". El copete declara que "Un gran porcentaje de nenes de entre 5 y 12 años prefieren la música rock hecha para adultos. (...) también se detectan chicos que optan por la música clásica (...)".

En "La Bolsa del Espectáculo", crítica positiva a "Cha Cha Cha" por América 2, miércoles a las 23. "Nuevo y bueno".

Sergio Nuñez escribe "El tango vuelve a seducir a la juventud": "La aparición de academias de baile y espectáculos tangueros en reductos del 'off' porteño tradicionalmente ligados al rock -y el surgimiento de nuevas bandas- indican un reencuentro de las jóvenes generaciones con el dos por cuatro".

Gruskoin y Parissi a dos páginas color se preguntan "¿Adonde van a parar los ciclos de la televisión cuando mueren?". Por eso hacen "La paz de los canales - El cementerio privado de la TV". Tumbas dedicadas a "La noche del domingo", "Loft", "Juana y sus hermanas", "Canto Rodado", "Vivo con un fantasma", La banda del Golden Rocket y...¡"Boro-Boro"! un ciclo con Pipo Cipolatti que nadie nunca supo de que se trataba. Todos programas (había otros) que, con mayor o menor suceso, ya descansaban en paz. Aunque algunos, como "Hadad y Longobardi" serían, lamentablemente, desenterrados.

Alimañas argentinas. King (Kong). Lezcanensis blutus. Enciclopedia práctica de Humor. Ilustración: Carlos Nine. Revista Humor Nº 375. Setiembre 1993.

"(...) Sin divisas y sin trabajo la economía argentina no puede caminar. (...) los empresarios conocen muy bien estos riesgos de vivir sin exportar y pueden tomar decisiones anticipadas que precipiten la crisis del 'modelo'. (...).

Y tendremos que desempolvar, una vez mas, aquel viejo 'exportar o perecer', con la condena bíblica argentina de recomenzar, una y otra vez, en el mismo punto...".

"Exportar o perecer" (Fragmento). Por Daniel Larriqueta. Revista Humor Nº 375. Setiembre 1993.