Rafaela.com

Un hombre que hizo carrera y supo amoldarse a los tiempos y vaivenes políticos es protagonista de esta portada de "Humor" junto con el innombrable de Anillaco. Se trata de Juan Carlos "el Gordo" Piriz, conocido también como "Batata".

"Batata" se hizo tristemente célebre como "organizador" de las patotas del Mercado Central (los "Batatas") que de la mano de Alberto Pierri -hombre fuerte dentro del menemismo en La Matanza- irrumpió en dicho mercado para mantener a raya a los desobedientes y recaudar para la "corona". El hecho mas conocido por lo repudiable (pero no el único seguramente) fue la agresión sufrida por el periodista Hernán Lopez Echague el 25 de agosto de 1993 minutos después de mantener un duro cruce con Pierri en el programa "Hora clave" de Mariano Grondona. Carlos Nine le dedica a Pierri sus "Alimañas argentinas".

Fue acomodándose conforme el paso de los años y en 2000 de la mano del gobernador de la Pcia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, volvió ser el Jefe del Mercado Central. También, dentro de su extenso currículum o mas bien prontuario, fue diputado provincial. Acompañó también a Francisco de Narvaez y ya siendo ex diputado se acercó al PRO, aunque sus líderes, como la actual gobernadora María Eugenia Vidal evitaron puntillosamente fotografiarse con él.

Humor presenta a los "Batatas" oficiales y a "La barra del Central", todos bautizados con nombres de verduras. La definición es desalentadora: "A nadie le importa un pepino". Litvin y Parissi presentan al nuevo superhéroe: "Batatman". Una gran cobertura para un tema que fue denunciado originalmente por Página 12 en donde Lopez Echague era redactor. Luego escribiría para "Humor" durante largo tiempo.

Hector Ruiz Nuñez realiza un balance sobre la implementación del juicio oral en Argentina, tras cumplirse un año de la misma. La evaluación es favorable. Mérito principal de León Carlos Arslanián, que fuera ministro de Justicia de Menem y luego renunciara por "diferencias de criterios". Eufemismo para ocultar otros motivos.

La agresión a Lopez Echague y las amenazas a otros periodistas son tratadas por Carlos Abrevaya en su artículo "Amenazas II - El gobierno se repudiará a sí mismo y Ruckauf regresará de Marte". Ruckauf, aclarémoslo, era el flamante ministro del Interior, en reemplazo de Gustavo Béliz.

Enrique Vazquez deja por una semana su habitual columna para entrevistar a Susana Rinaldi, que en ese momento era Embajadora artística de la Unesco. Susana fue la última en ser reporteada por Mona Moncalvillo en el número 328 de octubre de 1992. Menos de un año después vuelve a estar en la revista. Casi un record. Rescatamos esta frase: "¿La política cultural del menemismo?. No conozco ninguna".

La dupla Grondona White - Sanz nos entrega otro gran momento con "Duro domingo para padres - Viaje de egresados, van los pibes, pero laburan los grandes". Genial y super actual.

¿Grieta en 1993?. Si, en el 510 y en el 2000 también. Lo intenta explicar Daniel Larriqueta en su artículo nada musical llamado "Divididos". La reforma electoral que el menemismo iba a sacar sí o sí puesta en el tapete.

Se acercaban las elecciones legislativas y Alvaro Abós escribe "El voto del miedo". Y se pregunta, "¿Hasta que punto el fantasma de la hiperinflación sigue incidiendo en nuestras decisiones?". Se demostraría que en mucho.

María Luisa Livingston prosigue con su serie "El mucamo polaco". Quinta parte y esta vez con "El asesino es el mayordomo".

Edición Nº 15 de "Humus" y esta vez presentando "Un muro de sospechas - El proyecto de defensa costera del sur bonaerense". Además, "El veto presidencial a la ley de impacto ambiental", "Reciclajes", "La huerta en la ciudad" y una denuncia contra Raúl Portal por "usar comercialmente monos provenientes del mercado negro". Un socio de Gerardo Sofovich estaba también involucrado.

Temas varios para "Las Páginas de Gloria". Rock de la tele y lo que se puede ver; Pat Metheny, la sección con novedades "Patadas a los locos", la venida del guitarrista suizo Heinz Affolter, muy poco conocido en estos lares y el comentario sobre la presentación en Obras de Bad Religion con un breve reportaje a Jay Bentley, bajista de la banda.

Se venía el desenlace en las eliminatorias para Estados Unidos '94. Tras el magro empate con Paraguay Tomás Sanz decía "Teníamos huevos, ahora están en la garganta". Faltaba el partido definitorio con Colombia y el derrumbe total con el 0-5 en el Monumental.

También en "Pelota", Walter Clos es uno de los que primero se preguntaron "¿De donde salió Carlos Avila?". Se refiere, claro, al dueño de Torneos y Competencias.

Moira Soto en "Picadillo Circo" se mete con la preferencia de las mujeres por el porno suave ("soft"). En la era del VHS el público femenino planteaba sus diferencias con la platea masculina.

En la la última página y en la sección "Al Grano", Sergio Nuñez entrevista al cineasta Luis Puenzo presto a estrenar su película "La peste". Puenzo declara "La peste se refiere al autoritarismo".

"(...) Acá ya no se improvisa. Se trabaja bien, con seriedad. (...) ¿Por que se sufre entonces?. ¿Por que no se juega bien?. (...) parece obvio que en este clima de trabajo y seriedad, entre quien entre, lo que falta es jugar a la pelota. Y eso no parece estar en los planes de nadie".

"Teníamos huevos, ahora están en la garganta - Corregir errores" (Fragmento). Por Tomás Sanz. Revista Humor Nº 373. Setiembre 1993.

