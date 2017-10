Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 209.

Revista Beatles. Programa Nº 209. Listado de canciones:

1 – Ain't That Cute – Doris Troy

2 – Gonna Get My Baby Back - Doris Troy

3 – Get Back – George Harrison

4 – Get Back - Doris Troy

5 – Lookin' Out My Back Door - Creedence Clearwater Revival

6 – Run Through The Jungle - Creedence Clearwater Revival

7 – La quimera del confort - Pedro y Pablo

8 – Asociación modelos argentinas - Pedro y Pablo

9 – Psychedelic Shack - The Temptations

10 – Hung Along The Dance - The Temptations

11 – War - The Temptations

12 – Get Back – The Beatles (Versión Anthology 3)

13 - Get Back – The Beatles (Versión Let it be)

14 – Adiós John, Paul, George y Ringo – Los Bárbaros