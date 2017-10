Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 374. Setiembre 1993.

Una tapa nada cómica para esa semana de setiembre: Otra vez muertos por vino adulterado, nueva agresión al periodista Hernán Lopez Echague que investigaba las patotas en el Mercado Central y la catastrófica derrota de la Selección 0-5 ante Colombia en el Monumental de River que ponía a Argentina -dirigida por Alfio Basile- en el repechaje frente a Australia para poder ir al Mundial de Estados Unidos 1994. En ese panorama lo único que le importaba a Menem y su gavilla era forzar la reforma constitucional que permitiera la reelección de la comadreja riojana. De momento no lo logró pero tras las elecciones legislativas que marcaron un rotundo triunfo del oficialismo tuvo -vía Pacto de Olivos- carta blanca para hacerlo. Había llegado "La Peste" y "Humor" la identificaba en una sola y excluyente persona.

Un tema escabroso de esa época fue el referido a la secta "Los Niños de Dios". Se desató el escándalo tras denuncias por pedofilia y abusos de diversa índole.Hubo mediáticos operativos judiciales contra los líderes de esa organización encabezados por el juez Roberto Marquevich. "Humor" y Parissi hacen la sátira presentando a "Los Niños de Alá" dirigidos por el "Menesías" que llegaría en 1995, mostrando la manera de captar a los fieles.

Fin de ciclo. Ultima nota de Enrique Vazquez en "Humor" por cuatro años. El tema de la reforma es tratado por Enrique en su último artículo, "Menem For Ever". Reza el copete: "Con mayoría pero sin consenso, el gobierno fuerza el debate parlamentario sobre la reforma de la Constitución". Además, y como lo muestra uno de los títulos de tapa, Vazquez escribe sobre el negociado entre los Menem y su casi inexistente bodega y el INV (Instituto Nacional de Vinicultura) en medio de los muertos por el vino adulterado. "Soy Cuyano" primero y "Caravana" seis meses después. Enrique Vazquez volvería a "Humor" tras las elecciones legislativas de 1997. Siempre nos quedamos con las ganas de saber que hubiera opinado sobre el resultado de los comicios 1993 y, fundamentalmente, sobre el Pacto de Olivos que Menem y Alfonsín pergeñaron a fin de ese 1993. Ya no tiene sentido preguntarse eso ahora.

Las ratas no solo estaban en la cabeza presidencial que ilustraba la portada de este número. ¡Estaban en el Congreso!. Y ahora llegaba al magno recinto otra peste: La de la reelección. Con dibujos de Ceo "Humor" se pregunta: "¿El 2000 nos encontrará unidos o con peste bubónica?".

Hector Ruiz Nuñez trata con su rigurosidad habitual el tema apuntado mas arriba sobre "Los Niños de Dios". Lejos de la espectacularidad con que diarios, radios y televisión abordaban el tema declarando culpables de antemano a los responsables de esa secta, Ruiz Nuñez escribe: "Chicos, sexo y religión: Un coctel irresistible". Y vale la pena transcribir el copete: "El del juez Roberto Marquevich es el sexto operativo espectacular que se realiza en la Argentina contra La Familia (ex Niños de Dios). En los cinco anteriores resultaron absueltos de todos los cargos. Si sucede lo mismo esta vez, quedará demostrado que son objeto de persecución religiosa". El tema por supuesto seguiría, como una "telenovela en capítulos" como bien lo define HRN.

Daniel Enzetti y una investigación sobre "Víctimas del gatillo fácil policial". "De esto no se habla". Excelente trabajo sobre un tema siempre actual (muy actual) que abarca tres páginas.

Enrique Kedinger con sus habituales informes económicos escribe "Gente juntando verdes - La banca aplaude a Cavallo pero se cubre, por las dudas".

Daniel Larriqueta y un análisis sobre las elecciones legislativas que se venían: "En campaña".

Alfredo Grondona White presenta "Nuevas alineaciones tecnólogicas". La diversión de los nenes con los nuevos electrodomésticos dejando de lado la televisión.

La impunidad ayer y hoy. Lila Pastoriza (la responsable de "Humus") comenta el sobreseimiento de los responsables del Frigorífico Rioplatense por contaminar las aguas del Río Reconquista. "Sea como fuere, la impunidad persiste".

La historia del mucamo polaco contada por María Luisa Livingston amenazaba con extenderse. Sexta nota con título "Los mayordomos me odian".

Mini Editorial de Gloria Guerrero en sus "Páginas": "¿Los inmorales nos han igualao?". Lo reproducimos. Además, "Trenzas rastas hasta en la sopa: Vienen todos - Reggae hasta que salga el sol". Además, noticias de conciertos en donde por primera vez anuncia -muy chiquito y como al pasar- la llegada de Paul McCartney en River, los días 10 y 11 de diciembre.

Y llega "Pelota". Todos esperábamos con ansiedad leer a Tomás Sanz luego de la goleada 0-5 con Colombia. Tomás nos deja una pregunta: "¿Se juega como se vive?". Y por supuesto, muestra a bocones varios explicando por qué Colombia no podía ganarle a Argentina. Parece que pudo.

Otra de Daniel Enzetti: "El grato riesgo de la primicia". Ártículo sobre "Edición Plus", "el mejor programa de investigación periodística de la caja boba" según Enzetti. Lo conducían Lana Montalbán y Sergio Machiavelli e iba por Telefé en horario marginal los sábados a las 24.00 (!), lo que no impidió que destapara ollas relacionadas con prostitución VIP, estafas, asaltos (siempre con policías involucrados), etc. El costo de cada programa era de 30.000 pesos / dólares. Montalbán se radicaría luego en Estados Unidos (de donde ya venía) y Machiavelli haría luego junto a Cristina Perez, "Zona de Investigación" por Canal 9.

Crítica por dos de "Palabras cruzadas". Lo conducían Eduardo Aliverti y Carlos Varela en la señal de cable CVN 6, los jueves a las 21.00. Silvia Itkin y Sergio Nuñez comentan el programa con opinión dispar. El contrapunto entre sus conductores (de muy diferente ideología desde ya) era lo central del envío.

Crítica y nota posterior sobre la película "El marido perfecto", con Ana Belén, Tim Roth y Peter Firth dirigida por Beda Docampo Feijóo. "La perfección del marido cornudo" es el título de un artículo que no lleva firma (aunque parecería Moira Soto).

Silvia Itkin también escribe "Los Celestinos - La soledad da buen rating en televisión". El clásico Roberto Galán mas Luisa Delfino, Berugo Carámbula trataban de unir solos y solas en la época en que no existía Internet no habiendo por ello redes sociales.

Ultima página para Cecilia Rosetto que declara: "En la tevé temen a la mujer inteligente".

"(...) Bueno, después de todo Charly García es ídolo en una de las últimas ediciones de la 'encioclopedia de Gente', después de haber sido chico de tapa durante todo el verano, perseguido por chasiretes hasta dentro mismo de la granja del Programa Andrés y sepultado bajo una tonelada de epítetos, consejos, reprobaciones y sensacionalismos. Y Peter Gabriel es artista exclusivo de Tinelli...

Y Discépolo sigue quedándose corto".

"¿Los inmorales nos han igualao?" (Fragmento). Por Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 374. Setiembre 1993.

Publicidad libro "Maders, el crímen de Córdoba". Por Ana Guzzetti. Retiración Tapa Revista Humor Nº 374. Setiembre 1993.

Alimañas argentinas. Titi (Simio férreo-pedrazensis). Enciclopedia práctica de Humor. Ilustración: Carlos Nine. Revista Humor Nº 374. Setiembre 1993.