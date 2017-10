Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 210.

En el programa Nº 210 de Revista Beatles vamos a mostrar uno de los mejores discos en vivo de la historia: "The Who, Live at Leeds". Tras la despedida, hacemos la presentación oficial de las "Get Back Sessions" de Los Beatles y los Bonus Tracks de "Let it be"; estaremos con "After The Gold Rush" de Neil Young y con la segunda entrega de "Almendra II".

Revista Beatles. Programa Nº 210. Listado de canciones:

1 – Young Man Blues – The Who

2 – Substitute – The Who

3 – Summertime Blues – The Who

4 – Southern Man – Neil Young

5 – Tell Me Why - Neil Young

6 – After The Gold Rush - Neil Young

7 – No tengo idea – Almendra

8 – Camino dificil – Almendra

9 – Fly On The Wall – The Beatles

Sun King / Don't let me down

One After 909 / Because I Know You Love Me So

Take a trip to Caroline / John Piano's Piece

Child Of Nature / Back in the USSR

Every Little Thing / Don't let me down

All Thing Must Pass / Adagio For String

Two of us / Maggie Mae

Fancy Me Chances With You

Dig It / Get Back

10 – Uptown Girl – Billy Joel

Emitido el martes 17 de octubre de 2017. 20.00 horas.